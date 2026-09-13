Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos y crecen los rumores de una segunda oportunidad

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos y sonrientes durante un evento en Las Vegas, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación amorosa. (IG: aislinnderbez)

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Los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos este 13 de septiembre en Las Vegas durante un espectáculo musical que avivó versiones sobre una probable reconciliación sentimental.

El reencuentro público de la expareja coincidió con el reciente estreno comercial de su película Hasta el Fin del Mundo, largometraje filmado en España que llegó a las salas de cine el 23 de julio.

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Ambos intérpretes acudieron a la presentación del cantante Carín León en el recinto The Sphere, en el marco de las actividades por los festejos patrios en territorio estadounidense.

Asistentes al evento ubicaron a los artistas en las primeras filas del inmueble durante el desarrollo del espectáculo.

En las fotografías difundidas en plataformas digitales, el actor abrazó por el hombro a la actriz mientras ambos cruzaron miradas a corta distancia.

Los espectadores en la misma zona señalaron que la expareja conversó de forma constante y mostró gestos de afecto a lo largo de la función.

Mauricio Ochmann permaneció al lado de Aislinn Derbez durante gran parte del concierto en el inmueble de la ciudad de Nevada.

La vestimenta de ambos intérpretes captó la atención del público presente durante la velada musical en el recinto estadounidense.

Aislinn Derbez lució un sombrero negro combinado con un chaleco de mezclilla durante el evento.

Por su parte, Mauricio Ochmann vistió una chamarra oscura y una gorra con bordados en tono dorado.

Las imágenes compartidas en plataformas digitales acumularon miles de interacciones y comentarios de seguidores que piden su regreso. (IG: aislinnderbez)

Los artistas posaron junto a Carín León en The Sphere

Las imágenes difundidas mostraron a los dos actores posando tras bambalinas junto al cantante Carín León y su esposa Meylin Zúñiga.

En una de las postales con mayor interacción, la actriz sostuvo el celular para capturar una fotografía grupal con el músico sonorense.

Los rostros sonrientes y la postura relajada de ambos alimentaron los comentarios de los usuarios en diversas plataformas de internet.

Aislinn Derbez añadió un mensaje de agradecimiento en sus historias de redes sociales para reconocer el desempeño del intérprete sobre el escenario.

El artista sonorense respondió a la publicación al compartir el contenido en su perfil oficial ante millones de seguidores.

La convivencia entre ambos ocurrió seis años después del anuncio de su separación en 2020, año en el que concretaron el divorcio formal.

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La pareja mantiene una hija en común llamada Kailani, quien nació en el año 2018.

Las reacciones en plataformas digitales se dividieron entre fanáticos que solicitaron confirmar el romance y personas que destacaron la madurez de su vínculo co-parental.

La presencia de diversas figuras del entretenimiento en el recinto convirtió la velada en un punto de reunión para celebridades mexicanas.

La selfie grupal capturada durante el concierto de Carín León se viralizó rápidamente en redes sociales este 13 de septiembre. (IG: aislinnderbez)

Las declaraciones y sus viajes juntos avivaron los rumores

Las versiones sobre un reencuentro amoroso no surgieron de forma aislada durante este periodo.

Semanas atrás, los actores protagonizaron dinámicas promocionales en video que alcanzaron miles de “me gusta” en plataformas digitales.

En las grabaciones, ambos demostraron el nivel de conocimiento que conservan sobre la vida personal del otro.

Durante el mes de julio, los actores coincidieron en un viaje por Europa donde visitaron localidades de la Costa Amalfitana, Ravello y Roma.

A su llegada conjunta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reporteros cuestionaron a la expareja sobre las imágenes captadas en territorio italiano.

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Aislinn Derbez bromeó ante los medios sobre el seguimiento constante que realizan los usuarios de internet sobre sus viajes.

Al ser interrogada sobre la posibilidad de retomar el noviazgo, la actriz respondió con la frase “¿Y si sí?” antes de abordar su vehículo.

La respuesta provocó comentarios en programas matutinos de televisión y en diversos portales de noticias.

Por su parte, Mauricio Ochmann señaló en entrevistas previas sobre su relación que “la moneda está en el aire” al ser cuestionado sobre una segunda oportunidad.

A la travesía por Europa se sumó una reciente estancia familiar en Hawái realizada a principios de septiembre de 2026. Durante ese viaje, los actores recrearon una fotografía junto a su hija Kailani tomada ocho años atrás en la misma isla estadounidense.

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La actriz difundió las imágenes en redes sociales acompañadas por la frase “Hawái es nuestro lugar feliz”, donde compara la postal de 2018 con la versión actual, lo que incrementó las interpretaciones del público sobre una posible reconciliación.

El recorrido por el archipiélago reforzó la convivencia constante entre ambos intérpretes tras su separación en 2020.

El comediante y padre de la actriz, Eugenio Derbez abordó públicamente las versiones que envuelven a su hija en fechas recientes.

El productor manifestó en redes sociales que la armonía entre los dos actores resulta positiva para el entorno familiar, sin importar la decisión sentimental que adopten.

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El recorrido por el archipiélago reforzó la convivencia constante entre ambos intérpretes tras su separación en 2020. (Instagram)

La filmación de Hasta el Fin del Mundo unió a la pareja

El proyecto cinematográfico Hasta el Fin del Mundo marcó la consolidación de su relación profesional en las salas de cine durante este año.

La película, producida y grabada en España, se estrenó en el mercado comercial tras sufrir modificaciones en sus calendarios de trabajo.

El proyecto cinematográfico Hasta el Fin del Mundo marcó la consolidación de su relación profesional. (Aislinn Derbez/Instagram)

La filmación del largometraje inició cuando los dos intérpretes todavía permanecían casados.

La grabación enfrentó pausas provocadas por la pandemia y por la posterior reorganización tras el proceso de divorcio.

La producción se completó finalmente con la participación activa de su hija en el set de grabación.

Aislinn Derbez explicó en sus canales de difusión que la asistencia a terapia facilitó el reencuentro laboral con su exesposo.

La actriz enfatizó que la transformación de los vínculos emocionales no siempre sigue esquemas o modelos tradicionales.

Hasta el momento, ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann difundieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir un noviazgo formal tras su reaparición en Las Vegas.

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Ambos artistas continuaron compartiendo espacios públicos mientras desarrollaron sus respectivas carreras profesionales en la industria del entretenimiento.