El amuleto de Yahir que despierta rumores sobre su posible victoria en La Casa de los Famosos México

El cantante Yahir porta una camisa bordada de pie en el set del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nombre de Yahir comienza a tomar fuerza entre la audiencia como el próximo ganador de La Casa de los Famosos México, debido a una coincidencia que lo vincula con Aldo de Nigris y Mario Bezares, los últimos dos ganadores del reality de Televisa.

Yahir utilizó la misma camisa que los dos últimos ganadores utilizaron en sus respectivas temporadas durante la noche mexicana, lo que elevó las especulaciones de que el cantante podría ser el que se lleve los 4 millones de pesos del premio en La Casa de los Famosos 2026.

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Esta semana Yahir se bajó de la placa al robarle la salvación a Brianda Deyanara, y sigue manteniéndose como uno de los favoritos del público afuera del encierro.

Yahir utilizó la camisa de los ganadores de La Casa de los Famosos México

Durante la noche mexicana del viernes dentro de La Casa de los Famosos México, Yahir salió con una camisa en tonos azules como parte de la vestimenta temática de la fiesta, y rápidamente los fans recordaron ese modelo como el mismo que usaron participantes de ediciones pasadas.

Lo curioso fue que en las últimas dos ediciones los que utilizaron esa camisa fueron justamente los ganadores de sus respectivas temporadas: Mario Bezares en la segunda temporada, y Aldo de Nigris en la tercera edición del reality.

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Esto hizo que los fans de La Casa de los Famosos especularan que Yahir podría ser el ganador de esta temporada 2026 del reality, al ser la camisa azul como un amuleto para los participantes.

¿Por qué Yahir sería el próximo ganador de La Casa de los Famosos México?

Los usuarios en redes sociales especulan que la razón por la que Yahir salió con esta camisa sería un mensaje de la producción hacia la audiencia, adelantando que el cantante sería el ganador de esta temporada de La Casa de los Famosos México, mientras que otra parte de los seguidores del programa considera que es una simple coincidencia.

Yahir es uno de los participantes con mejor recepción del público, además de que su perfil encaja con el de los últimos dos ganadores, al ser personas que evitaron los conflictos dentro con otros participantes, lo que ha aumentado la especulación de que el cantante se podría coronar esta temporada.

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La participación de Yahir en La Casa de los Famosos México

Yahir mantiene una participación discreta en La Casa de los Famosos México, sin quedar completamente al margen de conflictos y estrategias. Durante su estancia comparte con sus compañeros episodios difíciles de su pasado, entre ellos que robó alimentos en supermercados de Tijuana para sostener a su primer hijo, Tristán, cuando este acababa de nacer y el cantante tenía apenas 19 años. Explica que en ese entonces trabajaba en una franquicia de Domino’s junto con su pareja de aquel momento, pero los ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades del hogar.

La casa de los famosos - (ViX)

Últimos movimientos en el juego

En la séptima gala de nominación quedan en riesgo de eliminación Mariana Ochoa, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara, Karina Torres y Yahir. Durante la prueba por el robo de la salvación del jueves, Yahir se impone en el reto llamado “Viñedos” frente a Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez, lo que le da el derecho de disputar la salvación directamente contra Brianda Deyanara, quien la posee por ser líder de la semana.

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El viernes 11 de septiembre, en el duelo de salvación mediante el juego “Las Canicas”, Yahir supera a Mariana Ochoa y Brianda Deyanara y se queda con el beneficio. A pesar de que la semana anterior Masad lo había sacado de la placa —lo que representaba un favor pendiente—, Yahir decide no corresponder el gesto: se salva a sí mismo y sale de la lista de nominados. El influencer Masad, por su parte, facilita la decisión al sugerirle que se salve para llegar juntos a la final.

El cantante Yahir expresa la decisión de salvarse a sí mismo frente a sus compañeros. (YouTube)

Con esta jugada, Yahir asegura su permanencia una semana más en el reality y deja al resto de los nominados a la espera de la decisión del público, de cara a la gala de eliminación del domingo.

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Vida personal mencionada en el programa

Yahir mantiene actualmente una relación con Cristina Lliteras, originaria de Sonora, quien se mantiene alejada de los reflectores. Pese a los años juntos, la pareja no está casada.