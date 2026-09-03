Grito de Independencia 2026: todo sobre el concierto gratis de Intocable en el Zócalo de CDMX

El grupo regional mexicano regresa a la Plaza de Constitución una década después de su presentación de 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Intocable se presentará de forma gratuita en el Zócalo capitalino la noche del 15 de septiembre, dentro de las celebraciones por el Grito de Independencia. La agrupación invitó a través de sus redes oficiales a sus seguidores de la Ciudad de México a reunirse en la Plaza de la Constitución para disfrutar del concierto.

“¡CDMX! Nos vemos este 15 de Septiembre con nuestra nueva gira ‘Cultura’ Tour 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México!”, publicó Intocable en su cuenta verificada de Facebook, bajo el nombre del evento Intocable / Zócalo CDMX.

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La presentación forma parte del “Cultura” Tour 2026, gira que la banda originaria de Zapata, Texas, lleva por México y Estados Unidos. La fecha capitalina representa el arranque del tramo mexicano de esa gira, que inició el 1 de agosto en el Toyota Arena de Ontario, California.

Así será la jornada del 15 de septiembre en el Zócalo

De acuerdo con la información disponible, la celebración iniciará con espectáculos folclóricos y musicales a las 19:00 horas. El concierto de Intocable se desarrollará a las 21:00 horas, previo a los fuegos artificiales y la ceremonia oficial del Grito, programada para las 23:00 horas.

La fecha en la Ciudad de México marca el arranque del tramo mexicano del "Cultura" Tour 2026, gira que la banda inició en California. (Instagram)

La ceremonia central estará encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo desde el Palacio Nacional.

El “Cultura” Tour llega en un momento de reconocimiento amplio para el grupo. El 16 de julio de 2026, Intocable recibió la estrella número 2,852 del Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia con la participación del compositor Edgar Barrera y el ejecutivo Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami.

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“Hace 35 años una banda como Intocable se suponía que no debía existir, iba contra las reglas, pero aparentemente nadie les avisó”, dijo Seroussi durante el acto, según informó la agencia EFE.

Ese mismo día, las autoridades de Los Ángeles proclamaron el 16 de julio como el Día de Intocable en esa ciudad. Días después, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos entregó a la banda seis certificaciones Latin Diamond, marca que la convierte en la agrupación de música mexicana con más reconocimientos de ese tipo en la historia del programa.

No es la primera vez que la agrupación se presenta en la Plaza de la Constitución

Fundada a principios de los años 90 en el condado de Zapata por Ricky Muñoz y René Martínez, la banda fusionó la música tejana con la norteña y baladas románticas. Acumula más de 55 millones de discos vendidos, 21 canciones en el número uno de listas de música regional mexicana y cinco premios Grammy.

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Intocable se suma a las celebraciones del Grito de Independencia con un concierto gratuito. (Crédito: X @GobiernoMX)

En 2016, Intocable ya se presentó en el Zócalo capitalino ante más de 140 mil asistentes. Tras la fecha del 15 de septiembre, la gira continúa el 26 de septiembre en el Estadio Toluca 80, el 2 de octubre en el Auditorio GNP de Puebla y el 3 de octubre en Querétaro, con fechas adicionales programadas hasta finales de noviembre en distintas ciudades de México y Estados Unidos.

Cabe recordar que el Zócalo capitalino ha reunido en años recientes a distintas agrupaciones del regional mexicano para los festejos del Grito de Independencia en Ciudad de México. En 2022, Los Tigres del Norte interpretaron éxitos como La puerta negra y El jefe de jefes. Un año después, en 2023, Grupo Frontera cerró la noche con temas como Un x100to y No se va.

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Para 2024, Banda MS encabezó la celebración, mientras que en 2025 fue el turno de La Arrolladora Banda El Limón. Previamente, en 2019, se presentaron Eugenia León y La Original Banda El Limón; en 2021, Lila Downs cantó Latinoamérica durante la transmisión oficial.