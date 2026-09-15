iPhone Duo vs. Samsung Galaxy: qué precio tienen en México y cuál de los dos va ganando la batalla de los plegables

iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Flip. (especial)

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Hace unos días, Apple reveló los detalles de su nueva generación de celulares durante el Apple Event 2026, celebrado en Cupertino, California. En este evento se centró en dar a conocer las mejoras de sus productos enfocadas en el rendimiento, la fotografía, la batería y las funciones de inteligencia artificial.

Uno de los momentos más importantes de la presentación fue el anunció del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la marca, convirtiéndose en el articulo más esperado por los consumidores. Esta noticia, llevo a diversas comparaciones con el dispositivo móvil de Samsung que cuenta con el mismo diseño, pero fue lanzado desde 2019.

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Características del iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Flip

Entre ambos celulares existen múltiples diferencias que pueden hacer que uno resulte más conveniente que el otro, dependiendo de las necesidades y preferencias de cada usuario. Desde el diseño y las especificaciones hasta la cámara, el rendimiento y las funciones disponibles, el Samsung Galaxy Z Flip y el iPhone Duo ofrecen propuestas distintas para quienes buscan renovar su teléfono.

Detalles del iPhone Duo

Pantalla exterior de aproximadamente 5.5 pulgadas, diseñada para consultar mensajes, notificaciones, mapas y aplicaciones sin abrir el equipo.

Pantalla plegable interior de alrededor de 7.8 pulgadas, con una superficie cercana a la de una tableta compacta.

Diseño tipo libro, que permite pasar de un formato de teléfono convencional a una pantalla amplia.

Bisagra reforzada, creada para mejorar la resistencia y reducir la visibilidad del pliegue central.

Estructura delgada y ligera, pese a incorporar dos pantallas y un mecanismo plegable.

Chip A20 Pro, encargado de ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y herramientas de inteligencia artificial.

Compatibilidad con Apple Intelligence, incluidas funciones de edición, búsqueda contextual y asistencia mediante Siri.

Sistema de cámaras traseras, integrado por un sensor principal y una cámara ultra gran angular.

Cámaras frontales disponibles en ambos formatos, para realizar videollamadas con el equipo abierto o cerrado.

Touch ID integrado en el botón lateral, utilizado para desbloquear el dispositivo y autorizar pagos o compras.

Sistema de refrigeración mediante cámara de vapor, diseñado para controlar la temperatura durante tareas de alto rendimiento.

Interfaz adaptada a la pantalla plegable, con herramientas para aprovechar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, dependiendo de la configuración seleccionada.

Una infografía de Infobae detalla las diferencias de formato, pantallas, procesadores y cámaras entre el iPhone Duo y el Galaxy Z Flip. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles del Samsung Galaxy Z Flip

Diseño Ultra Compacto: Se pliega verticalmente a la mitad, reduciendo su tamaño a la mitad para caber perfectamente en cualquier bolsillo.

Gran Pantalla Interna: Al abrirse, ofrece un panel flexible de 6.7 a 6.9 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X.

Fluidez de 120 Hz: La pantalla principal se actualiza hasta 120 veces por segundo para un desplazamiento y animaciones sumamente suaves.

Pantalla Externa Grande (FlexWindow): Panel exterior de hasta 4.1 pulgadas que permite usar aplicaciones completas y widgets sin abrir el teléfono.

Modo Flex: La bisagra se sostiene sola en diferentes ángulos, transformando el teléfono en su propio tripié o en una mini laptop.

Selfies de Máxima Calidad: Puedes tomarte fotos con la cámara principal de 50 MP usando la pantalla externa como espejo.

Cámara Principal de 50 MP: Captura imágenes de alta resolución con estabilización óptica para evitar fotos borrosas.

Estructura Armor Aluminum: Fabricado con el aluminio más resistente de Samsung para proteger el chasis contra golpes.

Resistencia al Agua (IP48): Cuenta con certificación que lo protege ante inmersiones accidentales y salpicaduras.

Procesador Snapdragon Premium: Integra los chips más potentes de Qualcomm, garantizando máxima velocidad en juegos y apps exigentes.

