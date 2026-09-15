Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

Josh Allen y Jared Goff se verán las caras en uno de los duelos más llamativos de toda la temporada. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Los Detroit Lions enfrentarán a los Buffalo Bills este jueves 17 de septiembre, a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) en el nuevo Highmark Stadium para abrir la Semana 2 de la NFL.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la temporada, al reunir a dos equipos que aspiran a competir por los primeros puestos de la liga. Además, marcará la inauguración del nuevo estadio de los Bills, que recibirán a Detroit en su primer juego como locales en su nueva casa.

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Así será la nueva casa de los Buffalo Bills

ARCHIVO - Vista del estadio Highmark Stadium de los Bills de Buffalo, el 27 de agosto de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Gene J. Puskar)

El nuevo Highmark Stadium tiene capacidad para poco más de 60,000 espectadores y una superficie de 1.6 millones de pies cuadrados, manteniendo el concepto de estadio al aire libre, aunque cuenta con una cubierta que protege cerca del 60% de las gradas ante el viento y las condiciones climáticas.

El inmueble dispone de césped natural con un sistema de calefacción subterránea. También incluye pasillos amplios con vista al campo, siete salas sensoriales y un sistema de sonido de última generación, diseñado para reforzar el ambiente que caracteriza a la afición de Buffalo.

Durante la ceremonia de inauguración en la pretemporada, el propietario de los Bills, Terry Pegula, agradeció a quienes participaron en la construcción del estadio.

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El equipo ya disputó un partido de preparación en el recinto, pero el duelo de este jueves marcará su primer encuentro oficial en su nuevo hogar.

Los Lions sufren de más en la Semana 1 para vencer a Saints

Los Detroit Lions debutaron con victoria en OT sobre los New Orleans Saints. David Reginek-Imagn Images

Los Detroit Lions estuvieron cerca de sufrir una derrota sorpresiva en su debut ante los New Orleans Saints, donde la primera mitad estuvo marcada por el dominio de las defensivas, con pocas oportunidades ofensivas.

El equipo comandado por Jared Goff se fue con la ventaja de 0-7 al descanso gracias a un touchdown de Jahmyr Gibbs.

Los Lions tomaron el control en el tercer cuarto y consiguieron dos anotaciones para ampliar la diferencia a 0-21 y cuando parecía que el partido estaba definido, Nueva Orleans reaccionó en el último periodo y redujo la desventaja de forma paulatina.

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A falta de un minuto para el final, Juwan Johnson consiguió un touchdown que permitió a los Saints empatar el encuentro y llevarlo al tiempo extra. El resultado sorprendió luego de la ventaja que Detroit había construido durante la segunda mitad.

En tiempo extra, Amon-Ra St. Brown apareció en la zona de anotación para devolverle la ventaja a los Lions, con marcador de 31-24. Sin embargo, los Saints respondieron con una anotación de Noah Fant para acercarse nuevamente.

Nueva Orleans decidió buscar la conversión de dos puntos, a falta de 1:34 minutos en el reloj, con la intención de ganar el partido. La jugada no tuvo éxito y Detroit conservó la ventaja para llevarse el triunfo con marcador final de 30-31.

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Bills busca su segundo triunfo de la temporada

El quarterback Josh Allen (17) de los Bills de Buffalo durante el segundo tiempo del partido contra los Texans de Houston, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Christian Smith)

Buffalo Bills llega después de conseguir una victoria 36-31 ante los Houston Texans como visitante, en uno de los encuentros más cerrados y emocionantes de la semana.

El duelo tuvo constantes cambios de ventaja, con ambas ofensivas imponiendo condiciones durante gran parte del partido y fue hasta el último minuto que los Bills sellaron el triunfo gracias a un gran trabajo de la defensa que impidió que anotara el equipo tejano en su última serie.

Josh Allen volvió a ser la pieza principal de Buffalo en territorio texano. El quarterback lanzó para 334 yardas y dos pases de touchdown. Además, aportó dos anotaciones por tierra para guiar a su equipo al triunfo.

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A pesar del triunfo, la defensiva sigue como uno de los aspectos a corregir para el equipo de Buffalo. La unidad permitió 31 puntos y mantiene una tendencia de temporadas recientes, en las que ha recibido una cantidad importante de anotaciones.

De cara al duelo ante Detroit, los Bills buscarán mantener el nivel de su ofensiva y mostrar una mejor versión en defensa para contener a otro rival con capacidad de generar puntos.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Detroit Lions y Buffalo Bills podrá seguirse este jueves 17 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX, FOX ONE y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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