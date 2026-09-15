México

La mujer por la que Iturbide desvió el desfile de la Independencia con tal de ver; ella hizo que pasaran por su calle

Documentos históricos revelan que el militar modificó el trayecto del Ejército Trigarante para exhibirse ante la mujer

La Independencia de México culminó el 27 de septiembre de 1821 con la llegada del Ejército Trigarante y Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. (Foto: Twitter/@Cuauhtemoc_1521)
La Independencia de México culminó el 27 de septiembre de 1821 con la llegada del Ejército Trigarante y Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. (Foto: Twitter/@Cuauhtemoc_1521)
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María Ignacia Rodríguez de Velasco, conocida como la Güera Rodríguez, obliga a Agustín de Iturbide a desviar la ruta del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821. La columna militar debía marchar de la Tlaxpana a San Cosme, frente al Palacio Virreinal. Iturbide la corta por la calle de la Profesa, donde vive ella, para que lo vea pasar al frente de sus tropas.

El cronista Artemio del Valle Arizpe deja el dato clavado en la memoria histórica: el desvío no es casualidad, es un gesto. De ahí nace el rumor de un romance entre la aristócrata y el futuro emperador, nunca comprobado, pero suficiente para marcar su nombre en los libros de texto de la Independencia de México.

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Iturbide al entrevistarse con Juan O'Donojú en Córdoba, el 24 de agosto 1821, firmaron un tratado en el que finalmente fue reconocida la independencia de México que simbólicamente es representada con entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821​. (Foto: Secretaría de Cultura)
Iturbide al entrevistarse con Juan O'Donojú en Córdoba, el 24 de agosto 1821, firmaron un tratado en el que finalmente fue reconocida la independencia de México que simbólicamente es representada con entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821​. (Foto: Secretaría de Cultura)

Una mujer casada tres veces y golpeada por su primer marido

La Güera se casa tres veces. Su primer esposo, el capitán Villamil, la golpea al punto de que parientes y amigos la ven “bañada en sangre”, según los registros judiciales de la época. Él intenta probar adulterio en un juicio que se extiende cuatro meses. No consigue nada. Desiste.

La pareja se reconcilia poco antes de que él muera. El 12 de junio de 1805 nace la última hija de ambos, apenas meses antes del fallecimiento del capitán. Rodríguez se casa después con Mariano Briones, un hombre rico que muere meses más tarde y le deja una fortuna. Su tercer esposo, Manuel Elizalde, se ordena sacerdote tras la muerte de ella.

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A los 16 años conoce a Humboldt; después se le vincula con Bolívar

A los dieciséis años, la Güera traba amistad con el científico Alexander von Humboldt. No hay pruebas de romance, pero el rumor circula desde entonces. Un año después conoce a Simón Bolívar en el buque San Ildefonso, durante una escala en México rumbo a España. También a él se le atribuye un vínculo sentimental con ella.

María Ignacia Rodríguez de Velasco - LA GUERA - MEXICO - 19012022
Foto: Biblioteca Cervantes.

El escritor Guillermo Barba la describe como “libre de cuerpo, pero también de mente”. Sostiene que enfrentó dos batallas paralelas: la de su propia libertad como mujer y la de la libertad de su patria. Desde 1808 hasta la consumación de 1821, viuda y madre de cinco hijos, se enfrenta incluso a la Inquisición mientras conspira por el proyecto independentista.

La Güera Rodríguez desvió al Ejército Trigarante con su sola presencia

El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante hizo su entrada triunfal en la capital. El cronista Artemio del Valle Arizpe relata que la ruta original pasaba frente al palacio virreinal, pero Iturbide desvió la columna por la calle de la Profesa, donde vivía la Güera Rodríguez, “para que presenciara el desfile y lo viese a él muy arrogante al frente de sus tropas invictas”.

María Ignacia "La Güera" Rodríguez fue una mujer de alta posición social y cuya casa fue centro de reuniones políticas en las que discutían temas a favor de la independencia (Foto: Twitter@INEHRM)
María Ignacia "La Güera" Rodríguez fue una mujer de alta posición social y cuya casa fue centro de reuniones políticas en las que discutían temas a favor de la independencia (Foto: Twitter@INEHRM)

Ese gesto militar alimentó los rumores sobre una relación entre ambos y confirmó el peso político que había acumulado esta mujer en los años previos al triunfo insurgente.

Su influencia sobre la visión del primer emperador de México trascendió lo sentimental: fue una operadora de la causa libertaria dentro del círculo más cercano al poder.

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