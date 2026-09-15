México

Escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente: hallaron pruebas contundentes que lo vinculan al crimen

El juez impuso prisión preventiva a Elías “N” y otorgó tres meses a la Fiscalía del Estado de México para completar la investigación

Él es Elías "N" , presunto asesino de Farath Coronel. (capturas de pantalla)
Él es Elías "N" , presunto asesino de Farath Coronel. (capturas de pantalla)
Guardar

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

PUBLICIDAD

Elías “N”, detenido la noche del 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli

El cuerpo de V.M.S.V. apareció la mañana del 4 de septiembre, alrededor de las 11:00 horas, en una recámara de su domicilio en la colonia Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli. Sus familiares y allegados lo encontraron después de que no respondió ninguna llamada; los servicios médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El Ministerio Público estableció que el ataque ocurrió horas antes, durante la madrugada del 3 de septiembre. Elías “N”, quien trabajaba como escolta personal del vidente, disparó contra él tras una discusión al interior del inmueble, según determinaron las pruebas reunidas durante la investigación.

A pesar de sus rencillas en redes, la creadora acudió al entierro de Farath Coronel
A pesar de sus rencillas en redes, la creadora acudió al funeral de Farath Coronel (Captura de pantalla )
A través de sus redes sociales, Farath Coronel compartía su día a día
A través de sus redes sociales, Farath Coronel compartía su día a día y su faceta como experto en tarot y numerología. (Captura de pantalla )

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli recibió el reporte a través de redes vecinales y despachó elementos del Sector V al lugar. Los peritos de la FGJEM acordonaron la escena y recolectaron indicios físicos para reconstruir los hechos.

PUBLICIDAD

Las primeras diligencias del Ministerio Público establecieron que la víctima había recibido disparos de arma de fuego en la cabeza. Esa misma noche, la FGJEM detuvo a Elías “N” e informó que el investigado se desempeñaba como elemento de seguridad personal de Coronel, según consignó Proceso.

La Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio. Tras cumplimentarse el mandato, el investigado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

La discusión previa al disparo y el robo de la camioneta

La investigación del Ministerio Público reconstruyó que, durante la noche del 3 de septiembre, V.M.S.V. y Elías “N” sostuvieron una discusión al interior del domicilio. El investigado sacó un arma de fuego y la accionó contra la víctima; a causa de las heridas, el vidente perdió la vida.

En el video Farath señalaba que a él aún le quedaban por lo menos 30 años
En el video Farath señalaba que a él aún le quedaban por lo menos 30 años más de vida. (Captura de pantalla )

Tras el ataque, Elías “N” habría sustraído diversas pertenencias de la víctima, entre ellas dinero, joyas, armas y la camioneta propiedad de V.M.S.V., con la que huyó del lugar, de acuerdo con versiones difundidas tras el crimen y retomadas por Infobae. La Fiscalía no ha confirmado de forma oficial todos los bienes robados.

Versiones extraoficiales, que el medio citó sin confirmar institucionalmente, señalan que una segunda persona identificada como “Kendal” también participó en la discusión previa, aunque no regresó al domicilio antes del ataque. La FGJEM no ha imputado cargos a ninguna otra persona hasta la fecha.

El antecedente de 2022 y el perfil público de la víctima

V.M.S.V. tenía 41 años y construyó su presencia pública bajo los alias Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla. Se dedicaba a la numerología, el tarot, la astrología y las lecturas espirituales, y colaboró en distintos espacios televisivos, incluidas participaciones en el programa matutino Hoy de Televisa.

En agosto de 2022, el vidente ya había sufrido un atentado a balazos mientras transmitía en vivo desde su vehículo, episodio que atribuyó públicamente a un intento de secuestro. El crimen del 3 de septiembre representó el segundo ataque armado registrado contra él en menos de cuatro años.

El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas , velas y cuarzos en sus consultas
El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas, velas y cuarzos en sus rituales (Captura de pantalla )

Ocho días antes del homicidio, el 27 de agosto, Coronel realizó una transmisión en vivo en la que afirmó tener “unos 30 años más de vida”. El fragmento se viralizó tras confirmarse su muerte, según documentó Infobae.

Las acusaciones de un exasistente contra la víctima

Días después del homicidio, un exasistente personal de 21 años identificado como Ángel Aguilar denunció públicamente a la víctima por presuntos abusos durante el tiempo que trabajó a su lado. Aguilar relató en entrevista con el periodista Javier Ceriani, citada por Infobae, que Coronel lo habría drogado durante una ceremonia esotérica para abusar sexualmente de él.

