Aldo Rendón reveló la urgencia médica que obligó su salida de La Casa de los Famosos México: “Tenía anemia hemolítica y el ácido úrico al triple”

Aldo Rendón detalló en un video publicado en sus redes sociales las complicaciones médicas que provocaron su retiro de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla )

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El stylist Aldo Rendón abandonó el reality show La Casa de los Famosos México 2026 tras presentar complicaciones severas de salud que obligaron a la producción a retirarlo de la competencia.

A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, el creador de contenido rompió el silencio sobre el diagnóstico que provocó su salida repentina del programa.

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Rendón descartó por problemas con la producción y lo atribuyó totalmente a sus problemas de salud, cerrando la puerta a todos lo rumores que mencionaban una salida por los comentarios emitidos por el stylist en el reality.

“¿Qué me pasó? Toda la gente que cree que estoy mintiendo, pues gü*y, también qué estúpid*s son. No es un invento de la producción”, declaró el stylist al desmentir versiones sobre presiones comerciales.

El stylist explicó que durante la cuarta semana de transmisión comenzó a sufrir un deterioro físico constante.

Las pruebas de laboratorio practicadas en la residencia mostraron que sus niveles de ácido úrico elevado se ubicaron casi al triple respecto a los parámetros normales.

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Además, el equipo médico de la producción detectó anemia hemolítica e inflamación severa del hígado y del bazo.

Estos padecimientos impidieron que el participante pudiera recibir fármacos convencionales contra las dolencias articulares.

Rendón aclaró que la decisión respondió únicamente a recomendaciones médicas tras someterse a ultrasonidos y análisis sanguíneos dentro del confesionario.

El stylist explicó que durante la cuarta semana de transmisión comenzó a sufrir un deterioro físico constante. (Captura de pantalla )

La inflamación del hígado impidió continuar el tratamiento contra la gota

Durante sus días de encierro, el participante sufrió ataques continuos de gota, afección articular que padece desde años atrás.

Las dolencias en las extremidades avanzaron hasta dificultar tareas cotidianas como el lavado de dientes.

El stylist intentó ingerir cuatro pastillas de forma simultánea para mitigar el dolor, pero los médicos del programa denegaron la solicitud.

“Yo cuando estoy en mi casa me tomo cuatro pastillas y me decían ‘cero, estás loco, es de ciento veinte’”, relató Rendón sobre la restricción impuesta por el personal sanitario.

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El personal médico estableció que solo podía recibir una dosis cada ocho horas para no comprometer el órgano hepático, afectado por la inflamación del hígado.

El agravamiento en el bazo y el hígado anuló cualquier opción de administrarle fármacos adicionales contra la gota.

Rendón reconoció que padece fobia a las consultas médicas y admitió descuido personal en el manejo de sus afecciones anteriores.

“Yo le tengo fobia a los doctores. Para que yo me pare en un doctor es porque ya no llevo semanas o meses sin dormir”, confesó el stylist.

Recordó un episodio previo en el cual permaneció un mes y medio hospitalizado debido a una infección vesicular grave, con la vesícula llena de pus.

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Duranta ciertas grabaciones, el creativo señaló que notó la ictericia (tonalidad amarilla en los ojos) antes de entrar al programa.

Para ocultar la ictericia a sus compañeros dentro del reality, optó por utilizar anteojos oscuros durante gran parte del día.

El stylist aclaró que no consumió alcohol durante su estancia dentro de La Casa de los Famosos México y descartó que el malestar físico derivara de excesos cometidos durante el confinamiento.

Para ocultar la ictericia a sus compañeros dentro del reality, optó por utilizar anteojos oscuros durante gran parte del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción lo retiró para realizar tomografías de emergencia

La médica especialista a cargo evaluó la severidad del cuadro y determinó la necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario.

La hipertrofia del hígado y el bazo (órganos crecidos por la inflamación) representaba un riesgo elevado ante cualquier impacto o esfuerzo físico acumulado.

“No podemos cargar con la responsabilidad de que te pase algo aquí dentro”, le comunicaron los responsables de la producción, según relató el propio Rendón.

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Los ejecutivos de Televisa comunicaron a Rendón que la empresa no asumiría la responsabilidad de mantenerlo en aislamiento sin estudios avanzados.

El creador de contenido debía someterse a tomografías urgentes para evaluar la gravedad de su condición.

El participante abandonó las instalaciones la misma noche en que recibió la notificación de los doctores.

“Ya no es una gripa. Ya vino una internista a revisarme, a hacerme un ultrasonido”, describió el estilista sobre el momento en que comprendió la gravedad de su estado.

La hipertrofia del hígado y el bazo representaba un riesgo elevado ante cualquier impacto o esfuerzo físico acumulado.(Televisa)

El llanto de Galilea Montijo confirmó la gravedad del cuadro médico

El diseñador recordó el instante de su despedida frente a sus compañeros y ante la conductora Galilea Montijo.

La reacción de la presentadora provocó que el participante tomara conciencia sobre la alarma que provocaba su estado fuera del foro.

Pese al tono sombrío del anuncio, el estilista mantuvo una postura optimista respecto al tratamiento médico.

“Hasta la fecha no tengo un diagnóstico tal cual. Estoy esperando que me hablen y me digan pues es esto o es esto otro”, señaló el stylist sobre su estado actual de salud.

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Aldo Rendón permanece en reposo a fin de controlar la anemia hemolítica y la inflamación de sus órganos internos.

La reacción de la presentadora provocó que el participante tomara conciencia sobre la alarma que provocaba su estado fuera del foro. (RS)

Cuáles son los padecimientos de Aldo Rendón

Ácido úrico elevado (hiperuricemia): Es una sustancia que produce el cuerpo al descomponer ciertos alimentos. Cuando sus niveles suben demasiado en la sangre, puede formar cristales en las articulaciones y provocar dolor, como ocurrió con la gota de Rendón.

Gota: Es un tipo de artritis causada precisamente por el exceso de ácido úrico. Provoca hinchazón, enrojecimiento y dolor intenso en articulaciones como los dedos, algo que el estilista describió al no poder lavarse los dientes.

Anemia hemolítica: Ocurre cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlos. Esto provoca cansancio, debilidad y, en algunos casos, contribuye a la coloración amarillenta de la piel.

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Inflamación del hígado y del bazo (hepatomegalia y esplenomegalia): Son términos médicos que describen cuando estos órganos aumentan de tamaño por inflamación. Un hígado o bazo crecidos son delicados y pueden dañarse con golpes o esfuerzo físico, por lo que los médicos restringieron su actividad y medicación.

Ictericia: Es la coloración amarillenta de la piel y los ojos, causada generalmente por problemas en el hígado o por la destrucción acelerada de glóbulos rojos (como en la anemia hemolítica). Rendón la notó antes de entrar al reality y la ocultó con lentes oscuros.

Infección vesicular con pus (colecistitis): Es una inflamación e infección de la vesícula biliar, el órgano que almacena la bilis para digerir grasas. En casos graves, como el que vivió Rendón, requiere hospitalización prolongada.

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