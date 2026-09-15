El CJNG tiene hasta 20 mil integrantes: su fuerza supera a la de varios ejércitos europeos

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado por Estados Unidos como uno de los grupos criminales más poderosos de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una estructura que, por número de integrantes, puede compararse con las fuerzas armadas de algunos países. Una estimación del gobierno de Estados Unidos ubica entre 15 mil y 20 mil a los miembros de la organización criminal, actualmente encabezada, según Washington, por Juan Carlos Valencia González, “El 03”.

La cifra aparece en la evaluación del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC) sobre el CJNG. El organismo lo identifica como uno de los cárteles más poderosos y violentos de México y como el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

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Aunque la comparación con ejércitos nacionales permite dimensionar el tamaño de la organización, el dato debe entenderse como una estimación del número de integrantes del cártel, no como una cifra equivalente a militares desplegados o combatientes armados.

Una fuerza criminal comparable con ejércitos nacionales

Con entre 15 mil y 20 mil integrantes, el CJNG alcanza una dimensión similar a la de las fuerzas armadas de Paraguay, estimadas en alrededor de 20 mil efectivos, y supera las cifras atribuidas a las fuerzas militares de Suecia y Dinamarca, alrededor de 16 mil, de acuerdo con la comparación retomada de datos internacionales.

La diferencia es todavía mayor frente a países como Irlanda, cuyas fuerzas armadas cuentan con unos 8 mil 500 elementos.

Juan Carlos Valencia González, “El 03”, es identificado por Estados Unidos como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”. REUTERS/Jonathan Ernst

El dato adquiere relevancia por tratarse de una organización criminal cuya estructura no se limita al narcotráfico. De acuerdo con el NCTC, el CJNG también obtiene recursos mediante extorsión, robo de combustible, secuestro, tala y minería ilegales, tráfico de migrantes y fraude relacionado con tiempos compartidos.

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La estimación tampoco es nueva. La DEA había calculado anteriormente que el CJNG tenía alrededor de 18 mil 800 integrantes, mientras que la actualización estadounidense de 2026 mantiene el rango de entre 15 mil y 20 mil miembros.

‘El 03’ quedó al frente tras la muerte de ‘El Mencho’

El tamaño de la organización contrasta con el cambio ocurrido en su cúpula durante 2026. Después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Estados Unidos identificó a su hijastro Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “El Pelón”, como el nuevo líder del CJNG.

La DEA y otras agencias estadounidenses mantienen acciones contra Valencia González. En agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció cargos contra integrantes de alto nivel del CJNG y elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto y/o condena.

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El relevo en la dirigencia, sin embargo, no significó la desaparición de la estructura. La evaluación estadounidense sostiene que el CJNG conserva una organización jerárquica en la que líderes regionales administran las operaciones cotidianas bajo una estructura central.

El NCTC estima que el CJNG cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

De México a una red criminal internacional

El NCTC ubica al CJNG como un actor criminal dominante particularmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Pero su radio de operación no se limita a México. La evaluación estadounidense señala actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá y Australia, además de presencia o vínculos en países de Europa, Asia, África y América Latina.

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Uno de los puntos estratégicos mencionados por Estados Unidos es el puerto de Manzanillo, Colima, debido a su importancia para la entrada de precursores químicos utilizados en la producción ilícita de fentanilo y metanfetamina.

El organismo también atribuye al CJNG el uso de violencia extrema y mecanismos de intimidación para controlar territorios y enfrentar a grupos rivales y autoridades.

Además, Estados Unidos sostiene que la organización busca coaccionar o incentivar a funcionarios, jueces, fiscales y elementos de seguridad para facilitar sus actividades y evitar acciones en su contra.

Así, la estimación de 15 mil a 20 mil integrantes ofrece una dimensión del tamaño que conserva el CJNG después de la caída de su fundador. Para Washington, la permanencia de esa estructura explica por qué la organización continúa siendo considerada una de las principales amenazas criminales transnacionales y el principal rival del Cártel de Sinaloa.

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