Cae en Tijuana "El Neto", presunto operador del CJNG ligado a la muerte de un policía estatal. (FESC)

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Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lograron la captura de un objetivo prioritario señalado como presunto colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como José Ernesto “N”, alias “El Neto”, también conocido como “El Gordo”, de 32 años. El hombre está vinculado con el homicidio de un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

La detención se registró en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado por la corporación estatal.

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El operativo y la persecución

Efectivos policiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Pintores, entre las calles Niños Héroes y Constitución de 1857, cuando observaron a un individuo que sostenía un objeto en una de sus manos. Ante esta situación, y de manera precautoria, los agentes procedieron a intervenirlo para verificar qué portaba.

Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto reaccionó de forma inmediata: emprendió la huida y arrojó al suelo lo que llevaba en las manos, en un intento por deshacerse del objeto antes de ser alcanzado.

El presunto colaborador del CJNG arrojó una pistola calibre 9 milímetros antes de ser alcanzado por agentes estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes reaccionaron de inmediato e iniciaron una persecución que se extendió por unos metros, hasta que lograron darle alcance y controlarlo sin que se registraran incidentes adicionales durante la aprehensión.

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Una vez controlada la situación, los oficiales realizaron una inspección precautoria al detenido, aplicando los protocolos establecidos para descartar que portara sustancias ilícitas u otros objetos de riesgo. Tras la revisión, no se localizó nada entre sus prendas de vestir.

El arma durante la intervención

En la zona donde se llevó a cabo la intervención, los agentes localizaron y aseguraron un arma de fuego corta con la leyenda “TAURUS DA/SA DS”, de calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada en el lugar donde el detenido la arrojó al momento de iniciar la huida.

Con las medidas de seguridad correspondientes, los agentes desinsertaron de la pistola un cargador de metal abastecido con 11 cartuchos útiles del mismo calibre. El aseguramiento del arma y las municiones forma parte de los elementos que serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

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Cae en Tijuana “El Neto”, presunto operador del CJNG ligado a la muerte de un policía estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información preliminar obtenida en labores de inteligencia, “El Neto” es investigado por su probable participación en actividades relacionadas con el tráfico de armas, además del señalamiento por su presunta vinculación con el homicidio del oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Vínculos delictivos atribuidos al detenido

Las autoridades estatales lo identificaron como un objetivo prioritario dentro de las labores de inteligencia que realiza la corporación, lo que llevó a intensificar la vigilancia en la zona donde finalmente se concretó la detención.

Además del señalamiento por tráfico de armas y su presunta relación con el homicidio del oficial de seguridad, el detenido es investigado por su probable colaboración con el CJNG, uno de los grupos delictivos generadores de violencia que operan en la región.

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El aseguramiento del arma y las municiones forma parte de los elementos que serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Procedimiento legal y puesta a disposición

Una vez concluida la intervención y el aseguramiento de los indicios, los agentes informaron al presunto delincuente la razón de su detención, así como los derechos constitucionales que lo asisten conforme a la normatividad vigente.

Cae en Tijuana “El Neto”, presunto operador del CJNG ligado a la muerte de un policía estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, José Ernesto “N”, alias “El Gordo” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de determinar su situación jurídica con base en las carpetas de investigación relacionadas con los delitos que se le atribuyen.

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El arma de fuego, el cargador y los cartuchos útiles asegurados durante la intervención quedaron igualmente a disposición de la autoridad ministerial, como parte de los indicios que integrarán la investigación en curso.

Origen y estructura del CJNG en Baja California

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene presencia consolidada en Baja California desde 2014, cuando estableció una alianza con el Cártel de Tijuana para disputar al Cártel de Sinaloa el control de la ruta fronteriza hacia Estados Unidos. Esa fusión operativa derivó en la estructura conocida como Cártel de Tijuana Nueva Generación (CTNG).

La organización tiene presencia preponderante en dos municipios: Tijuana, donde se instaló desde 2015 reclutando narcomenudistas locales y exoperadores del CAF y del CDS; y Tecate, donde a partir de 2016 armó un brazo local. En Ensenada, Rosarito y Mexicali, la presencia del CJNG es descrita como marginal o de “operadores menores”.

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(Infobae México)

La organización tiene presencia preponderante en dos municipios: Tijuana, donde se instaló desde 2015 reclutando narcomenudistas locales y exoperadores del CAF y del CDS.

De acuerdo con organigramas manejados por la mesa de seguridad estatal, la mayor operatividad del CJNG en Baja California la controla José Antonio Soto Gastélum, alias “el Tigre”. En un segundo nivel operan Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias “Pedrito” o “R4”, y su medio hermano Isaac Alhiu Chávez Cabrera, entre otros.

Disputas territoriales y escalada de violencia

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó indicios de colaboración entre el CJNG, el Cártel Arellano Félix (CAF) y la facción de Los Chapitos, en el marco de disputas territoriales.

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Esa alianza CJNG-Chapitos se rompió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.

La disolución del liderazgo provocó reacomodos violentos de células criminales en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y San Quintín.

Según el Índice de Paz México 2026, la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa dejó cerca de 30 mil muertes violentas en el país durante la última década, y Baja California concentra el 55% de ese total nacional, siendo Tijuana, Mexicali y Ensenada las ciudades más afectadas.

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En mayo de 2026, autoridades capturaron a José Paulino “N.”, señalado como líder operativo de las Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), brazo armado del CJNG en la entidad, y a Sergio Serrano, “el Checo”, identificado como cabecilla del CJNG en Tecate. Tras esas detenciones, la célula reforzó sus filas con al menos 25 sicarios provenientes de Michoacán, Guerrero, Veracruz y Jalisco.

La liberación provisional de Serrano, el 23 de agosto de 2026, detonó una nueva ola de violencia en Tecate entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre: seis ejecutados, 11 privados de la libertad y ataques contra policías municipales.