México

Rompen piñatas de Sheinbaum y Graciela Domínguez en marcha de Sinaloa: la gobernadora anuncia visita de la presidenta a Culiacán

La mandataria interina también expresó su apoyo a la movilización y rescató su objetivo de regresar la paz al estado

Manifestantes golpearon una piñata con la imagen de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava durante la protesta en Culiacán. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Manifestantes golpearon una piñata con la imagen de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava durante la protesta en Culiacán. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
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Miles de sinaloenses marcharon este domingo 13 de septiembre en Culiacán para exigir paz y seguridad, a dos años del inicio de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, una confrontación que ha dejado más de 3 mil asesinatos y cerca de 6 mil desapariciones.

Dicha movilización ocurre una semana antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán, programada para el próximo 20 de septiembre.

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La mandataria interina también expresó su apoyo a la movilización y rescató su objetivo de regresar la paz al estado
Madres buscadoras quemaron piñatas con rostros de funcionarios estatales y de la presidenta Claudia Sheinbaum como reclamo por la violencia en Sinaloa. Crédito: Facebook/Noroeste (Captura de video)

Familias, jóvenes, colectivos de búsqueda y representantes de distintos sectores se reunieron desde las 07:00 horas para asistir a una misa y después recorrer las calles de la ciudad vestidos de blanco. Los participantes portaron pancartas para reclamar justicia y seguridad.

Durante la protesta, manifestantes golpearon una piñata con la imagen de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. Madres buscadoras también quemaron piñatas con los rostros de funcionarios estatales y de la presidenta Sheinbaum, como reclamo por los dos años de violencia en Sinaloa.

Gobierno de Sinaloa prepara visita de Claudia Sheinbaum y festejos patrios

La mandataria interina también expresó su apoyo a la movilización y rescató su objetivo de regresar la paz al estado
Manifestantes golpearon una piñata con la imagen de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava durante la protesta en Culiacán. Crédito: X/@michelleriveraa (Captura de video)

La gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmó que Claudia Sheinbaum visitará Culiacán el próximo domingo 20 de septiembre. La mandataria estatal indicó que la agenda presidencial podría desarrollarse alrededor de las 13:00 horas, aunque todavía revisan los posibles espacios para el evento.

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Domínguez Nava afirmó que la presidenta realiza una gira nacional para acercar a la ciudadanía los resultados de su segundo Informe de Gobierno. Consideró que recibirla en la capital del estado será de interés para los sinaloenses.

La gobernadora también aseguró que Culiacán y el resto de los municipios están listos para la conmemoración del Grito de Independencia. Añadió que existe acompañamiento de las fuerzas de seguridad y que, en el caso de Escuinapa, continúan las estrategias establecidas bajo análisis de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.

La marcha pide no normalizar asesinatos y desapariciones

Marcha por la Paz Culiacán
Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, llamó a no normalizar asesinatos y desapariciones y a mantener la exigencia de justicia. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, tomó el micrófono para llamar a la población a no acostumbrarse a la violencia. Habló ante los asistentes como “una ciudadana más”.

“Hoy hacemos memoria, pero para no alimentar el odio. Hacemos memoria para sanar, para aprender, para no repetir. Y también para decir que con toda claridad ya hemos sufrido demasiado, expresó Reyes Zazueta.

La dirigente empresarial señaló que teme que los hijos de las familias sinaloenses lleguen a normalizar la violencia. “Yo también, al igual que ustedes, tengo miedo, pero me da más miedo pensar que nuestros hijos pueden llegar a creer que esto es normal.

También explicó que la inseguridad cambió las rutinas de las familias en Culiacán. “Hoy avisamos cuando llegamos, preguntamos por dónde vienen nuestros hijos y nos preocupamos si alguien tarda, relató.

Reyes Zazueta advirtió que una desaparición, una muerte, una balacera o una familia rota no deben dejar de conmover a la sociedad. Al final de su mensaje, pidió a los asistentes mantener la exigencia de justicia: “No nos soltemos, no nos rindamos y siempre veamos de frente para exigir lo que nos merecemos.

Los participantes prepararon el lanzamiento de globos blancos en memoria de las personas desaparecidas y asesinadas desde que comenzó la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Guerra entre La Mayiza y Los Chapitos cumple dos años y reordena la violencia en Sinaloa

El choque interno del Cártel de Sinaloa estalló en septiembre de 2024, rompió el equilibrio entre facciones y volvió a colocar a la entidad entre las de mayor incidencia, pese a la baja nacional en asesinatos. (Archivo Infobae)
El choque interno del Cártel de Sinaloa estalló en septiembre de 2024, rompió el equilibrio entre facciones y volvió a colocar a la entidad entre las de mayor incidencia, pese a la baja nacional en asesinatos. (Archivo Infobae)

La guerra entre Mayiza y Chapiza, facciones del Cártel de Sinaloa, cumple dos años desde que estalló en septiembre de 2024 y modificó la operación de los grupos criminales: la reducción nacional de homicidios coincide con golpes oficiales, reacomodos internos y la consolidación de dominios delictivos en territorios específicos.

Entre enero y agosto de 2026, siete estados concentraron 49.3% de los homicidios dolosos del país. Guanajuato encabezó la lista con 8.5%, seguido de Baja California, con 8.4%; Chihuahua, con 8%; Sinaloa, con 7.5%; Estado de México, con 6.1%; Guerrero, con 5.6%, y Morelos, con 5.3%.

Datos del Gabinete de Seguridad indican que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026. La caída equivale a 53%.

El Gabinete de Seguridad informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una caída de 53%. REUTERS/Jesús Bustamante
El Gabinete de Seguridad informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una caída de 53%. REUTERS/Jesús Bustamante

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esa disminución como uno de los resultados de sus dos primeros años de gobierno. “Si medimos de septiembre de 2024, llegamos al primero de octubre de 2024, agosto de 2026 la reducción es del 53%. Son 46 homicidios menos cada día”, afirmó.

Para Andrés Sumano, investigador de El Colegio de la Frontera Norte especializado en seguridad, la disminución de homicidios no responde a una sola causa. En entrevista con EFE, señaló que intervienen la actuación gubernamental, posibles cambios en el registro de muertes violentas y la reorganización de las organizaciones criminales.

El investigador planteó que una parte de la explicación está en la consolidación de estructuras capaces de imponer su dominio en determinados territorios. “Cuando se va consolidando un monopolio criminal, ya no tenemos ese factor de competencia que hace que por naturaleza se reduzcan los homicidios, explicó Sumano.

Desde octubre de 2024 hasta agosto de 2026, las autoridades mexicanas registraron 67 mil 253 detenciones por delitos de alto impacto y aseguraron 34 mil 353 armas de fuego. También decomisaron 534 toneladas de drogas en operaciones terrestres e inhabilitaron 2 mil 771 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

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