México

Eréndira Ibarra arremete contra los realities de telerrealidad: “Estamos viviendo una época de porno miseria”

La actriz cuestionó el uso del dolor y la vulnerabilidad como espectáculo y defendió una televisión donde “caben todos los mundos”

Primer plano de una mujer con cabello largo y oscuro que mira de reojo hacia su izquierda. Luce un pendiente dorado y el fondo es un atardecer cálido
Eréndira Ibarra posa para un retrato con luz cálida, en relación con sus declaraciones sobre los terremotos en Venezuela. (Instagram: Eréndira Ibarra)
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Eréndira Ibarra lanzó una crítica contundente contra los programas de convivencia que convierten los conflictos, las emociones y las experiencias personales de sus participantes en espectáculo. Al hablar ante medios de comunicación sobre realities como La Casa de los Famosos y La Granja, la actriz fue directa al cuestionar el interés que despierta este tipo de contenido y, sobre todo, la manera en que puede presentar el sufrimiento como entretenimiento.

“Eh, me parece terrible, me parece que estamos viviendo una época de porno miseria”, afirmó Ibarra. La expresión, deliberadamente fuerte, resume su desacuerdo con una televisión que, desde su perspectiva, puede transformar los dolores de las personas en un producto para el consumo masivo. Su postura no estuvo dirigida contra sus colegas que participan en esos espacios, sino contra la lógica de entretenimiento que, a su juicio, existe detrás de ellos.

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“De sacar los dolores de la gente para entretener a las demás”, señaló la actriz, quien también cuestionó a quienes consumen estos contenidos. “Me parece una falta de respeto a los espectadores y me da mucha tristeza que las personas decidan consumir eso, porque al consumirlo nos envenena”, expresó. Con estas palabras, Ibarra dejó claro que su crítica abarca tanto la exposición de los participantes como la relación que mantiene el público con este tipo de espectáculos.

¿Qué son <i>La Casa de los Famosos</i> y <i>La Granja</i>?

Logotipos de La Casa de los Famosos México y La Granja VIP junto a un medidor de audiencia con la palabra competencia.
Un medidor de audiencia ilustra la competencia televisiva entre los programas La Casa de los Famosos México y La Granja VIP Segunda Temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los realities de convivencia parten de una premisa sencilla: reunir a varias personas en un espacio controlado, limitar su contacto con el exterior y registrar lo que ocurre durante su estancia. En La Casa de los Famosos, celebridades conviven bajo vigilancia constante, enfrentan pruebas, forman alianzas y participan en nominaciones que pueden conducir a una eliminación.

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La Granja utiliza una dinámica similar de convivencia, aunque incorpora un escenario rural y actividades relacionadas con el campo. Los participantes deben adaptarse a una rutina distinta a la que acostumbran, realizar determinadas labores y convivir mientras enfrentan pruebas, decisiones estratégicas y procesos de eliminación.

Aunque las reglas cambian de una producción a otra, estos formatos comparten un elemento fundamental: la convivencia se convierte en el centro de la historia. Las cámaras registran discusiones, amistades, desacuerdos, alianzas, momentos vulnerables y reacciones ante la presión, mientras el público sigue la evolución de los participantes y, dependiendo del formato, interviene en determinadas decisiones.

El contenido que queda bajo la lupa de la actriz

Eréndira Ibarra fue incluida en la lista Quien50 Foto: Instagram/@erendiritas
Eréndira Ibarra fue incluida en la lista Quien50 Foto: Instagram/@erendiritas

El atractivo de estos programas suele encontrarse precisamente en aquello que ocurre cuando desaparece la distancia entre el personaje público y la persona expuesta frente a las cámaras. Una discusión, una reconciliación, un romance, una crisis o una confesión pueden convertirse en momentos centrales de la emisión. Esa mezcla de competencia y vida cotidiana permite que la audiencia siga no solamente el juego, sino también las relaciones que se construyen dentro del encierro.

Es justamente esa exposición de las emociones lo que Ibarra cuestionó. Su frase sobre la “porno miseria” plantea una crítica al límite entre mostrar una experiencia humana y convertirla en mercancía televisiva. “De sacar los dolores de la gente para entretener a las demás”, dijo, dejando claro que su objeción está relacionada con la explotación del sufrimiento como recurso narrativo.

Sin embargo, la actriz hizo una precisión importante al referirse a quienes forman parte de esos proyectos. “Mis respetos a las y los compañeros que se merecen respeto, que están ahí”, expresó. De esta manera, separó a las personas participantes de la crítica que formuló al modelo de entretenimiento. Su cuestionamiento, de acuerdo con sus propias palabras, apunta al fenómeno y al consumo que lo sostiene, no a negar la dignidad de quienes aparecen en pantalla.

¿Quién es Eréndira Ibarra?

El elenco de la serie incluye a Mane de la Parra, Chantal Andere, Livia Brito y Gabriela Espino, figuras clave en la televisión mexicana. - (Cortesía)
El elenco de la serie incluye a Mane de la Parra, Chantal Andere, Livia Brito y Gabriela Espino, figuras clave en la televisión mexicana. - (Cortesía)

Eréndira Ibarra es una actriz mexicana reconocida por trabajos como Sense8, Ingobernable y The Matrix Resurrections. Su trayectoria también incluye producciones como Infames, Las Aparicio, El candidato y Accidente. En Sense8 interpretó a Daniela Velázquez, uno de los personajes que contribuyó a darle proyección internacional.

Durante el encuentro con medios, Ibarra también fue cuestionada sobre la visibilización de la comunidad LGBT y la neurodiversidad. Su respuesta cambió el tono de la conversación, pero mantuvo el mismo eje de inclusión: “Me siento muy orgullosa y muy privilegi pública: la defensa de espacios donde diferentes identidades y experiencias puedan tener representación. Entre su rechazo al entretenimiento basado en el dolor y su defensa de la diversidad, Ibarra dejó una frase que sintetiza su posición: “seguir luchada de poder llevar un mensaje de, de seguir luchando por un mundo donde caben todos los mundos”.

Esa declaración muestra otra parte de su postura pública: la defensa de espacios donde diferentes identidades y experiencias puedan tener representación. Entre su rechazo al entretenimiento basado en el dolor y su defensa de la diversidad, Ibarra dejó una frase que sintetiza su posición: “seguir luchando por un mundo donde caben todos los mundos”.

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