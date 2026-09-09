México

Receta de tostadas de cueritos estilo Jalisco ideales para tu noche mexicana

La combinación de cerdo marinado, lechuga, tomate, aguacate y salsa dulce resulta perfecta para compartir

Dos tostadas de maíz con cueritos, repollo, rábano, queso y salsa sobre un plato, con un letrero de madera de fondo.
Dos tostadas de cueritos preparadas al estilo Jalisco reposan en un plato sobre la mesa de un puesto de mercado mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes por fuera, frescas y avinagradas por dentro, las tostadas de cueritos estilo Jalisco son un bocado con mucho carácter.

La combinación de cerdo marinado, lechuga, tomate, aguacate y salsa dulce resulta perfecta para compartir.

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Los cueritos forman parte de numerosas botanas mexicanas. En Jalisco suelen servirse sobre tostadas de maíz, con una salsa de tomate ligeramente dulce que equilibra la acidez del vinagre y el limón.

Mano que usa una cuchara sobre una tostada de cueritos con cebolla, tomate y aguacate, rodeada de cuencos con limones y un cartel.
Una persona sirve los ingredientes sobre una tostada de maíz con cueritos de cerdo macerados, cebolla morada, tomate, cilantro y aguacate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tostadas de cueritos estilo Jalisco

Esta receta combina cueritos de cerdo en vinagre con verduras frescas sobre una tostada de maíz crujiente. La técnica principal consiste en macerar los cueritos con cebolla, limón y el líquido de los chiles en vinagre antes de montar cada unidad.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 25 minutos.
  • Reposo de los cueritos: 30 minutos.
  • Cocción de la salsa: 10 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Ingredientes

  1. 1 kilo de cueritos de cerdo en vinagre, limpios y cortados en tiras.
  2. 1/2 cebolla blanca, fileteada.
  3. 1 taza del líquido de chiles en vinagre.
  4. El zumo de 10 limones.
  5. Sal, al gusto.
  6. 8 tostadas de maíz, fritas u horneadas.
  7. 1 lechuga, picada y desinfectada.
  8. 2 tomates maduros, cortados en rodajas.
  9. 1 aguacate, rebanado.

Para la salsa de tomate dulce

  1. 5 tomates maduros.
  2. 2 dientes de ajo.
  3. 1 cucharadita de mejorana seca.
  4. 1/2 cucharadita de azúcar.
  5. 1 pizca de sal.
  6. Agua, la necesaria para cocer los tomates.

Cómo hacer tostadas de cueritos estilo Jalisco, paso a paso

  1. Retira los cueritos del líquido en el que vienen. Enjuágalos ligeramente bajo el grifo y escúrrelos muy bien.
  2. Si tienen una capa de grasa blanca, retírala con un cuchillo afilado. Después, corta los cueritos en tiras finas.
  3. Coloca los cueritos en un recipiente amplio. Añade la cebolla fileteada, el líquido de los chiles en vinagre, el zumo de limón y una pizca de sal.
  4. Mezcla bien y tapa el recipiente. Deja reposar durante 30 minutos en la nevera para que los cueritos absorban el aliño.
  5. Para preparar la salsa, lava los tomates y cuécelos en agua durante unos 8 minutos, hasta que estén blandos y la piel empiece a desprenderse.
  6. Retira los tomates del agua y deja que se templen. Después, quítales la piel.
  7. Tritura los tomates con los dientes de ajo, la mejorana, el azúcar y la sal. Si la salsa queda demasiado espesa, añade 1 o 2 cucharadas del agua de cocción.
  8. Prueba la salsa y ajusta el punto de sal. Reserva en la nevera hasta el momento de montar las tostadas.
  9. Coloca una tostada de maíz en cada plato. Añade una porción de cueritos marinados.
  10. Incorpora la lechuga picada, las rodajas de tomate y el aguacate.
  11. Termina con la salsa de tomate dulce. Monta las tostadas justo antes de servir para conservar el crujiente del maíz.
Infografía paso a paso con ilustraciones sobre la preparación de tostadas de cueritos, el marinado de los ingredientes y el montaje final.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para preparar tostadas de cueritos estilo Jalisco mediante el marinado de la carne y la elaboración de una salsa de tomate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 tostadas, equivalentes a 4 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 2 tostadas:

  • Calorías: 430 kcal.
  • Proteínas: 18 g.
  • Grasas: 22 g.
  • Hidratos de carbono: 42 g.
  • Fibra: 8 g.
  • Sodio: 850 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los cueritos marinados pueden conservarse en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 días.

La salsa de tomate dulce aguanta hasta 3 días refrigerada.

Las tostadas de maíz deben guardarse por separado, en un recipiente seco y bien cerrado. Una vez montadas con los ingredientes húmedos, deben consumirse de inmediato para evitar que se ablanden.

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