El exasistente también describió golpes, amenazas de muerte y condiciones de explotación laboral. Afirmó que en cuatro semanas de trabajo llegó a recibir apenas 2.500 pesos, y que el vidente le exigía cumplir cuotas de cobro a los clientes bajo amenaza de no pagarle.

Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp difundidas en el programa de Ceriani muestran un mensaje atribuido a Coronel que dice: “Así como fácil te drogué para tenerte, así fácil hago que ya no existas”. La publicación aclaró que esos mensajes no fueron verificados de forma independiente.

Farath Coronel fue asesinado al interior de su casa (redes sociales)
Farath Coronel fue asesinado al interior de su casa (redes sociales)

La FGJEM mantiene abierta la denuncia ciudadana

El juez de control analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó que existen elementos suficientes para sostener la acusación. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: Elías “N” debe ser considerado inocente hasta que un órgano judicial resuelva lo contrario.

Por el delito de homicidio, el investigado podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión si un tribunal lo declara culpable. El plazo de tres meses otorgado para la investigación complementaria vence en diciembre de 2026.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 702 8770 para recibir denuncias. También habilitó la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para sistemas iOS y Android, con el fin de que cualquier persona que reconozca al investigado como probable responsable de otro delito pueda reportarlo.

Temas Relacionados

Farath CoronelhomicidioFGJEMNarco en MéxicoÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula del 15 de septiembre: Evita multas y checa qué autos descansan en CDMX y Edomex por el Grito de Independencia

Este martes de celebraciones, las restricciones vehiculares se mantienen en el Valle de México hasta las 22:00 horas

Hoy No Circula del 15 de septiembre: Evita multas y checa qué autos descansan en CDMX y Edomex por el Grito de Independencia

Intocable en el Zócalo: A qué hora inicia el concierto gratis del 15 de septiembre y qué canciones van a tocar

La banda regresa a la Plaza de la Constitución en plena noche del Grito, diez años después de su última presentación en ese escenario y con entrada libre para quienes quieran asistir

Intocable en el Zócalo: A qué hora inicia el concierto gratis del 15 de septiembre y qué canciones van a tocar

Una denuncia en redes, una cirugía y una muerte: investigan caso de Laura Rocío en Tijuana

Laura Rocío, de 40 años, publicó videos en los que mostró cicatrices y hematomas que atribuyó a un procedimiento estético; la FGE deberá esclarecer las circunstancias de su muerte

Una denuncia en redes, una cirugía y una muerte: investigan caso de Laura Rocío en Tijuana

Yahir y Ese Pérez protagonizan pelea por la comida tras decisión de Gema Garoa: “¿La inmunidad al 100% no se te hace infantil?”

La falta de presupuesto genera preocupación entre los habitantes, quienes ahora deberán racionar los alimentos para que las reservas alcancen durante dos semanas

Yahir y Ese Pérez protagonizan pelea por la comida tras decisión de Gema Garoa: “¿La inmunidad al 100% no se te hace infantil?”

Temblor hoy en México 15 de septiembre: se registra sismo de 4.1 en Petatlán, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 15 de septiembre: se registra sismo de 4.1 en Petatlán, Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé exige a gobierno de Chiapas reconocer a víctimas de desplazamiento forzado

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé exige a gobierno de Chiapas reconocer a víctimas de desplazamiento forzado

Del control fronterizo a las alianzas: el territorio actual del Cártel Arellano Felix

Culiacán y otros municipios retoman el Grito tras dos años de violencia entre Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa

Los Ardillos bajo presión: inician proceso penal a 15 presuntos integrantes en Guerrero

El CJNG paga mejor a sus sicarios que el Estado mexicano a sus policías, según el Inegi

ENTRETENIMIENTO

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

Intocable en el Zócalo: A qué hora inicia el concierto gratis del 15 de septiembre y qué canciones van a tocar

Yahir y Ese Pérez protagonizan pelea por la comida tras decisión de Gema Garoa: “¿La inmunidad al 100% no se te hace infantil?”

Acusan a Danna de buscar fotos con Peso Pluma para “provocar” a Kenia Os tras su truene: “La falsa amiga con el ex”

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

DEPORTES

Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

México vs. China: el Tri de Sóftbol Femenil busca un triunfo clave en la Copa Mundial 2026

¿Por qué Christian Ebere sí viajó a Miami y Cruz Azul no? Esta es la razón que lo adelantó al partido de Campeones Cup

Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

Cruz Azul vs Inter Miami: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México a la Máquina enfrentar a Messi en la Final del Campeones Cup 2026