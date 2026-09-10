Mexicana de Aviación aumenta su flota pero volará con más subsidios en 2027

La aerolínea del Estado Mexicana de Aviación necesitará de recursos públicos para seguir operando. Crédito: X / @azucenau

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La aerolínea operada por el Estado, Mexicana de Aviación, recibiría casi ocho veces más de presupuesto federal para su operación en 2027, mientras continúa su búsqueda para ser rentable, dado que fue uno de los proyectos insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027 que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, se tienen previstos 881.9 millones de pesos para la aerolínea en subsidios y apoyos fiscales.

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Mexicana podría recibir un presupuesto ocho veces mayor que en 2026

En caso de que el Legislativo apruebe sin cambios lo presentado por Hacienda, el monto en cuestión sería superior en más de 7.9 veces a los 111.5 millones de pesos que le fueron asignados por el mismo concepto este año.

Con este presupuesto, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene como objetivo impulsar la rentabilidad de la aerolínea, al ampliar su flota, aumentar su capacidad y consolidar su competitividad.

“En el ejercicio fiscal 2027, se incrementará la participación de Mexicana de Aviación, en el mercado nacional de pasajeros, en congruencia con el Programa Institucional 2025-2030, brindando una alternativa de movilidad eficiente y accesible para la población”, explicó la Federación en la exposición de motivos.

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Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aerolínea recibió más de mil millones de pesos en primer semestre de 2026

Mexicana de Aviación registró un incremento en los recursos que recibe del gobierno federal durante los primeros seis meses del presente año, una decisión que Claudia Sheinbaum defendió.

El último estado de actividades de la aerolínea muestra que el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones alcanzó más de mil 242 millones de pesos. La cifra contrasta con los 61.5 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

Cabe señalar que el monto en este concepto se multiplicó por más de 20 veces en un año. La cifra es también 4.6 veces superior a los 270.07 millones de pesos que la aerolínea obtuvo mediante la venta de bienes y prestación de servicios durante el semestre.

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Mexicana aún está lejos de ser rentable

Para el año entrante, las proyecciones de la Secretaría de Hacienda apuntan a que Mexicana de Aviación obtendrá ingresos por 128.4 millones de pesos, de acuerdo con el Paquete Económico 2027.

Mexicana y Viva Aerobús abren nuevas rutas aéreas. (Pexels)

De ese total, la gran mayoría –unos 123.8 millones– corresponderían a ingresos por la venta de servicios, mientras que los restantes 4.6 millones serían por la venta de bienes.

Sin embargo, la asignación de mayores recursos ocurre a pesar de que la aerolínea está lejos de alcanzar sus objetivos en ingresos y tráfico aéreo para este 2026.

¿Cómo le fue entre enero y junio de este año?

Entre enero y junio, Mexicana de Aviación obtuvo 270.07 millones de pesos por la venta de bienes y prestación de servicios. La cifra equivale a apenas 25.6 por ciento de los mil 054.7 millones que la aerolínea tendría que alcanzar al cierre de 2026 para cumplir con su objetivo anual.

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Los ingresos del primer semestre representan un incremento de 47.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, en su Programa Institucional 2025-2030, la aerolínea proyectó para este año un crecimiento de 128 por ciento frente a los 462.6 millones de pesos registrados durante 2025.

Mexicana no transporta a los pasajeros proyectados

Respecto al tráfico de pasajeros, Mexicana de Aviación sumó 245 mil 739 pasajeros durante el primer semestre del año, un incremento de 39.5 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Secretaría de Turismo anuncia nuevas rutas aéreas nacionales saliendo desde el AIFA. (Sectur)

No obstante, con la cifra antes descrita, la aerolínea apenas alcanzó 27.5 por ciento de su objetivo para todo 2026 y tiene el pendiente de transportar otros 648 mil 917 viajeros entre julio y diciembre para cumplirlo.

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Cabe señalar que Mexicana estableció como objetivo para este año incrementar el número de pasajeros, hasta alcanzar alrededor de 894 mil 656.

De una u otra forma, el gobierno de Sheinbaum reconoce que Mexicana de Aviación está lejos de ser rentable, por lo que propuso transferir 881.9 millones de pesos en 2027, de acuerdo con el Paquete Económico.