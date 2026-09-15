¿A qué hora empieza el Desfile Militar del 16 de septiembre? Horario exacto, ruta y dónde verlo en vivo

Claudia Sheinbaum saluda desde un vehículo abierto junto a los mandos de las Fuerzas Armadas de México durante una ceremonia oficial.

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La mañana de este miércoles 16 de septiembre, más de 15 mil integrantes de las Fuerzas Armadas tomarán las calles para participar en el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. El contingente partirá del Zócalo y recorrerá parte de Paseo de la Reforma hasta llegar a Campo Marte.

Horario y lugar del Desfile Militar del 16 de septiembre 2026

El desfile comenzará a las 10:00 horas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Desde la Plaza de la Constitución, los contingentes avanzarán por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, antes de incorporarse a Paseo de la Reforma.

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El recorrido reunirá a elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, acompañados por 536 vehículos, 46 motocicletas, 16 embarcaciones, 424 caballos y 142 perros.

CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Entre las novedades de esta edición estarán 45 drones tácticos, que formarán parte de la exhibición de capacidades de las Fuerzas Armadas. También desfilarán vehículos blindados de fabricación nacional como el Huracán, Cimarrón y Titán.

El cielo de la capital tendrá igualmente un papel destacado. Se contemplan 106 aeronaves para la jornada, de las cuales 99 realizarán el sobrevuelo sobre el Zócalo durante el desfile.

La Brigada de Fusileros Paracaidistas tendrá además una participación especial, pues en 2026 conmemora 80 años de su creación.

Un agrupamiento de 99 aeronaves realizará un sobrevuelo masivo sobre el Zócalo para marcar uno de los momentos principales del desfile; participarán 93 unidades de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional. (Imagen del desafile de 2025. Crédito: Gobierno de México)

El desfile también incluirá demostración de tareas de auxilio ante desastres y emergencias

Además de los contingentes militares, el desfile incluirá personal relacionado con el Plan DN-III-E, el esquema con el que el Ejército y la Fuerza Aérea participan en labores de auxilio a la población ante desastres y emergencias. En este segmento estará el agrupamiento “Yumare”, cuyos integrantes han participado en tareas de búsqueda y rescate, atención médica y distribución de ayuda tras emergencias fuera del país.

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La parada también contará con la participación de 224 jóvenes que realizan su Servicio Militar Nacional, quienes formarán parte de los contingentes que recorrerán las calles del Centro Histórico. Su presencia incorpora a la ceremonia a personal que se encuentra en proceso de formación dentro de las Fuerzas Armadas.

En conjunto, estos grupos añaden otra dimensión al desfile: junto a la exhibición de vehículos, aeronaves y tecnología militar, la parada mostrará algunas de las tareas de auxilio y formación que forman parte de las actividades de las instituciones armadas.

CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el pase de Revista a los contingentes que integran la columna del Desfile-Militar del 16 de septiembre del 2026 realizado en las instalaciones de Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A "Gral. Div. Álvaro Obregón" . FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

SSC recomienda anticipar los traslados hacia el Centro Histórico

La concentración de los contingentes hará que las primeras afectaciones en la zona se presenten antes del inicio del recorrido, por lo que las autoridades capitalinas recomendaron anticipar los traslados hacia el Centro Histórico.

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El paso de los contingentes modificará la circulación en distintos puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Para atender el operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que desplegará 3 mil 400 elementos y 125 vehículos en el Zócalo, el Centro Histórico y a lo largo de la ruta.

Además, 900 elementos de Control de Tránsito estarán encargados de los cortes a la circulación y de orientar a los automovilistas hacia las alternativas viales.

El desfile de este año incorporará 45 drones tácticos como parte de la exhibición de las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas. (Imagen correspondiente al desfile de 2025. Crédito: Gobierno de México)

¿Qué calles tendrán afectaciones?

El operativo de tránsito se concentrará principalmente en las vialidades que forman parte de la ruta del desfile y en las calles próximas al Zócalo.

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Para los desplazamientos desde el norte se podrán utilizar Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico y Chivatito-Arquímedes.

Desde el sur, las alternativas incluyen Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico y Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga.

Para quienes se desplacen desde el oriente se contemplan Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme, Río de la Loza-Chapultepec, Fray Servando y Eje 1 Norte-Rayón.

Desde el poniente se podrán utilizar Izazaga-Chapultepec-Constituyentes, Ribera de San Cosme-México Tacuba, Presidente Masaryk y Eje 3 Sur Morelos-Baja California.

La SSC capitalina recomendó anticipar los traslados, respetar los cierres y perímetros de seguridad y seguir las indicaciones de los elementos de tránsito durante el paso de los contingentes.

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Los contingentes militares recorrerán las calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma como parte de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. (Crédito: X | @OVIALCDMX)

¿Dónde ver el Desfile Militar en vivo?

El Desfile Cívico Militar será transmitido en vivo por Canal 22 a partir de las 10:00 horas del 16 de septiembre.

La transmisión podrá seguirse por la señal 22.1 y las plataformas digitales de la televisora. La programación está prevista hasta las 13:00 horas.

Quienes no acudan al Centro Histórico podrán seguir desde casa el paso de los contingentes y el despliegue aéreo sobre la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum encabezará por segunda ocasión el Desfile Cívico Militar

Claudia Sheinbaum volverá a presidir el Desfile Cívico Militar este 16 de septiembre, en su calidad de presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Será la segunda ocasión consecutiva en que encabece la ceremonia desde el Zócalo capitalino.

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Su participación tiene un antecedente histórico inmediato: el 16 de septiembre de 2025 encabezó por primera vez la parada militar y se convirtió en la primera mujer en presidir este acto como comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Aquel desfile correspondió al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. Un año después, Sheinbaum repetirá el recorrido institucional al frente de la ceremonia correspondiente al 216 aniversario.