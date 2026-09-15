Rammstein anuncia el estreno de “Live in Mexico City”: el fuego alemán inmortalizado en la gran pantalla

Los europeos han reiterado su amor por nuestro país. (Foto: Instagram @rammsteinofficial)

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El idilio indestructible entre Rammstein y el público mexicano está a punto de dar un salto histórico hacia la cinematografía mundial. La icónica agrupación alemana de metal industrial confirmó oficialmente el lanzamiento global en salas de cine de “Live in Mexico City”, una película-concierto diseñada para revivir la energía atronadora, los espectáculos pirotécnicos y la comunión masiva que la banda experimentó durante su histórica residencia en la capital del país.

Este ambicioso proyecto audiovisual llega para inmortalizar una de las etapas más exitosas de la carrera del sexteto berlinés. La cinta no solo busca proyectarse como un documento testimonial del inmenso poder de convocatoria que ostenta la banda en América Latina, sino también como una experiencia cinematográfica inmersiva de alta fidelidad sonora y visual que promete transportar a los espectadores directamente al corazón del escenario.

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La película se estrenará en varios cines de nuestro país. (Rammstein)

La magia del Foro Sol: El origen del rodaje

La producción de “Live in Mexico City” toma como eje central las memorables presentaciones que la banda ofreció en el emblemático Foro Sol de la Ciudad de México los días 1, 2 y 4 de octubre de 2022. Aquellas tres jornadas históricas reunieron a más de 195,000 fanáticos (aproximadamente 65,000 asistentes por noche), marcando el esperado regreso del grupo a tierras aztecas tras la suspensión de actividades provocada por la pandemia global.

Aquella gira de estadios, que a nivel global acumuló 135 conciertos y más de seis millones de espectadores, tuvo en la Ciudad de México uno de sus puntos más altos y efusivos.

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El despliegue técnico para inmortalizar las noches mexicanas incluyó decenas de cámaras de alta definición, drones de grabación rápida y un diseño de audio multicanal pensado de forma meticulosa para capturar tanto la nitidez de los instrumentos como el ensordecedor rugido de la afición.

Bajo la dirección del galardonado cineasta Paul Dugdale —reconocido internacionalmente por sus aclamados trabajos audiovisuales junto a leyendas de la música como The Rolling Stones, Adele, Taylor Swift y Elton John—, la película captura en todo su esplendor la magnitud del escenario monumental de Rammstein, caracterizado por sus torres industriales de fuego, llamaradas de más de diez metros de altura y efectos visuales de escala teatral.

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Foto: Instagram @rammsteinofficial

Setlist, álbum en vivo y sorpresas en español

Fiel a la propuesta conceptual de su gira de estadios, la película realiza un recorrido exhaustivo por los grandes éxitos que han cimentado la leyenda de Rammstein a lo largo de tres décadas de trayectoria. El repertorio incluye alrededor de 20 canciones donde destacan himnos generacionales como “Du Hast”, “Sonne”, “Mein Herz Brennt”, “Ich Will” y “Engel”, combinados con las composiciones de su producción discográfica Zeit (2022).

Uno de los momentos más emotivos e icónicos que quedaron registrados durante el rodaje en el Foro Sol —y que ocupará un lugar de honor en el filme— fue la interpretación especial de “Te Quiero Puta!”. Este tema, cantado íntegramente en español, sirvió como el clímax festivo del concierto y se convirtió en una auténtica carta de amor de la banda alemana hacia sus seguidores hispanohablantes.

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De forma paralela al estreno cinematográfico, Rammstein lanzará al mercado el álbum oficial en vivo derivado de estas presentaciones. El disco estará disponible en múltiples formatos físicos y digitales, incluyendo ediciones de lujo en vinilo, CD doble y contenido multimedia exclusivo con material detrás de cámaras [behind the scenes] sobre el montaje de la colosal infraestructura escénica en la capital mexicana.

La agrupación tardó más de cuatro años en salir al público. (Photo: Malte Krudewig/dpa)

Fechas de estreno, preventa y dónde ver en México

Para todos los fanáticos que desean asegurar su lugar en esta experiencia cinematográfica, la agrupación y las cadenas de distribución han establecido un calendario detallado de preventas y proyecciones:

Fecha de estreno en cines: 4 de noviembre de 2026 (Funciones globales en salas seleccionadas) .

Inicio de la preventa de boletos: 23 de septiembre de 2026 (Tanto para entradas de cine como para la preventa del álbum en vivo) .

Cadenas participantes en México: Se proyectará en complejos de las principales cadenas del país ( Cinépolis y Cinemex ), principalmente en formatos de pantalla gigante (IMAX) y sistemas de sonido envolvente Dolby Atmos.

Sitio de consulta oficial: Los horarios detallados por ciudad y la disponibilidad de boletos se pueden verificar directamente en el sitio oficial del grupo (rammstein.com).