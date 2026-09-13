México

Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 27 de septiembre en la CDMX

La mandataria ha recorrido 17 estados como parte de su segundo informe de gobierno

Segundo Informe
La presidenta Claudia Sheinbaum terminará sus giras sobre su segundo informe de gobierno el próximo domingo 27 de septiembre en la CDMX (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gira nacional de rendición de cuentas concluirá el próximo domingo 27 de septiembre con un acto en la Ciudad de México, después de visitar distintas entidades durante este mes.

Durante un mensaje en el Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, la mandataria informó que ya son 17 los estados recorridos desde el inicio de septiembre. De acuerdo con cifras del gobierno estatal, al evento asistieron cerca de 35 mil personas.

PUBLICIDAD

Sheinbaum explicó que decidió llevar su informe más allá de la capital para presentar los resultados de su administración directamente ante la población.

“Tomé la decisión de hacer el informe, la rendición de cuentas, no sólo en la Ciudad de México, como se acostumbra, sino hacer rendición de cuentas en todas las entidades de la República”, señaló.

Sheinbaum ha recorrido 17 estados

En Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum continuo con su gira sobre su segundo informe de gobierno (Crédito: X / @MaraLezama)
En Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum continuo con su gira sobre su segundo informe de gobierno (Crédito: X / @MaraLezama)

La presidenta detalló que desde el 1 de septiembre ha visitado Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El recorrido continuará este domingo en Hidalgo, mientras que las actividades seguirán durante las próximas semanas hasta llegar al cierre previsto en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Sheinbaum destacó que el 27 de septiembre fue elegido como fecha para concluir el recorrido debido a su significado histórico, ya que se conmemora el Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.

“Y así hasta el 27 de septiembre, Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vamos a cerrar nuestro informe con el informe en la ciudad capital, en la Ciudad de México”, afirmó.

Sheinbaum destaca unidad entre gobierno y pueblo

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante su evento "Honestidad y resultados" en Yucatán. (Presidencia)

Durante su mensaje en Cancún, la presidenta agradeció la presencia de los asistentes y afirmó que su administración mantendrá su compromiso con la población.

Acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo que la relación entre gobierno y ciudadanía debe mantenerse basada en la unidad.

“Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo. Que somos uno mismo, no se nos olvide, gobierno y pueblo unidos jamás será vencidos”, expresó.

La mandataria también aprovechó su visita para destacar los valores que, desde su perspectiva, han acompañado las principales luchas sociales de México.

Sheinbaum recuerda la historia de México

La presidenta señaló que el recorrido por el país durante el llamado mes de la patria también representa una oportunidad para recordar distintos episodios de la historia nacional.

En su discurso hizo referencia a un mural de Diego Rivera ubicado en Palacio Nacional y habló sobre la “epopeya del pueblo mexicano”.

Sheinbaum sostuvo que la población ha luchado a lo largo de la historia por independencia, libertad, soberanía y justicia social, conceptos que, afirmó, continúan presentes en la vida pública del país.

“El pueblo de México lleva en el corazón la palabra, justicia, justicia social, la palabra libertad, la palabra soberanía e independencia”, apuntó.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaum PardoSegundo Informe de GobiernoRendición de cuentasPolítica MexicanaÚltima Horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

El cargamento fue localizado durante una inspección de la FGR en la Carretera Panamericana 190

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Pese a las críticas y rumores, Rojas aseguró que no se arrepiente de haber compartido con el público su noviazgo

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Investigan a Iván “N” por presunto intento de feminicidio contra una niña en Teoloyucan

La FGJEM informó que el detenido presuntamente habría grabado un video para amenazar a la madre de la menor

Investigan a Iván “N” por presunto intento de feminicidio contra una niña en Teoloyucan

Precio de la gasolina en Puebla hoy domingo 13 de septiembre: ¿En cuánto está el litro de Magna y Premium?

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Puebla hoy domingo 13 de septiembre: ¿En cuánto está el litro de Magna y Premium?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Ronald Johnson destaca incautación de dextrosa en el Puerto de Manzanillo: la sustancia es usada para cortar drogas por el narco

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

Atacan con armas de fuego un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua: se reporta un elemento herido

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Luisito Comunica acusa al Gobierno de clonar su imagen con IA para promocionar políticas de Sheinbaum

El debut de Vans Warped Tour en México: un primer día lleno de nostalgía, ruido ensordecedor y una amarga ausencia

Gala Montes arremete contra Ricardo O’Farrill por afirmar que tuvo un brote psicótico

Jair Sánchez enfrentó a Ricardo Peralta durante una transmisión en vivo: “No eres Wendy Guevara”

DEPORTES

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Cruz Azul derrota al América 4-3 en el Clásico Joven

Cuál es el libro motivacional que lee la Hormiga González todos los días

Rayados y Tigres empatan en el Clásico Regio; Monterrey tuvo la última en el Estadio BBVA

Mexicanos en la Noche UFC, Brandon Moreno y David Martínez logran contundentes victorias