Hasta 12 GB de RAM: Memoria masiva que permite mantener decenas de aplicaciones abiertas simultáneamente sin trabarse.

Inteligencia Artificial (Galaxy AI): Incluye funciones avanzadas como traducción en tiempo real, edición fotográfica inteligente y resúmenes de texto.

Batería Dual de Hasta 4,300 mAh: Dos celdas físicas independientes que trabajan juntas para ofrecer autonomía durante todo el día.

Carga Inalámbrica y Reversible: Se puede cargar sin cables y también usar su parte trasera para darle batería a tus audífonos o reloj inteligente.

Lector de Huellas Lateral: Sensor de huella dactilar ultra rápido integrado directamente en el botón de encendido para un desbloqueo cómodo.

El iPhone Duo estrena el formato plegable en la línea de Apple con la pantalla más grande incorporada hasta ahora en un iPhone y una versión de iOS adaptada a este diseño. El dispositivo permite usar aplicaciones en paralelo, realizar llamadas de FaceTime sin sostener el teléfono y ajustar la visualización según esté cerrado, abierto o semiplegado. (Tomado de Apple)

Precio de los nuevos teléfonos de Apple en México

Posterior al evento de Apple, se dieron a conocer los precios de cada uno de los celulares en el país, incluyendo las nuevas versiones del iPhone 18 Pro y Pro Max. Todos estos dispositivos saldrán a la venta el próximo viernes 18 de septiembre, la preventa comenzó desde el pasado sábado 12 de septiembre.

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Precios del iPhone Duo

256 GB: $47,999 MXN de contado (o desde $2,666.61 MXN al mes a 18 meses sin intereses)

512 GB: $52,999 MXN de contado (o desde $2,944.39 MXN al mes a 18 meses sin intereses)

1 TB: $62,999 MXN de contado (o desde $3,499.94 MXN al mes a 18 meses sin intereses)

2 TB: $77,999 MXN de contado (o desde $4,333.28 MXN al mes a 18 meses sin intereses)

Precios del iPhone 18 Pro en México

iPhone 18 Pro de 256 GB: 29 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde mil 666.61 pesos.

iPhone 18 Pro de 512 GB: 34 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde mil 944.39 pesos.

iPhone 18 Pro de 1 TB: 44 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde 2 mil 499.94 pesos.

iPhone 18 Pro de 2 TB: 59 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde 3 mil 333.28 pesos.

Precios del iPhone 18 Pro Max en México

iPhone 18 Pro Max de 256 GB: 31 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde mil 777.72 pesos.

iPhone 18 Pro Max de 512 GB: 36 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde 2 mil 55.50 pesos.

iPhone 18 Pro Max de 1 TB: 46 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde 2 mil 611.06 pesos.

iPhone 18 Pro Max de 2 TB: 61 mil 999 pesos o 18 mensualidades sin intereses desde 3 mil 444.39 pesos.

Seguros para ¡Phone

El seguro pficial para los productos de Apple, lleva por nombre: AppleCare, el cual es considerado la mejor opción para usuarios de iOS. En México ofrece la modalidad extendida que incluye robo y pérdida, así como diversas tipos de coberturas.

Tipos de cobertura

AppleCare+ Estándar: Cubre daños accidentales ilimitados (caídas, líquidos, pantallas rotas) y reemplazo de batería sin costo si su salud cae por debajo del 80%.

AppleCare+ con Robo y Pérdida: Incluye todo lo anterior más protección contra robo o extravío (máximo 2 incidentes por año). Es obligatorio tener activa la función “Encontrar mi iPhone”.

Costos de los Deducibles: Al usar el seguro, se aplican tarifas fijas muy bajas en comparación con una reparación normal:

$559 MXN por daño de pantalla o cristal trasero.

$1,890 MXN por otros daños accidentales.

$3,300 MXN por robo o pérdida.

Plazo de contratación: Debes adquirirlo al comprar el equipo o dentro de los 60 días posteriores a la compra desde los Ajustes de tu iPhone. El costo total ronda los $4,399 MXN para el plan básico y cerca de $5,999 MXN para el plan con robo (varía según el modelo exacto de iPhone).