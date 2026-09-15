Silvio Rodríguez, legendario cantautor, regresará a México con gira en 2027 tras años de su presentación en el Zócalo capitalino

La gira marca el regreso de Rodríguez a varias ciudades mexicanas después de años de ausencia. En Puebla, en particular, el cantautor no se presentaba desde el 7 de marzo de 2014 REUTERS/Norlys Perez/File Photo

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El cantautor cubano Silvio Rodríguez confirmó su regreso a México con una gira de cuatro conciertos programados para abril de 2027. El recorrido llevará al referente de la Nueva Trova por Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, en un reencuentro con un público con el que mantiene un vínculo de más de cinco décadas.

La gira marca el regreso de Rodríguez a varias ciudades mexicanas después de años de ausencia. En Puebla, en particular, el cantautor no se presentaba desde el 7 de marzo de 2014, cuando actuó en el entonces llamado Auditorio Siglo XXI.

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Durante su concierto en el Auditorio Nacional, el compositor cubano dedicó una polémica canción a Andrés Manuel López Obrador, misma que dedicó en años anteriores a Fidel Castro

Fechas, ciudades y venta de boletos

La venta general de boletos para esa fecha comenzó este 15 de septiembre a las 10:00 horas, a través de Superboletos, en taquillas del recinto y en puntos de venta autorizados en la capital poblana. (Silvio Rodríguez por Daniel Mordzinski)

Silvio Rodríguez regresa a México en abril de 2027 con cuatro conciertos: el 15 de abril en Monterrey, el 18 de abril en Guadalajara, el 22 de abril en Puebla y el 26 de abril en Ciudad de México. El anuncio pone fin a más de 11 años de espera para el público poblano y confirma el interés vigente por su música en distintas regiones del país.

La presentación en Puebla tendrá lugar en el Auditorio Metropolitano, el mismo recinto donde el artista se presentó por última vez en esa ciudad hace más de una década, bajo su antiguo nombre de Auditorio Siglo XXI.

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La venta general de boletos para esa fecha comenzó este 15 de septiembre a las 10:00 horas, a través de Superboletos, en taquillas del recinto y en puntos de venta autorizados en la capital poblana. Los precios y las zonas disponibles se dieron a conocer en el momento de la apertura de la boletería.

Para las fechas de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México no se detallaron aún los mecanismos de venta ni los recintos específicos más allá de la programación general difundida.

Un cartel promocional anuncia la gira del músico Silvio Rodríguez en México durante el mes de abril con fechas en Monterrey, Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México. (Gira Silvio Rodríguez)

Medio siglo de vínculo con el público mexicano

El primer acercamiento de Rodríguez con México ocurrió en 1975, cuando llegó como parte de una delegación cultural cubana invitada al país. Aquel encuentro tuvo como escenario el desaparecido Cine París, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

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En esa primera visita, Rodríguez compartió cartel con otros representantes de la Nueva Trova, entre ellos Pablo Milanés, Sara González y Noel Nicola, en una época en la que ese movimiento musical cubano comenzaba a ganar seguidores entre el público mexicano.

A partir de entonces, su presencia en el país se convirtió en una constante. Se presentó en recintos universitarios y grandes foros de la capital, y en 2002 participó en actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Otro momento recordado de su historia en México ocurrió el 20 de noviembre de 2006, cuando se presentó en el Zócalo capitalino en un acto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

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A partir de entonces, su presencia en el país se convirtió en una constante. Se presentó en recintos universitarios y grandes foros de la capital, y en 2002 participó en actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. EFE/Quique García

El antecedente de 2022: el Zócalo y el Auditorio Nacional

En 2022, Rodríguez regresó a México después de ocho años de ausencia. Antes de presentarse de forma gratuita en el Zócalo capitalino, ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional dentro de la serie denominada “La espera terminó”.

El 10 de junio de ese año, alrededor de 100 mil personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para escucharlo. La lluvia no impidió que el público permaneciera frente al escenario durante un recital en el que sonaron temas como “Ojalá”, “Unicornio”, “La maza”, “Óleo de mujer con sombrero” y “Sueño con serpientes”.

