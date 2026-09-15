Feminicidios y asesinatos provocan reforzamiento de seguridad en Mazatlán: despliegan mil 800 elementos por orden presidencial

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia. En total, son cerca de 20 mil agentes los que se encuentran en el estado por la disputa del Cártel de Sinaloa.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

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“El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, aseguró.

Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.

Más tarde, la SSPC detalló que se trata de 836 agentes desplegados, quienes se suman a los más de 2 mil elementos que ya estaban en Sinaloa por parte de la corporación y de la Marina.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene más de 15 mil 900 elementos en el estado, por lo que de manera posterior informará sobre el personal adicional que destinará solo a Mazatlán.

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Las actividades que realizarán contemplan su distribución en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Además, reforzarán la vigilancia en carreteras para mejorar la capacidad de respuesta.

Los agentes también intensificarán los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión para la reducción de la incidencia delictiva.

Más de 7 mil agentes de seguridad están de forma permanente en Mazatlán, pero la violencia continúa

Elemento de la Guardia Nacional en una escena del crimen en Culiacán, Sinaloa. Crédito: @entreveredas

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó en días pasados que la cifra de elementos de seguridad desplegados en el municipio asciende a 7 mil 700 de diversas corporaciones que se encontraban de manera permanente para contener la violencia.

Y es que desde el mes de julio se registró un incremento en los asesinatos, feminicidios y ataques armados provocados por la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados por el medio Noroeste, el municipio pasó de un promedio mensual de entre 5 y 9 homicidios, a cerca de 36 casos en el mes de julio, cifra que casi se duplicó en agosto con un total de 61 asesinatos y 12 feminicidios.

Entre los hechos violentos recientes se encuentra el atentado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, cuando circulaba en una camioneta oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán.

Testigos citados por medios locales señalaron que los agresores se desplazaban en motocicleta y dieron seguimiento a la unidad del funcionario, para luego interceptarlo y dispararle en al menos 15 ocasiones. Osuna Tirado resultó herido junto con un acompañante.

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Foto: Redes sociales / Los Noticieristas

La madrugada del 9 de septiembre, un agente de la Guardia Nacional murió cuando hombres armados irrumpieron en una habitación de un hotel situado sobre la avenida Del Mar, en el fraccionamiento Palos Prietos, y dispararon en varias ocasiones contra sus dos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Alfredo “N”, elemento activo de la Guardia Nacional comisionado en Oaxaca aunque residente en Mazatlán, y José Antonio “N”, ambos de 23 años, según informó Noroeste.

Esa misma tarde, una balacera obligó a resguardarse a alumnos de secundaria, cuando personas que se transportaban en motocicletas se enfrentaron a balazos en inmediaciones de la Escuela Secundaria Federal número 5, Ricardo Flores Magón, en la colonia Urías, justo cuando los estudiantes salían de su jornada escolar.

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El personal docente instruyó a los alumnos a regresar a las aulas en cuanto se escucharon los disparos cerca del plantel. En redes sociales circuló un video en el que se observa a un grupo de estudiantes siendo reunidos por adultos para resguardarse en un salón alejado de la calle principal, mientras otro material mostró a un alumno ingresando a una vivienda entre detonaciones de arma de fuego.

Este video documenta el movimiento de estudiantes en un patio escolar. Se observa a varios jóvenes, algunos con uniformes rosa, corriendo y caminando sobre un terreno de tierra y grava. El entorno incluye árboles y edificios de una planta con paredes claras y una puerta roja. Un grupo de estudiantes se desplaza de un lado a otro en un espacio abierto bajo un cielo con algunas nubes. El material presenta una vista general de la rutina diaria en el área exterior de la institución.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que ninguna persona resultó lesionada en el enfrentamiento, en el que las autoridades recolectaron al menos 20 casquillos percutidos.

Tres días después, a horas de realizarse la marcha por la paz convocada para exigir seguridad, Mazatlán registró 5 homicidios que representaron la mitad de las 10 muertes violentas contabilizadas ese día en todo Sinaloa.

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Esa jornada de violencia se produjo pese a que horas antes se activó el cuerpo de la Fuerza de Reacción Interinstitucional, ordenado por la alcaldesa Estrella Palacios para atender hechos de alto impacto en el municipio.