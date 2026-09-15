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Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

El duelo pendiente de la Jornada 7 pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en la pelea por los primeros puestos del campeonato mexicano

Escudos del Club Puebla y del Club Deportivo Toluca con las letras Vs en dorado en medio sobre el césped de un estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Puebla y Toluca tendrán una cita pendiente del Apertura 2026 este martes 15 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Cuauhtémoc para completar el partido correspondiente a la Jornada 7.

El encuentro llega con especial interés por la posición de ambos equipos en la clasificación. Los Diablos Rojos ocupan actualmente el segundo lugar con 16 puntos, mientras que La Franja marcha séptima con 13 unidades, por lo que una victoria visitante podría colocar nuevamente a Toluca en la cima.

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Toluca quiere recuperar el liderato ante Puebla

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El equipo mexiquense atraviesa un buen momento en el torneo y llegará a Puebla después de conseguir tres victorias consecutivas. Su último resultado fue una goleada de 5-2 sobre Atlas, en una actuación que confirmó el poder ofensivo del conjunto dirigido por los Diablos.

Ahora tendrá la oportunidad de dar otro paso importante en la parte alta de la tabla. Con 16 puntos, Toluca necesita ganar para superar a Chivas, que actualmente lidera el campeonato con 17 unidades.

Puebla, sin embargo, también tiene motivos para buscar el triunfo. Los dirigidos por Gerardo Espinoza se encuentran dentro de los puestos que aspiran a la Liguilla y una victoria en casa les permitiría acercarse a los primeros lugares.

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El partido se disputará además en una fecha especial para México, por lo que el Estadio Cuauhtémoc tendrá como escenario un duelo que puede tener consecuencias importantes en la clasificación del Apertura 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el Puebla vs Toluca?

  • Partido: Puebla vs Toluca
  • Torneo: Apertura 2026
  • Jornada: 7
  • Fecha: Martes 15 de septiembre
  • Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium

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