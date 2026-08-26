México

Adiós al caos en la cocina: los únicos objetos que realmente van en tus cajones

Mezclar utensilios, migas y humedad favorece parásitos y atrae moscas, cucarachas y roedores, además de aumentar la contaminación en casa, según la AGEPSA

Infografía con ilustraciones sobre higiene en la cocina, prevención de plagas, orden de utensilios y cuchillos, con el logotipo de Infobae.
Los cajones de cocina pueden concentrar humedad, migas y residuos de alimentos si no se organizan por función. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un cajón desordenado no es solo un problema estético: es un riesgo sanitario.

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA) advierte que la falta de limpieza en el hogar favorece la proliferación de bacterias, virus y parásitos, y atrae fauna nociva como moscas, cucarachas y roedores.

Los cajones de cocina —donde conviven utensilios, residuos de alimentos y humedad— son uno de los puntos más expuestos. La solución empieza por definir qué objetos realmente pertenecen ahí y cuáles no. La mayoría de las cocinas tienen más cajones llenos que cajones útiles.

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Acuarela de un cajón de madera visto desde arriba, lleno de tenedores, cucharas, espátulas y otros utensilios metálicos y de plástico.
Según la Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell, la contaminación cruzada ocurre cuando utensilios de carne cruda comparten espacio con herramientas de uso general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ordenar los utensilios y cuáles no deben estar en los cajones

La Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell es precisa: herramientas de proteína cruda —tijeras para pollo, termómetros de carne— van separadas del resto.

Los trapos y paños de cocina deben tener su propio cajón, lejos de las herramientas de corte.

Cajón de cocina blanco y de madera clara, abierto, mostrando un organizador con cubiertos de acero inoxidable, utensilios de madera, espátulas y un batidor.
Los cuchillos guardados sin protección pierden el filo con cada roce contra otros utensilios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites y especias no van junto a la estufa: el calor los degrada. Los electrodomésticos pequeños de uso esporádico van en gabinetes.

Y cualquier objeto sin uso en los últimos seis meses sale del cajón. No porque lo dicte una tendencia, sino porque el espacio que ocupa es el mismo que aprovecha la humedad, el polvo y, según la AGEPSA, la fauna que ninguna cocina debería tener.

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Un lugar fijo para cada sección, recomendación de Martha Stewart, especialista

Los cuchillos merecen atención aparte. Un cuchillo guardado sin protección entre otros utensilios pierde el filo con cada roce y representa un riesgo de corte al momento de buscarlo.

“Probablemente es uno de los cajones más importantes de la casa, porque estás haciendo una inversión cuando compras cuchillos”, señaló Martha Stewart —conductora y una de las referencias más citadas en organización del hogar en Estados Unidos— en declaraciones recogidas por la revista Homes & Gardens.

Ilustración en acuarela de una encimera de cocina con botellas en una bandeja giratoria, cubiertos de madera, libros y una estufa de gas.
Las especias y aceites deben tener su propio lugar en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardarlos sueltos entre otros utensilios además de desafilarlos, los astilla.

Los cuchillos van en un organizador con ranuras individuales, ordenadas por tamaño: los más grandes en el nivel inferior y los de pelar en el superior.

El portal MarthaStewart.com documenta que el sistema de divisores es el recurso que más transforma la funcionalidad de un cajón: cada pieza con un lugar fijo evita que el espacio se convierta en depósito sin orden.

Una cocina moderna con armarios grises y de madera, encimera blanca, fregadero, grifo, maceta de albahaca, cuenco de limones y armarios abiertos con especias y alimentos.
No es recomedable poner las especias cerca del fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio es consistente: cuchillos con cuchillos, especias con especias, herramientas en su propia sección.

La AGEPSA vincula el desorden doméstico con enfermedades gastrointestinales

Las enfermedades gastrointestinales —entre ellas diarreas, fiebre tifoidea y hepatitis— están directamente relacionadas con condiciones higiénicas deficientes en el hogar.

Un cajón que mezcla herramientas de distintos usos, acumula migas y retiene humedad reproduce exactamente esas condiciones.

Una mano enguantada de negro sujeta una espátula sobre una tabla de cortar beige con cucarachas y restos de comida, junto a un fregadero industrial sucio.
La falta de limpieza en el hogar favorece la presencia de fauna nociva como moscas, cucarachas, mosquitos y roedores, según la AGEPSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión Cooperativa de la Universidad de Cornell refuerza ese punto desde la seguridad alimentaria: los utensilios usados con carne cruda no deben compartir cajón con herramientas de uso general. La contaminación cruzada ocurre cuando esos objetos entran en contacto con alimentos listos para consumir.

Entre más orden, mayor eficacia en la cocina

La Universidad Nacional de Seúl publicó en la revista WORK de SAGE Journals, un estudio con 38 cocinas reales en departamentos.

Los investigadores encontraron que moverse menos y encontrar los objetos más rápido no depende de seguir el triángulo clásico de trabajo, sino de guardar cada cosa cerca de donde se usa.

Dos cajones extraíbles de madera clara en una cocina, con rollos de tela, frascos de especias y platos blancos apilados.
"Quería pensar en cajones para cada tipo de uso; cada uno tiene un propósito específico", dijo Martha Stewart a la revista Homes & Gardens. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martha Stewart lo aplica en su propia cocina. “Quería pensar en cajones para cada tipo de uso; cada uno tiene un propósito específico”, dijo Stewart en declaraciones recogidas por Homes & Gardens.

En su cocina, el cajón junto al fregadero guarda ralladores, peladores y boleadores de melón. Más abajo, las rejillas para hornear. El cajón de cuchillos tiene su propio espacio.

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