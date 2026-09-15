Drones tácticos y blindados en el Zócalo: Lo que verás por primera vez en el Desfile Militar del 16 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

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El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 2026 presentará por primera vez en su historia 45 drones tácticos y vehículos blindados de fabricación 100% nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

Además, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional desplegarán un contingente de 15.458 elementos para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México, con tecnología desarrollada por la Dirección General de Industria Militar (DGIM).

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El recorrido partirá de la plancha del Zócalo capitalino con dirección a Campo Marte. Antes del inicio, 99 aeronaves cruzarán el espacio aéreo del centro histórico en un sobrevuelo masivo sin precedente en la historia del desfile.

El sobrevuelo de 99 aeronaves marcará un antes inédito en el Zócalo

El vuelo masivo reunirá 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional sobre el espacio aéreo del Zócalo. Según los organizadores, esa formación no tiene antecedente en ninguna edición anterior del desfile.

CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Las aeronaves cumplen funciones de adiestramiento, vigilancia y combate en operaciones regulares de las fuerzas armadas. Su presentación simultánea busca mostrar la capacidad operativa del país en el dominio aéreo.

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El contingente total suma, además de las aeronaves y los drones, 536 vehículos, 46 motocicletas, 16 embarcaciones, 21 Banderas de Guerra, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas. La columna del desfile se organiza en seis contingentes: Justicia y Paz, Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, Desarrollo Nacional, Fraternidad Solidaria y Raíces de Honor.

El ensayo general incluyó la participación de 224 soldados del Servicio Militar Nacional, 100 charros, 29 civiles, 38 niñas y niños, y 15 paracaidistas —cinco mujeres y 10 hombres—, además de 18 mujeres paracaidistas en situación de retiro. Todos ellos forman parte de los contingentes que desfilarán frente a las autoridades y el público el 16 de septiembre.

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Los vehículos DN-XI y el sistema SARAF Balam, fabricados por la industria militar mexicana

El teniente coronel Noé Gómez Gutiérrez, subdirector de Ingeniería de la DGIM, explicó las características de los vehículos tácticos blindados DN-XI que debutarán en el desfile. Esas unidades combinan alta movilidad con protección blindada y llevan instalado el Sistema para el Accionamiento Remoto de Armas de Fuego (SARAF) Balam, desarrollado íntegramente en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“El desarrollo es 100 por ciento nacional y muestra la capacidad que tiene la industria militar mexicana para llevar los desarrollos al máximo nivel de madurez tecnológico”, declaró Gómez Gutiérrez a La Jornada. El funcionario precisó que el sistema surge de la detección directa de necesidades de las tropas en campo.

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El SARAF Balam permite que el operador apunte y dispare las armas desde el interior del vehículo, protegido por el blindaje, mediante controles electrónicos y pantallas. El tirador no expone su cuerpo al fuego enemigo en ningún momento del accionamiento.

El sistema existe en dos versiones con capacidades distintas. El Balam I opera ametralladoras ligeras y medias de calibre 5.56 mm y 7.62 mm, mientras que el Balam II acciona ametralladoras pesadas de calibre 12.7 mm (.50) y lanzagranadas de 40 mm.

El cofre de municiones del sistema tiene capacidad para hasta 600 cartuchos. Los selectores de tiro permiten elegir entre disparos unitarios y ráfagas controladas, según la situación táctica.

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CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Gómez Gutiérrez confirmó al medio que los Balam I y Balam II ya alcanzaron la etapa de fabricación en serie dentro de la DGIM. Además, las unidades ya demostraron su utilidad operativa en distintos entornos a lo largo del territorio nacional, antes de su presentación pública en el Zócalo.

Los blindados Huracán, Cimarrón y Titán, diseñados por ingenieros militares mexicanos

La exhibición estática del desfile incluirá tres modelos de vehículos blindados construidos por ingenieros militares: el Huracán, el Cimarrón y el Titán. Los tres son diseños y fabricaciones nacionales, al igual que el DN-XI con el sistema SARAF.

Esos vehículos se suman al despliegue de unidades tácticas y de mando con protección blindada que recorrerán la ruta del Zócalo a Campo Marte. El conjunto representa la apuesta de las fuerzas armadas por reducir la dependencia de tecnología extranjera en equipamiento terrestre.

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El Pase de Revista General que presidió el subsecretario Martínez López validó la columna completa antes de la fecha del desfile. El acto tuvo lugar en Naucalpan y reunió a los seis contingentes en su formación definitiva.

CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La DGIM también presentará en el desfile el puesto de mando militar del Servicio de Transmisiones, que integra comunicaciones tácticas con los sistemas de mando de las unidades desplegadas. Esa capacidad de coordinación en tiempo real complementa el componente de drones y blindados que verá el público por primera vez.

Los 45 drones tácticos que participarán constituyen un componente de inteligencia y vigilancia que las fuerzas armadas ya emplean en operaciones regulares. Su aparición en el desfile los convierte en el primer sistema de ese tipo en exhibirse públicamente en una conmemoración del 16 de septiembre.

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