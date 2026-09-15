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El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

El encuentro reúne música urbana, R&B y sesiones de DJ frente al Golfo de México

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El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios (Mar L./Infobae México)
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Destino Dos Equis llega a Boca del Río este 19 de septiembre con un festival musical en la Explanada Foro Boca, encabezado por NSQK, El Malilla, Jesse Baez y Uzielito Mix.

El encuentro reúne música urbana, R&B y sesiones de DJ frente al Golfo de México, como parte de la gira nacional de la marca, que busca llevar su formato de conciertos a distintas regiones del país.

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La jornada inicia a las 16:00 horas con la apertura de puertas y termina a la medianoche con Uzielito Mix. El programa contempla siete actos principales y tres escenarios alternos identificados como Yeipi, Corux y Nectar, donde habrá intervenciones musicales entre las presentaciones anunciadas.

El festival se realiza cinco días después del anuncio difundido desde Ciudad de México, este 14 de septiembre de 2026. Tras su fecha en Veracruz, Destino Dos Equis tiene prevista una segunda parada este 3 de octubre en Mérida, Yucatán.

La Explanada Foro Boca recibe a NSQK, El Malilla y Jesse Baez

El cartel de Destino Dos Equis Veracruz 2026 reúne a artistas de distintos circuitos de la música contemporánea. NSQK ocupa uno de los últimos horarios de la noche, después de la presentación de El Malilla y antes del cierre de Uzielito Mix.

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El cantante mexicano ha colocado su nombre dentro de la escena alternativa y urbana, con una propuesta que cruza rap, pop y música electrónica. Su participación está programada para las 22:30 horas.

La Explanada Foro Boca recibe a NSQK, El Malilla y Jesse Baez
La Explanada Foro Boca recibe a NSQK, El Malilla y Jesse Baez

El Malilla sube al escenario a las 21:00 horas. El intérprete forma parte de la música urbana mexicana y llega al festival después de Jesse Baez, quien tiene programada su presentación a las 19:30 horas.

Jesse Baez aparece como uno de los actos previos al bloque nocturno. El cantante presenta un repertorio vinculado al R&B y al hip hop, géneros que también se integran a la programación del encuentro en Boca del Río.

El cierre queda a cargo de Uzielito Mix, quien comienza su sesión a las 00:00 horas del sábado 20 de septiembre. Antes de él, el festival concentra sus actos de mayor convocatoria en el escenario principal de la Explanada Foro Boca.

Los horarios de Destino Dos Equis Veracruz comienzan a las 16:00 horas

La programación anunciada establece que el acceso abre a las 16:00 horas. Big Sempa será el primer artista de la tarde, con una presentación prevista a las 16:45 horas.

Alanis Yuki continúa el programa a las 18:15 horas. Después llegará Jesse Baez, mientras que El Malilla y NSQK toman los horarios nocturnos del festival.

El orden completo de las presentaciones queda de la siguiente forma: la apertura de puertas será a las 16:00 horas; Big Sempa inicia a las 16:45; Alanis Yuki se presenta a las 18:15; Jesse Baez sale a las 19:30; El Malilla comienza a las 21:00; NSQK aparece a las 22:30, y Uzielito Mix cierra a las 00:00 horas.

Entre estos actos habrá actividad en los escenarios Yeipi, Corux y Nectar. La información difundida no especifica qué artistas o sesiones integran esas intervenciones ni sus horarios particulares.

La sede será la Explanada Foro Boca, un espacio ubicado en Boca del Río, Veracruz, frente al Golfo de México. La fecha coincide con el inicio del fin de semana patrio, cuando la zona conurbada Veracruz-Boca del Río recibe actividades culturales y de entretenimiento.

La información disponible no precisa precios ni puntos de venta de boletos

El anuncio de Destino Dos Equis confirma la fecha, la sede, el cartel y los horarios, pero no detalla el precio de los boletos, las fases de venta, la plataforma de compra ni los puntos físicos autorizados.

Las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales de Dos Equis y del evento para confirmar la disponibilidad antes de acudir a la Explanada Foro Boca
Las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales de Dos Equis y del evento para confirmar la disponibilidad antes de acudir a la Explanada Foro Boca

Tampoco se precisan los tipos de acceso disponibles, como entradas generales, zonas preferentes o beneficios adicionales. Las personas interesadas deberán consultar los canales oficiales de Dos Equis y del evento para confirmar la disponibilidad antes de acudir a la Explanada Foro Boca.

La ausencia de precios en la información difundida impide establecer el costo de asistencia al festival. El anuncio tampoco indica si habrá venta en taquilla el día del evento o si el acceso estará sujeto a registro previo.

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