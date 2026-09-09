México

“No vamos a firmar nada que afecte a nuestra soberanía”: Sheinbaum sobre negociación del T-MEC

La mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum puso límites claros a la renegociación comercial con Estados Unidos: “no vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía”, afirmó este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, al detallar el estado de las conversaciones bilaterales sobre el T-MEC.

México y EU negocian por separado, sin Canadá en la mesa

La mandataria explicó que, a diferencia de lo esperado, Estados Unidos optó por sentarse por separado con cada país en lugar de reunir a los tres socios comerciales en una sola mesa. Esto derivó en una negociación bilateral entre Washington y Ottawa —donde surgió una diferencia entre Canadá y Estados Unidos— mientras que México sostiene su propio diálogo directo con la administración estadounidense.

PUBLICIDAD

“Nosotros llevamos una conversación aparte”, señaló Sheinbaum, y subrayó que su gobierno no participó en el desencuentro entre los otros dos socios.

La presidenta sostiene que Washington decidió sentarse por país y que Ottawa mantiene su propia ruta tras diferencias con la administración estadounidense, mientras el equipo mexicano mantiene comunicación directa con el gobierno de EU

Las prioridades de México: bajar aranceles y frenar nuevas tarifas

De acuerdo con la presidenta, el objetivo central de México en la mesa de negociación es doble:

  • Reducir los aranceles que actualmente afectan al acero, aluminio y autos, calificados por Sheinbaum como “injustos” y dañinos para la economía nacional.
  • Evitar nuevos gravámenes, luego de que Estados Unidos anticipara una ronda adicional de aranceles dirigida a varios países del mundo, bajo el argumento de la llamada “sobrecapacidad”.

La mandataria fue enfática al fijar el límite de lo que México está dispuesto a negociar: “la soberanía y aquello que consideramos que no debe ser negociable.”

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano
En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano

Los 54 temas pendientes: qué cede México y qué no

Sheinbaum retomó un punto que había mencionado en conversaciones previas con el presidente Donald Trump: una lista de 54 barreras no arancelarias planteadas por Estados Unidos como parte de la negociación.

Según la presidenta, ese paquete se divide en dos grupos:

  • Temas no negociables, que “le corresponde solo a los mexicanos determinar”, vinculados directamente a decisiones de soberanía nacional.
  • Temas atendibles, donde no hay cesión de soberanía. Como ejemplo, citó la posibilidad de que las patentes de medicamentos aprobadas por la FDA sean reconocidas también por Cofepris, así como el fortalecimiento de la protección a la propiedad intelectual y el combate a la piratería.

Sheinbaum aseguró que “ya la mayoría” de esos 54 puntos están resueltos, aunque reconoció que aún quedan algunos temas en los que Estados Unidos busca mayores avances conjuntos. La presidenta evitó dar detalles: “no quisiera mencionarlos”, dijo.

PUBLICIDAD

La estrategia plantea recortar las cuotas vigentes y frenar nuevos gravámenes anunciados por la Casa Blanca bajo el argumento de “sobrecapacidad”, al advertir impactos en la economía nacional por esas medidas

¿Un acuerdo trilateral sigue en la mesa?

A pesar de las negociaciones bilaterales por separado, Sheinbaum insistió en que la meta original de México sigue siendo mantener el acuerdo comercial de Norteamérica con los tres países, al considerar que fortalece a la región y beneficia por igual a México, Estados Unidos y Canadá.

“Ojalá se llegue a un acuerdo con Canadá también”, expresó, aunque aclaró que, por el momento, las conversaciones activas de México son exclusivamente con Washington.

Plan México frente a la política industrial de Trump

La presidenta abordó también la tensión de fondo detrás de los aranceles: la intención de Estados Unidos de repatriar producción industrial a su territorio. Sheinbaum dijo comprender esa decisión como una prerrogativa del gobierno estadounidense, pero contrapuso la estrategia mexicana: el Plan México, orientado a atraer más producción hacia el mercado interno del país.

Su condición para aceptar el esquema estadounidense fue clara: “que no sea a costa de la producción de México, del bienestar del pueblo de México.” Bajo esa premisa, dijo, es posible llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumDonald TrumpT-MECPolítica Mexicanamexico-noticiasCanadáArancelesAutosComercioRelaciones Internacionales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Joven se gradúa de la universidad y el viento arruina su momento soñado: video se hace viral

La recién graduada intentaba presumir su título frente a la UANL cuando una ráfaga inesperada provocó un momento que terminó causando furor en TikTok

Joven se gradúa de la universidad y el viento arruina su momento soñado: video se hace viral

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

El prestigioso reconocimiento volverá a reunir a la élite del balompié

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

SCJN abre su “caja negra”: nuevo portal de estadística judicial llega tras señalamientos a la gestión de Norma Piña

La herramienta digital permite revisar el total de expedientes que atiende el Máximo Tribunal y el plazo que tarda en resolverlos

SCJN abre su “caja negra”: nuevo portal de estadística judicial llega tras señalamientos a la gestión de Norma Piña

Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente

Tras la aprobación de su iniciativa en comisiones de San Lázaro, la mandataria recordó que los cargos de representación popular deben de estar ocupados por personas que defiendan la soberanía

Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras logran triste reconocimiento internacional: ONU proclama un día en su honor

Madres buscadoras logran triste reconocimiento internacional: ONU proclama un día en su honor

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Director del IMSS en Uruapan enfrenta investigación penal por maltrato animal: un video lo muestra sin detener el ataque de su perro

Los Ardillos usan a pobladores de Chilpancingo como “barricada humana” tras agredir a militares: Defensa detuvo a dos

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Este fue el duro episodio que terminó con Mariana Ochoa en una clínica de alcoholismo

Este fue el duro episodio que terminó con Mariana Ochoa en una clínica de alcoholismo

El Pueblo Mágico de Valle de Bravo, en Edomex, celebrará el 15 de septiembre con presentación de Belinda gratis

Hijo de la periodista Fernanda Familiar aclara si Javier Alatorre es su papá tras décadas de rumores en TV Azteca

El significado espiritual del cabello: por qué algunos no quieren que Niurka se los toque en ‘La Granja VIP 2′

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

DEPORTES

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil tras la jornada 6

David Trezeguet critica la ‘comodidad’ de la Liga MX y sus efectos negativos en la exportación de jugadores mexicanos al extranjero

Chino Huerta ilusiona a Pumas con su regreso y cuenta la meta personal que cumplirá sí o sí

Liverpool vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México