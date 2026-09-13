Gobierno de Puebla desmiente revocación de visa de Alejandro Armenta por parte de EEUU

Gobierno de Puebla niega que Armenta haya perdido su visa de EEUU. Crédito: Cuartoscuro

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El Gobierno del Estado de Puebla negó que el gobernador Alejandro Armenta Mier haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa de Estados Unidos, luego de que durante los últimos días circularan rumores y versiones que apuntaban a una posible cancelación del documento.

La administración estatal señaló que no existe, hasta ahora, una notificación recibida por el mandatario poblano que confirme la revocación de su visa.

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El pronunciamiento fue difundido este domingo, después de que distintas versiones comenzaran a circular en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta decisión de las autoridades estadounidenses.

Gobierno de Puebla desmiente cancelación de visa de Armenta

A través de un posicionamiento, el Gobierno de Puebla sostuvo que Alejandro Armenta no ha recibido alguna notificación relacionada con el retiro de su visa estadounidense.

La administración estatal también recordó que el otorgamiento o cancelación de este tipo de documentos corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos y a sus disposiciones internas.

Comunicado Oficial del Gobierno de Puebla.

“El Gobierno del Estado de Puebla desmiente que el gobernador, Alejandro Armenta Mier, haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa de los Estados Unidos”, señaló el gobierno estatal.

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El pronunciamiento ocurre después de varios días en los que comenzaron a difundirse versiones sobre una posible cancelación de la visa del gobernador, aunque hasta este domingo no se había presentado públicamente una notificación oficial que confirmara esa situación.

El gobierno poblano agregó que mantiene un trabajo permanente de cercanía y acompañamiento con la comunidad migrante originaria del estado que reside en distintas ciudades de Estados Unidos.

Rumores sobre la visa de Armenta circularon desde días atrás

Las versiones sobre una eventual cancelación de la visa de Alejandro Armenta no surgieron únicamente este domingo. Durante los últimos días comenzaron a aparecer publicaciones que planteaban la posibilidad de que el gobernador poblano hubiera perdido el documento.

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Simón Levy aseguró en redes sociales que a Alejandro Armenta le fue retirada la visa estadounidense.

Una de las versiones difundidas este domingo fue la del subsecretario de Planeación Turística de México, Simón Levy, quien publicó en su cuenta de X que, según él, la visa del mandatario había sido retirada.

Sin embargo, antes de esa publicación ya habían circulado rumores y afirmaciones sobre el supuesto retiro de la visa, sin que el Gobierno de Puebla hubiera confirmado esa información.

El periodista Rodolfo Ruiz también difundió una versión distinta. De acuerdo con una fuente cercana al Ejecutivo estatal citada por el comunicador, la visa de Armenta continuaría vigente e incluso el gobernador tendría previsto viajar próximamente a Estados Unidos para participar en los festejos de la comunidad migrante mexicana en Passaic, Nueva Jersey.

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No obstante, en paralelo también circulaban publicaciones que señalaban que dicha celebración habría sido pospuesta de manera indefinida.

Estos son algunos funcionarios mexicanos a quienes se les ha revocado la visa

La discusión sobre la situación de Armenta ocurre en un contexto en el que se han dado a conocer públicamente otros casos de funcionarios y políticos mexicanos a quienes Estados Unidos les ha revocado o cancelado sus visas.

“Andrés Manuel López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa.” REUTERS/Henry Romero/File Photo

Entre los casos que han trascendido se encuentran:

Andrés Manuel López Beltrán : hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y militante de Morena. Informó en agosto que las autoridades estadounidenses le comunicaron la cancelación de su visa.

Marina del Pilar Ávila Olmeda : gobernadora de Baja California, a quien Estados Unidos canceló la visa en mayo, junto con la de su esposo, Carlos Torres Torres .

Montserrat Caballero Ramírez : exalcaldesa de Tijuana, Baja California, quien atribuyó la revocación a un proceso relacionado con un trámite migratorio.

Juan Francisco Gim : alcalde de Nogales, Sonora, quien informó en agosto que Estados Unidos le retiró la visa.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández : director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México , cuya cancelación de visa fue confirmada por autoridades diplomáticas estadounidenses.

José Luis Dagnino López : alcalde de San Felipe, Baja California, quien informó que su visa fue revocada cuando acudió a realizar un trámite para internarse más de 20 millas en territorio estadounidense.

Melissa Cornejo : consejera estatal de Morena en Jalisco, cuya visa fue cancelada en junio.

Hernán José Vega Burgos: exdelegado estatal del Instituto Nacional de Migración y posteriormente electo como magistrado, cuya visa fue cancelada en febrero.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, atiende una reunión institucional con las manos entrelazadas. (Facebook: Marina del Pilar)

La información disponible sobre estos casos no implica que todos estén relacionados con las mismas circunstancias. En algunos de ellos, los propios funcionarios señalaron desconocer las razones de la decisión o rechazaron que existiera alguna investigación en su contra.

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Armenta ya se había pronunciado sobre cancelaciones de visas

El nombre de Alejandro Armenta también había aparecido previamente en el contexto de las cancelaciones de visas a funcionarios mexicanos.

En agosto, el gobernador de Puebla firmó junto con otros mandatarios emanados de la llamada Cuarta Transformación un pronunciamiento relacionado con la soberanía nacional, después de que se diera a conocer la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y otros funcionarios y servidores públicos de Morena.

En ese documento, los gobernadores manifestaron su rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos internos de México y defendieron la soberanía nacional.

La firma de Armenta en ese pronunciamiento fue difundida como parte de una postura conjunta de los gobernadores de ese bloque político frente a las decisiones y señalamientos provenientes de Estados Unidos.

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Armenta ya había fijado su postura ante la cancelación de visas a funcionarios mexicanos.

Gobierno de Puebla mantiene postura sobre comunidad migrante

En su posicionamiento de este domingo, la administración estatal no confirmó ninguna cancelación de la visa del gobernador y señaló que una eventual determinación en ese ámbito no modificaría el trabajo que realiza con la comunidad migrante poblana.

El gobierno estatal indicó que mantiene acciones de cercanía y acompañamiento con los poblanos que viven en distintas ciudades de Estados Unidos, así como con sus familias.

Por ahora, la postura oficial del Gobierno de Puebla es que Alejandro Armenta no ha recibido una notificación sobre el retiro de su visa estadounidense.

La versión contrasta con los rumores y afirmaciones que circularon durante los últimos días y que volvieron a difundirse este domingo en redes sociales.

El propio gobierno estatal subrayó que cualquier decisión relacionada con el otorgamiento o retiro de visas corresponde a las autoridades estadounidenses, por lo que la administración poblana se limitó a desmentir que el mandatario haya recibido una notificación al respecto.

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