Golpe a "Los Salazar": autoridades les arrebatan más de 25 millones de pesos en armas y drogas tras captura del "London" en Sonora. Especial

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Dilan Peña Escalante, alias “London”, señalado como operador logístico de Los Salazar en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora. Junto a él fue capturado Emanuel Antonio Ibarra Miranda.

La operación se realizó en el marco de la Operación Escudo “Componente Sable” y representó una afectación económica al grupo delictivo estimada en 25,714,558.90 pesos.

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Cateos en San Carlos

Los cateos se efectuaron en dos inmuebles ubicados en San Carlos, Guaymas, en los sectores de Posgeo y Bonita.

En la acción participaron, además de personal de la Marina, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como policías estatales y municipales de Sonora. Esta coordinación interinstitucional respondió a los lineamientos de la Operación Escudo, cuyo componente denominado “Sable” concentró los trabajos que derivaron en los cateos.

La captura de Dilan Peña Escalante, alias London, derivó en cateos que dejaron droga, armas, vapeadores y un auto con reporte de robo en EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “London” operaba en la región de Guaymas y Empalme, dos municipios del sur de Sonora, según los datos difundidos por las autoridades tras el operativo. La detención de Peña Escalante y de Ibarra Miranda forma parte de las acciones contempladas en ese componente de la Operación Escudo.

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Droga asegurada: cristal y marihuana con marca “Olympos”

Durante los cateos se contabilizaron 882 dosis de cristal o metanfetamina, con un peso aproximado de mil 92 kilogramos. También se aseguraron 3 mil 582 dosis de marihuana, con un peso conjunto cercano a los 30.162 kilogramos.

Golpe a "Los Salazar": autoridades les arrebatan más de 25 millones de pesos en armas y drogas tras captura del "London" en Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre la marihuana decomisada, las autoridades hallaron 357 bolsas identificadas con la leyenda “Kannabis Olympos” y 2 mil 385 tubos blancos y rojos con el sello “Olympos”.

El volumen combinado de ambas sustancias, cristal y marihuana, forma parte de los bienes que integran la afectación de más de 25.7 millones de pesos atribuida a la organización tras el operativo.

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Armas y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos

El operativo permitió el aseguramiento de un arma corta Glock calibre 10 mm, otra arma corta tipo réplica, 10 cartuchos útiles calibre 10 mm y un cargador. Este arsenal se suma al inventario de bienes incautados en los dos inmuebles cateados.

Entre los vehículos asegurados figura un Kia Optima 2015 que cuenta con reporte de robo en San Diego, California, fechado el 26 de octubre de 2025. Las autoridades incluyeron este dato entre los bienes asegurados, sin ofrecer mayor precisión sobre las circunstancias del vehículo en territorio mexicano.

Otros bienes decomisados y situación de los detenidos

Además de las armas y la droga, las autoridades aseguraron 140 vapeadores, dos libretas, un rollo de hule para flejar, un paquete de bolsas de plástico, una fornitura, un par de rodilleras y 4 mil 250 pesos en efectivo. Estos artículos, según el reporte oficial, formaban parte del material localizado en los inmuebles cateados en San Carlos.

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Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que determinará la situación jurídica de ambos e integrará la carpeta correspondiente.

Los Salazar

Los Salazar surgieron a mediados de los años 2000 como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua. El grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, originario de Chínipas, Chihuahua, quien estableció su base de operaciones en Navojoa, Sonora, desde la década de 1990.

Adán Salazar Zamorano, alias "Don Adán". Fundador del grupo criminal Los Salazar y exsocio cercano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. RRSS

Durante más de dos décadas, Don Adán fue el principal productor y distribuidor de marihuana en el Valle del Mayo. Su cercanía con Joaquín “El Chapo” Guzmán le permitió expandir las operaciones del clan hacia ciudades como Guaymas y San Carlos, consolidando rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

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Don Adán fue detenido en 2011 en Huixquilucan, Estado de México, y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2023. Tras su captura, el liderazgo pasó a sus hijos: Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano, “El Tío”, hermano de Don Adán, como el principal operador del grupo.

La ruptura con Los Chapitos

Los Salazar operaron durante años como brazo armado de Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán. Esa alianza se quebró en octubre de 2023, cuando Los Chapitos hicieron circular narcomantas prohibiendo la producción y el tráfico de fentanilo, como estrategia para reducir la presión de Estados Unidos en su contra.

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Los Salazar desacataron esa orden, lo que derivó en una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa. A finales de 2023, se asociaron con otras dos células que antes protegían a Los Chapitos, conocidas como Los Cazadores y Los Paredes, para conformar una nueva estructura: el Nuevo Cártel Independiente de Sonora, convirtiéndose en rivales directos de sus antiguos aliados.

Los Chapitos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El grupo ha sido vinculado por autoridades mexicanas a múltiples hechos de violencia, entre ellos el asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, ocurrido en Hermosillo en 2011, la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005 y el homicidio de la periodista Miroslava Breach en 2017. También ha sido señalado por la construcción de narcotúneles hacia territorio estadounidense en la frontera de Sonora y Arizona.

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