Amaury Vergara calienta el Clásico Nacional entre Chivas y América: “Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar”

El dueño de Chivas busca que el equipo continúe en la cima de la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Tras la disputa de la Fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los reflectores apuntan directamente hacia una nueva edición del Clásico Nacional. En este marco de expectativa y máxima rivalidad, Amaury Vergara, presidente y propietario de Chivas, no dudó en expresar el entusiasmo y la confianza que se perciben en el entorno rojiblanco.

El directivo aseguró que la plantilla tapatía llega motivada, madura y plenamente capacitada para visitar el feudo de las Águilas del América y defender con garra el liderato de la competencia.

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Vergara es consciente de la importancia de este partido. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Confianza en el equipo de Gabriel Milito

Entre recuerdos de la justa veraniega y un ambiente festivo por la actualidad deportiva de la institución, Vergara destacó la comunión que existe entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición.

“Muy contento del equipo y muy orgulloso. Muy ilusionado con la cantera y los jóvenes que están haciendo un gran papel. Como aficionado de Chivas, vivimos un gran partido”, declaró el directivo, haciendo alusión al contundente triunfo sobre los Pumas de la UNAM que catapultó al Rebaño Sagrado a la cima de la tabla general.

Asimismo, al ser cuestionado de manera directa sobre la prueba de fuego que representa medirse a su acérrimo rival en la capital del país, Amaury Vergara se mostró firme y tajante sobre la mentalidad con la que el plantel enfrentará este compromiso de alto riesgo: “Se viene un partido importante el fin de semana. Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Estamos preparados para el Clásico”, sentenció el empresario, dejando claro que el grupo no rehúye a la responsabilidad de llegar como el favorito en la tabla de posiciones.

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(X/ @Chivas)

¿Cómo llega Chivas al Clásico Nacional?

El Guadalajara desembarca en este compromiso en el mejor momento futbolístico en lo que va del Apertura 2026. Ubicados en la primera posición de la tabla general tras sumar una sólida cosecha de puntos en las primeras ocho jornadas, los dirigidos por el Rebaño han consolidado una propuesta de juego dinámica, vertical y defensivamente equilibrada.

El envión de ánimo es total en el redil. En su más reciente actuación, Chivas brindó una verdadera exhibición de fútbol colectivo e individual al golear con autoridad a Pumas, partido que sirvió para confirmar el notable salto de calidad de su camada de canteranos.

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Futbolistas jóvenes formados en Verde Valle han asumido roles protagónicos en el cuadro titular, aportando frescura, intensidad en la presión alta y una notable contundencia de cara al arco rival. La mezcla entre piezas juveniles y elementos consolidados le permite al cuadro tapatío afrontar el Clásico con el viento a favor y la convicción de llevarse los tres puntos como visitante.

(X/ @Chivas)

¿Cómo llega el América a este partido?

Por su parte, las Águilas del América encararán el Clásico Nacional sumergidas en un escenario de urgencia y presión mediática. El conjunto azulcrema atraviesa una etapa de irregularidad futbolística que ha encendido las alarmas en el nido, acrecentada tras tropezar en el Clásico Joven y dejar escapar puntos valiosos en las fechas recientes de la fase regular.

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El cuadro de Coapa se encuentra urgido de un golpe de autoridad que le permita reorientar el rumbo en el Apertura 2026 y escalar posiciones en la zona de clasificación a la Liguilla. Ante el rendimiento dubitativo mostrado por el equipo, se especula que el cuerpo técnico podría implementar ajustes tácticos drásticos en la alineación titular para tratar de neutralizar la velocidad del Guadalajara.

Jugar en condición de local representa para las Águilas tanto una obligación histórica como una oportunidad inmejorable para dar un golpe sobre la mesa, cortar la racha positiva de su rival acérrimo y devolverle la calma a su afición.

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Las Águilas llegan de una dolorosa derrota ante Cruz Azul. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Los últimos 5 enfrentamientos directos

La rivalidad entre Águilas y Rojiblancos ha regalado capítulos llenos de drama, goles y máxima tensión en sus más recientes ediciones, manteniendo un balance sumamente parejo que refleja la paridad de ambas instituciones cuando saltan al terreno de juego:

América 1-3 Chivas (Apertura 2025 – Liga MX): En su último choque directo de fase regular, el Guadalajara dio la campanada como visitante al imponerse con claridad en la capital del país. Chivas 0-0 América (Clausura 2025 – Liga MX): Un duelo sumamente táctico y trabado en el Estadio Akron donde las defensas se impusieron y las redes no se movieron. América 1-0 Chivas (Apertura 2024 – Liga MX): La escuadra azulcrema hizo valer su condición de local para llevarse la victoria por la mínima diferencia. América 1-0 Chivas (Clausura 2024 – Semifinal Vuelta): América selló su boleto a la gran final tras superar al Rebaño en un tenso choque de vuelta por la cuenta mínima. Chivas 0-0 América (Clausura 2024 – Semifinal Ida): La primera batalla de aquella eliminatoria de Liguilla concluyó sin anotaciones en Zapopan.

Jugadores a seguir en el Clásico Nacional

Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas): Es el auténtico cerebro y motor ofensivo del Rebaño Sagrado. Su capacidad para desbordar, habilitar entre líneas y cambiar el ritmo del partido lo convierte en la principal amenaza para el esquema defensivo azulcrema.

Santiago Sandoval (Chivas): Representa la revelación canterana del torneo. Con su desfachatez, contundencia y desequilibrio individual, el joven atacante se ha ganado la confianza absoluta de la afición y la directiva rojiblanca.

Henry Martín (América): El capitán y referente del ataque azulcrema es especialista en aparecer en las citas de máxima exigencia. Su presencia física, capacidad para aguantar el balón de espaldas y olfato goleador serán fundamentales para romper la zaga tapatía.

Álvaro Fidalgo (América): El mediocampista español es el encargado de dar claridad, distribución y ritmo al juego de las Águilas. Si Fidalgo logra hacerse con la posesión del esférico en mitad de cancha, las opciones de victoria para su equipo aumentan considerablemente.

Ficha del partido: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Nacional?

El esperado choque entre América y Chivas promete paralizar a millones de aficionados a lo largo del país y en el extranjero. A continuación, todos los detalles para no perderse las acciones de la Jornada 9 del Apertura 2026:

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Hora: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Transmisión en Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa)

Transmisión en Televisión de Paga: TUDN

Streaming Online: ViX Premium