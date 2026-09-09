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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de septiembre: cinco estados en alerta por intensas lluvias

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07:04 hsHoy

Pronóstico de lluvias

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Tamaulipas (sur y suroeste), Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (suroeste, centro y norte)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos
06:04 hsHoy

El SMN prevé lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México que podrán acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima será de 13 a 15 °C.

Mapa de la Ciudad de México con divisiones por alcaldías, temperaturas máximas y mínimas e íconos de lluvia con actividad eléctrica
El Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de temperaturas e íconos de lluvia en las alcaldías de la Ciudad de México para el 9 de septiembre de 2026. (Conagua Clima)
06:01 hsHoy

Clima en México hoy 9 de septiembre

El pronóstico del clima en México para este miércoles 9 de septiembre contempla lluvias intensas en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El monzón mexicano favorecerá precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en Baja California.

En el sur y sureste, se esperan lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También habrá tormentas muy fuertes en entidades del centro y occidente.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas. Asimismo, se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h en estados del norte y sureste.

El ambiente será caluroso a muy caluroso, con onda de calor en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California.

Mapa satelital del noroeste de México con zonas de nubosidad en colores rojo, naranja, amarillo y verde sobre diversos estados
Un mapa satelital del Servicio Meteorológico Nacional presenta la formación de sistemas nubosos sobre el noroeste de México el 9 de septiembre. (Conagua Clima)

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