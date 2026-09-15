México

Reportan atentado en contra de alcaldesa de Tecámac y su jefe de Gabinete: dispararon a la camioneta en la que viajaban

Con la alcandesa viajaban Carlos Galindo, su jefe de gabinete, y su chofer, quienes resultaron heridos

Wong es alcaldesa del municipio de Tecamac, en el Edomex. (Facebook Rosi Wong)
Wong es alcaldesa del municipio de Tecamac, en el Edomex. (Facebook Rosi Wong)
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Rosi Wong, presidenta municipal del municipio de Tecámac, en el Estado de México, fue atacada a balazos junto con su equipo de trabajo cuando se trasladaba en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil en el que viajaba Wong, su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

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Cabe destacar que, a pesar del reporte del atentado, las redes sociales de la alcaldesa siguen activas, pues unos minutos antes de la publicación de esta nota, posteó en Facebook una felicitación a Sintique Moreno, presidenta municipal de Tequixquiac.

“Hoy quiero felicitar con mucho cariño a mi amiga Sintique Moreno, presidenta municipal de Tequixquiac. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos en este nuevo año de vida. Que vengan muchos momentos felices, salud y, sobre todo, mucho éxito en todos tus proyectos. ¡Disfruta mucho tu día, amiga!“, señaló Wong en redes sociales.

Poco antes de esa publicación, realizó una publicación referente al Grito de Independencia.

La alcaldesa viajaba en su automóvil cuando sufrió el atentado. (X @CarlosTorresF_)
La alcaldesa viajaba en su automóvil cuando sufrió el atentado. (X @CarlosTorresF_)

“Con mucho orgullo conmemoramos el Grito de Independencia, una noche para recordar nuestra historia, celebrar nuestras raíces y sentirnos profundamente orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Qué bonito es compartir estas #FiestasPatrias con las familias de nuestro querido #Tecámac. ¡#VivaMéxico! ¡Viva Tecámac! ¡Viva nuestra gente!“, señaló.

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Infobae México consultó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la misma entidad sobre el tema, sin obtener respuesta.

Antes habían reportado ataque a directora del DIF de Tecámac

Cabe señalar que hace varios meses, en diciembre pasado, ya se había registrado un atentado similar contra otra funcionaria de ese municipio.

Tania Avendaño, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tecámac, fue atacada a balazos el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando viajaba en un vehículo oficial cerca de su domicilio, por lo que resultó herida en un brazo.

En esa ocasión, Rosi Wong publicó en sus redes sociales que el presunto agresor “erró en su intención”, condenó el atentado en contra de la funcionaria municipal y aseguró que otros servidores públicos han recibido amenazas.

Wong se mantuvo activa en redes sociales tras el atentado en su contra. (Facebook Rosi Wong)
Wong se mantuvo activa en redes sociales tras el atentado en su contra. (Facebook Rosi Wong)

“Condeno enérgicamente este atentado, al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente”, señaló.

“Como será denunciado también este atentado para que la fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable. Nuestra compañera y amiga ya está siendo atendida, y la Guardia Civil realiza labores de contención e investigación en la zona sur del municipio”, concluyó.

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que se estaba realizando una investigación en campo sobre el atentado y que se encontraban ubicando cámaras de vigilancia cerca del domicilio de la funcionaria municipal para identificarf a los presuntos responsables.

También se informó que se encontraba en proceso de verificación de la información respecto a presuntas amenazas que habría recibido Tania Avendaño y otros funcionarios municipales, puesto que no cuentan con denuncias presentadas.

El DIF municipal también en sus redes sociales condenó el ataque en contra de la directora de la dependencia y exigió que este acto de violencia sea “investigado y sancionado con todo el peso de la ley”.

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