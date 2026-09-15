¿Por qué Christian Ebere sí viajó a Miami y Cruz Azul no? Esta es la razón que lo adelantó al partido de Campeones Cup

Christian Ébere mercó el segundo de Cruz Azul (Ébere anotó el segundo de Cruz Azul)

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Christian Ebere se convirtió en el primer futbolista de Cruz Azul en llegar a Miami para disputar la Campeones Cup. El delantero nigeriano aterrizó en Estados Unidos el lunes 14 de septiembre, un día antes que el resto de sus compañeros, debido a una situación migratoria que obligó al club a manejar su traslado de manera diferente.

Mientras el plantel de La Máquina tenía contemplado viajar posteriormente, Ebere ya se encontraba en el hotel de concentración en territorio estadounidense. El periodista César Caballero, de ESPN, informó que el atacante fue el único jugador celeste que había arribado al lugar, mientras que posteriormente comenzaron a llegar integrantes del staff, personal de utilería y miembros de la directiva.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Christian Ebere reacts after scored a goal later disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez

Ebere tuvo una ruta diferente para llegar a Miami

La razón detrás del viaje anticipado estaría relacionada directamente con los trámites migratorios que necesita cumplir el futbolista debido a su nacionalidad.

De acuerdo con información de la periodista Iliany Aparicio, de Récord, el atacante africano tuvo que seguir una logística distinta a la del resto de la plantilla para conseguir ingresar a Estados Unidos y estar disponible para el compromiso internacional de Cruz Azul.

El nigeriano Christian Ebere anota el penal con el que Cruz Azul empató ante Guadalajara en la semifinal del torneo Clausura en México. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 13 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El recorrido del delantero comenzó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde tomó un vuelo con destino a Atlanta. Posteriormente, realizó el segundo tramo de su viaje hasta Miami, ciudad en la que finalmente se instaló desde la noche del lunes.

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De esta manera, Ebere pudo adelantar su llegada y evitar que los trámites migratorios representaran un obstáculo para su participación en la Campeones Cup.

Cruz Azul todavía define cómo viajará el resto del plantel

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La situación también generó incertidumbre en torno al traslado del resto de los jugadores de Cruz Azul. Hasta el momento de los reportes, el equipo todavía no tenía completamente definido el itinerario que utilizaría para viajar este martes 15 de septiembre.

El problema incluso habría llevado a la directiva cementera a explorar alternativas para modificar la programación del encuentro. Según la información disponible, el club habría planteado la posibilidad de que el partido se disputara hasta el jueves, aunque los organizadores no habrían aceptado dicha modificación.

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Por ello, La Máquina tendría que ajustar su logística para llegar a Miami y disputar el compromiso en la fecha originalmente establecida.

¿Por qué Ebere tuvo problemas para entrar a Estados Unidos?

El antecedente que explica la situación se remonta a la participación de Cruz Azul en la Leagues Cup. Durante aquel torneo, Christian Ebere no pudo ingresar a territorio estadounidense debido a las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de Nigeria.

Ante este escenario, la directiva celeste comenzó a trabajar con anticipación para conseguir los permisos necesarios que permitieran al delantero acompañar al equipo cuando tuviera que disputar partidos en Estados Unidos.

Los dirigentes del conjunto cementero habrían realizado gestiones durante un periodo prolongado y llevado el caso ante autoridades en Washington para intentar resolver la situación migratoria del futbolista.

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Finalmente, Cruz Azul consiguió el permiso que permitió a Ebere ingresar al país y viajar para la Campeones Cup, aunque bajo una planificación diferente a la de sus compañeros.

Ebere espera al resto de Cruz Azul en Miami

Con el atacante ya instalado en Miami, el objetivo ahora es que el resto de la plantilla complete su traslado y pueda reunirse con él antes del compromiso internacional.

La situación de Ebere demuestra que, además de preparar el aspecto deportivo, Cruz Azul tuvo que afrontar un desafío fuera de la cancha para contar con uno de sus elementos extranjeros en territorio estadounidense.

El nigeriano, por lo pronto, ya cumplió con la parte más complicada de su traslado: llegó a Miami y espera al resto de sus compañeros para que La Máquina pueda concentrarse finalmente en el duelo por la Campeones Cup.

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