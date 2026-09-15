Ley Seca 15 y 16 de septiembre de 2026: Horarios y alcaldías donde no venderán alcohol

Un refrigerador con bebidas alcohólicas permanece encadenado y con una señal de prohibición en una calle decorada de la Ciudad de México.

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Con motivo de las Fiestas Patrias, autoridades de distintas alcaldías de la Ciudad de México ordenaron suspender la venta de bebidas alcohólicas durante el 15 y 16 de septiembre de 2026, aunque en algunos puntos la medida comenzó desde el lunes 14 y se prolongará hasta el jueves 17.

La llamada Ley Seca no se aplicará de manera general en toda la capital. Hasta el momento, la restricción fue anunciada para determinadas zonas de Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa y Azcapotzalco, con horarios diferentes en cada demarcación.

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Los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México contemplan restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, abierto o al copeo, sin importar su graduación.

¿En qué alcaldías habrá Ley Seca el 15 y 16 de septiembre?

La suspensión de la venta de alcohol tendrá diferentes periodos de aplicación. En algunas alcaldías abarcará todo su territorio, mientras que en otras solamente estará vigente en colonias, barrios y pueblos específicos.

Estos son los horarios anunciados para las celebraciones del Grito de Independencia 2026:

Tláhuac: desde las 00:00 horas del lunes 14 de septiembre hasta las 24:00 horas del miércoles 16 de septiembre . La medida aplica en todos los establecimientos mercantiles de la alcaldía.

Cuajimalpa: desde las 00:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del miércoles 16 de septiembre . La restricción estará vigente en todas las colonias de la demarcación.

Azcapotzalco: desde las 00:00 horas del martes 15 de septiembre hasta las 24:00 horas del miércoles 16 de septiembre , únicamente en las zonas incluidas en el acuerdo.

Tlalpan: la duración dependerá de la colonia o pueblo. En algunas zonas estará vigente del 14 al 16 de septiembre, mientras que en otras terminará hasta las 24:00 horas del jueves 17 de septiembre.

Esto significa que los habitantes y visitantes deberán revisar las disposiciones correspondientes al lugar donde se encuentren, debido a que la Ley Seca en CDMX no tendrá un horario uniforme.

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Colonias de Azcapotzalco donde estará prohibida la venta de alcohol

En Azcapotzalco, la suspensión no abarcará toda la alcaldía. El acuerdo contempla específicamente los establecimientos ubicados en las siguientes zonas:

Azcapotzalco Centro

Villas Azcapotzalco

Del Maestro

Santo Tomás

Santa María Malinalco

Los Reyes

San Sebastián

En estas colonias y barrios no se podrán vender bebidas alcohólicas desde el primer minuto del 15 de septiembre y hasta las 24:00 horas del día 16.

Ley Seca en Tlalpan

En la alcaldía Tlalpan, la restricción presenta dos periodos diferentes. Del 14 al 16 de septiembre estará suspendida la venta de alcohol en establecimientos mercantiles de:

Miguel Hidalgo Tercera Sección

Santo Tomás Ajusco

San Miguel Ajusco

San Miguel Topilejo

En cambio, la medida se extenderá hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre en:

Tlalpan Centro I

Tlalpan Centro II

Barrio Niño Jesús

La prohibición alcanza a establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, cantinas, hoteles y puestos temporales colocados en la vía pública, de acuerdo con las condiciones incluidas en los avisos oficiales.

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¿Qué establecimientos deben respetar la Ley Seca?

La suspensión comprende la venta y distribución de bebidas alcohólicas en sus distintas modalidades. Dependiendo del acuerdo emitido por cada alcaldía, la medida puede incluir:

Tiendas de autoservicio y supermercados.

Tiendas de abarrotes y minisúpers.

Vinaterías y licorerías.

Cantinas, bares y establecimientos similares.

Hoteles y restaurantes con autorización para vender alcohol.

Puestos temporales instalados con motivo de las celebraciones.

Venta en envase cerrado, abierto o al copeo.

Las personas responsables de los negocios deben consultar las disposiciones específicas de su alcaldía, pues los alcances y posibles excepciones pueden variar entre una demarcación y otra.

¿Habrá Ley Seca en toda la CDMX por el Grito de Independencia?

No, hasta la publicación de los avisos correspondientes, la Ley Seca del 15 y 16 de septiembre de 2026 solamente fue establecida en las alcaldías y zonas mencionadas.

Por ahora no existe una suspensión general para las otras demarcaciones de la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades pueden publicar avisos adicionales, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de cada alcaldía y la Gaceta Oficial de la CDMX.

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¿Cuáles son las sanciones por vender alcohol durante la Ley Seca?

Los establecimientos que incumplan la suspensión pueden recibir sanciones administrativas, además de enfrentar la posible clausura del negocio, conforme a las leyes aplicables en la Ciudad de México.

Las restricciones buscan mantener el orden y reducir riesgos durante las concentraciones masivas, verbenas populares y ceremonias organizadas para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.