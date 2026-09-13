Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 27 de septiembre en la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum terminará sus giras sobre su segundo informe de gobierno el próximo domingo 27 de septiembre en la CDMX (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gira nacional de rendición de cuentas concluirá el próximo domingo 27 de septiembre con un acto en la Ciudad de México, después de visitar distintas entidades durante este mes.

Durante un mensaje en el Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, la mandataria informó que ya son 17 los estados recorridos desde el inicio de septiembre. De acuerdo con cifras del gobierno estatal, al evento asistieron cerca de 35 mil personas.

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Sheinbaum explicó que decidió llevar su informe más allá de la capital para presentar los resultados de su administración directamente ante la población.

“Tomé la decisión de hacer el informe, la rendición de cuentas, no sólo en la Ciudad de México, como se acostumbra, sino hacer rendición de cuentas en todas las entidades de la República”, señaló.

Sheinbaum ha recorrido 17 estados

En Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum continuo con su gira sobre su segundo informe de gobierno (Crédito: X / @MaraLezama)

La presidenta detalló que desde el 1 de septiembre ha visitado Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El recorrido continuará este domingo en Hidalgo, mientras que las actividades seguirán durante las próximas semanas hasta llegar al cierre previsto en la Ciudad de México.

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Sheinbaum destacó que el 27 de septiembre fue elegido como fecha para concluir el recorrido debido a su significado histórico, ya que se conmemora el Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.

“Y así hasta el 27 de septiembre, Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vamos a cerrar nuestro informe con el informe en la ciudad capital, en la Ciudad de México”, afirmó.

Sheinbaum destaca unidad entre gobierno y pueblo

Claudia Sheinbaum durante su evento "Honestidad y resultados" en Yucatán. (Presidencia)

Durante su mensaje en Cancún, la presidenta agradeció la presencia de los asistentes y afirmó que su administración mantendrá su compromiso con la población.

Acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo que la relación entre gobierno y ciudadanía debe mantenerse basada en la unidad.

“Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo. Que somos uno mismo, no se nos olvide, gobierno y pueblo unidos jamás será vencidos”, expresó.

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La mandataria también aprovechó su visita para destacar los valores que, desde su perspectiva, han acompañado las principales luchas sociales de México.

Sheinbaum recuerda la historia de México

La presidenta señaló que el recorrido por el país durante el llamado mes de la patria también representa una oportunidad para recordar distintos episodios de la historia nacional.

En su discurso hizo referencia a un mural de Diego Rivera ubicado en Palacio Nacional y habló sobre la “epopeya del pueblo mexicano”.

Sheinbaum sostuvo que la población ha luchado a lo largo de la historia por independencia, libertad, soberanía y justicia social, conceptos que, afirmó, continúan presentes en la vida pública del país.

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“El pueblo de México lleva en el corazón la palabra, justicia, justicia social, la palabra libertad, la palabra soberanía e independencia”, apuntó.