Las tres formas de cocinar carne de res, cerdo y cordero que aumentan el riesgo de padecer cáncer de colón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de fuego directo, planchas muy calientes o la parrilla para cocinar carne de res, cerdo y cordero puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon debido a la formación de compuestos químicos alterados que afectan el revestimiento del intestino.

Este riesgo se incrementa cuando la cocción se realiza a temperaturas elevadas, ya que se generan aminas heterocíclicas y compuestos N-nitrosos, elementos asociados al daño celular intestinal, según datos de especialistas y centros médicos internacionales.

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Cocción a altas temperaturas: fuego directo, planchas y parrilla genera mayor riesgo de cáncer de colón

El contacto de la carne roja con altas temperaturas, como ocurre al asar en parrilla, sellar en planchas o exponer directamente al fuego, favorece la producción de aminas heterocíclicas y productos de oxidación.

Estas sustancias se forman cuando los jugos y la grasa de la carne caen sobre una superficie muy caliente o las brasas, provocando reacciones químicas que alteran las proteínas y el hierro hemo de la carne.

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El hierro hemo presente en la carne de res, cerdo y cordero promueve la formación de compuestos N-nitrosos, los cuales pueden irritar o dañar el revestimiento del colon. La exposición reiterada a estos compuestos se asocia con la aparición de lesiones precancerosas, como pólipos, que pueden evolucionar a cáncer de colon.

Cocción a altas temperaturas: fuego directo, planchas y parrilla genera mayor riesgo de cáncer de colón (Freepik)

Carnes rojas y riesgo comprobado: cifras y factores

El consumo frecuente de carne roja, sobre todo cuando se cocina a temperaturas elevadas, muestra una relación directa con el aumento del riesgo de cáncer de colon, de acuerdo con instituciones especializadas en salud gastrointestinal. La Organización Mundial de la Salud clasifica las carnes rojas como probablemente carcinógenas para humanos, principalmente por su contenido de hierro hemo y la formación de productos químicos durante la cocción intensa.

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Junto con la carne roja, el consumo constante de alimentos procesados, bebidas alcohólicas y productos con azúcares añadidos incrementa el riesgo, según datos recopilados en hospitales y centros de detección. En etapas tempranas, el cáncer de colon suele no presentar síntomas perceptibles, lo que hace fundamental la realización de pruebas de detección rutinarias.

Los síntomas que pueden aparecer incluyen cambios persistentes en los hábitos intestinales, sangre en las heces, molestias abdominales, fatiga y pérdida de peso inexplicable. La detección temprana mejora de manera considerable el pronóstico y las posibilidades de tratamiento.

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Alternativas de cocción menos invasivas para carne de res, cerdo y cordero

Para reducir el riesgo asociado, especialistas recomiendan evitar la exposición de la carne a temperaturas extremas y optar por métodos de cocción que no generen compuestos dañinos. Cocinar al vapor, guisar a fuego lento y hornear a temperaturas moderadas son alternativas que disminuyen la formación de aminas heterocíclicas y compuestos N-nitrosos.

El marinado previo de las piezas de carne con ingredientes ácidos, como jugo de limón o vinagre, contribuye a reducir la formación de estos compuestos durante la cocción. Además, cortar las partes carbonizadas o quemadas antes de consumir la carne ayuda a limitar la ingestión de sustancias potencialmente cancerígenas.

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Alternativas de cocción menos invasivas para carne de res, cerdo y cordero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta, prevención y pruebas de detección

La adopción de una dieta balanceada, con mayor presencia de frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas, se asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon. El consumo ocasional de carne roja no representa un peligro inmediato, pero la frecuencia y la forma en que se cocina sí influyen de manera directa en la salud intestinal.

Los especialistas de los Hospitales Gleneagles recomiendan mantener un consumo moderado de carnes rojas, evitar los alimentos procesados y realizarse pruebas de detección periódicas, sobre todo en personas mayores de 50 años o con antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

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