México

Nuevo brote de sarampión afecta a médicos de Veracruz: Salud atiende casos y refuerza vigilancia tras la muerte de niña de 10 años

De los 16 nuevos casos reportados en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), 12 corresponden a personal de salud, mientras que van dos defunciones registradas

Varios profesionales de la salud con batas y uniformes quirúrgicos en un pasillo de hospital muestran manchas rojas en la piel.
De los 16 contagios confirmados en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Veracruz,12 correspondieron a personal de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Salud desplegó este 15 de septiembre una brigada federal en Xalapa, Veracruz, tras identificar un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), donde se confirmaron 16 contagios, de los cuales 12 corresponden a personal médico, además, se registraron dos defunciones, una de ellas pendiente de dictaminación.

El equipo de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) acudió a la capital veracruzana para ampliar la investigación del brote, revisar las medidas aplicadas en la unidad médica y reforzar la vacunación en la zona.

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Este nuevo brote ocurre después de que México acumulara 12 mil 255 casos de sarampión y 17 muertes durante 2026, de acuerdo a los últimos reportes de agosto. El nuevo foco detectado en Xalapa concentró contagios entre trabajadores de salud y pacientes con padecimientos que pueden elevar el riesgo de complicaciones.

Doce trabajadores de salud resultaron contagiados en el CECan

El corte epidemiológico de las 08:00 horas del 15 de septiembre confirmó 16 casos relacionados con el brote. Otros dos permanecían pendientes de resultado, mientras las autoridades mantenían la vigilancia dentro y fuera del Centro Estatal de Cancerología.

De los contagios confirmados, 12 correspondieron a personal de salud. Tres casos se identificaron en pacientes y uno en un familiar de paciente. La concentración de infecciones entre trabajadores de la unidad llevó a las autoridades sanitarias a fortalecer las acciones de seguimiento.

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La Secretaría de Salud mantuvo la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con sarampión, así como el rastreo de contactos de quienes resultaron positivos. Las autoridades también investigaron las posibles cadenas de transmisión dentro de la unidad médica.

El CECan atendió a pacientes con enfermedades oncológicas, un grupo que puede enfrentar mayores riesgos ante infecciones prevenibles por vacunación. La brigada federal revisó las medidas de prevención y control aplicadas en el hospital para detectar nuevos contagios de manera oportuna.

Una niña de 10 años murió mientras recibía tratamiento contra linfoma

Entre los casos confirmados se registraron dos defunciones. La primera correspondió a una paciente de 10 años que estaba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin cuando contrajo sarampión.

La segunda muerte correspondió a un paciente de 22 años. La causa permanece pendiente de dictaminación y la evaluación está prevista para el próximo 17 de septiembre, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud.

El virus puede provocar complicaciones en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, menores de edad y pacientes que no cuentan con esquemas completos de vacunación.

La presencia de casos en una unidad especializada en atención oncológica llevó a reforzar los protocolos de vigilancia. Personal de la DGE y CENSIA supervisó las acciones locales y complementó las tareas de vacunación, prevención y control.

La Secretaría de Salud informó que mantendría presencia directa en Veracruz en coordinación con las autoridades estatales. La estrategia contempló el monitoreo de posibles casos nuevos y el seguimiento de personas expuestas al virus.

Veracruz contó con más de 260,000 dosis disponibles contra sarampión

La vacunación formó parte de la respuesta frente al brote en todo el país. Hasta el 15 de septiembre se habían aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en el país, de las cuales cerca de 1.5 millones correspondieron a Veracruz.

La entidad contaba con un inventario superior a 260,000 vacunas disponibles para atender las necesidades de inmunización. Las autoridades buscaron reforzar la cobertura en Xalapa y en las zonas donde se identificaran contactos de casos confirmados.

La Secretaría de Salud llamó a la población de la capital veracruzana a revisar y completar sus esquemas de vacunación. La recomendación se dirigió de manera especial a niñas, niños y personas que viven con condiciones que pueden elevar el riesgo de desarrollar complicaciones.

La brigada federal profundizó la investigación para establecer las rutas de contagio y determinar si existían más personas expuestas. El seguimiento incluyó la detección de síntomas, la toma de muestras y la aplicación de medidas preventivas entre pacientes, familiares y trabajadores.

Las autoridades sanitarias mantuvieron la vigilancia reforzada en Veracruz para detectar nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión vinculadas con el brote del CECan.

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