La fecha elegida tuvo un componente simbólico: el 10 de junio es el aniversario de la represión estudiantil de 1971 conocida como El Halconazo. El propio Rodríguez se refirió a la importancia de esa fecha y manifestó su solidaridad con las expresiones sociales que marcaron la historia mexicana.

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Vínculos con la izquierda mexicana

La relación de Rodríguez con la izquierda mexicana tuvo uno de sus momentos más visibles durante el gobierno de López Obrador. El cantautor fue invitado a la toma de protesta del entonces presidente en diciembre de 2018 y posteriormente ambos se reunieron en Palenque, Chiapas.

López Obrador llegó a referirse públicamente a Rodríguez como su amigo y citó sus canciones en distintas ocasiones durante sus conferencias matutinas. En junio de 2022, durante el concierto en el Auditorio Nacional, el cantautor dedicó a López Obrador la canción “El necio”, tema asociado con la defensa de las convicciones políticas del propio trovador.

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La cercanía también coincidió con la administración de Claudia Sheinbaum como entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Fue durante su gestión cuando Rodríguez ofreció el concierto gratuito de 2022 en el Zócalo, organizado por el Gobierno capitalino.

Repertorio reciente y nuevas colaboraciones

Ese mismo año, el cantautor participó en un homenaje al trovador cubano Ángel Quintero, fallecido en abril de 2024, con el tema “Canción sin pedigrí/Mi gallo pinto”.

En los últimos años, Rodríguez mantuvo actividad discográfica constante. En 2024 lanzó el álbum “Quería saber”, con temas compuestos en distintos años del siglo XXI y ya interpretados previamente por el artista en giras por los barrios de Cuba. El disco incluye canciones como “América”, “Danzón para la espera”, “Para no botar el sofá” y “De pronto la Tatagua”.

Ese mismo año, el cantautor participó en un homenaje al trovador cubano Ángel Quintero, fallecido en abril de 2024, con el tema “Canción sin pedigrí/Mi gallo pinto”.

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Durante 2025 y 2026 sumó una serie de colaboraciones con artistas de distintas generaciones y países. Entre ellas destacan dúos con Omara Portuondo en “Eternamente Omara”, con el argentino Milo J en “La vida era más corta”, con el español Jairo en una versión de “El unicornio” y con el productor Alejo Stivel en el sencillo “Déjame en paz”.

En 2026 también grabó “Sueño con serpientes” junto al brasileño Chico Buarque, quien viajó a Cuba para la sesión, y participó en “Para los demás” con la cantante Rosa León, en homenaje a María Elena Walsh. En septiembre de ese año, el cantautor inició en Barcelona una gira por España que se extendió por distintas ciudades del país.

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Trayectoria y reconocimientos

Silvio Rodríguez Domínguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, Cuba. Antes de dedicarse por completo a la música, trabajó como conductor de televisión y formó parte del Grupo de Experimentación Sonora, dirigido por Leo Brouwer.

En 1968 participó en el concierto fundacional del movimiento de la Nueva Trova, junto a Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú, del que fue uno de sus guías. Su primer álbum en solitario, “Días y flores”, se publicó en 1975.

Con más de cuatro décadas de carrera, Rodríguez ha compuesto al menos 560 canciones y publicado una veintena de álbumes, entre ellos “Al final de este viaje” (1978), “Rabo de nube” (1980), “Unicornio” (1982) y la trilogía formada por “Silvio” (1992), “Rodríguez” (1994) y “Domínguez” (1996).

Entre sus reconocimientos figuran el título de Artista UNESCO por la Paz en 1997, el Premio Nacional de Música de Cuba en 2004, el Premio Latino por toda una vida de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España en 2006, y un Grammy Latino al mejor video musical versión corta en 2015.

El cantautor recibió además el grado de doctor honoris causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, en la Universidad Veracruzana de México y en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, además del Premio ALBA en 2010.