México

Organizaciones civiles exigen replantear el modelo educativo de México tras los resultados de la prueba PISA 2025

Luego del rezago mostrado por los estudiantes entre los años 2022 y 2025, la sociedad civil ya plantea diversas soluciones

Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro
Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro
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Organizaciones civiles como Educación con Rumbo y Mexicanos Primeros exigieron replantear el modelo educativo nacional orientado a recuperar y fortalecer el aprendizaje.

Lo anterior, después de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, que posicionan a los estudiantes mexicanos por debajo del promedio mundial en ciencias, matemáticas y lectura.

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Organizaciones solicitan regresar herramientas de evaluación

Las dos organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas, solicitaron regresar las herramientas de evaluación periódica que permiten medir el nivel de conocimientos de los alumnos en México para trazar un plan a largo plazo.

En ese sentido, de acuerdo con un balance que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo la mitad de estudiantes alcanza el nivel mínimo de lectura y ciencias, mientras que tres de cada 10 lo logra en matemáticas.

Resultados de prueba PISA 2025
Los resultados de la prueba PISA 2025, exhiben un importante rezago educativo en México. Crédito: Cuartoscuro

Matemáticas y lectura a la baja entre estudiantes mexicanos

Mientras que 41.8 por ciento de los alumnos no alcanza competencias básicas en las tres materias; sin dejar de mencionar que matemáticas y lectura tienen el puntaje más bajo en México desde 2006.

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Únicamente, 0.5 por ciento de los evaluados son de alto rendimiento académico, mientras que 11.9 por ciento tiene este desempeño en el mundo.

¿Qué debe priorizar el modelo educativo?

Para la organización Educación con Rumbo, el modelo educativo mexicano debe priorizar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. El conocimiento memorístico no basta para que los jóvenes se incorporen al mundo laboral ni participen plenamente en la sociedad.

La organización advierte que no comprender un texto, tener dificultades para interpretar información, resolver problemas matemáticos o distinguir evidencia confiable de información falsa son obstáculos que limitan la capacidad de los jóvenes para seguir aprendiendo, insertarse en el mercado laboral y participar en la vida social.

“El modelo educativo necesita priorizar el pensamiento crítico. La escuela debe enseñar a los estudiantes a utilizar lo que saben para analizar información, resolver problemas, tomar decisiones y enfrentar soluciones”, indicó la organización a Reforma.

Infografía con mapas, gráficos, ilustraciones humanas, texto con datos porcentuales y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
Un informe de Argentinos por la Educación sintetiza los resultados de América Latina en PISA 2025, área donde el 69% de alumnos mexicanos no logra el nivel básico en Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mexicanos Primero pide formación continúa de docentes

Por su parte, Mexicanos Primero solicitó reconstruir la capacidad de evaluar a los alumnos para dar seguimiento continúo a los aprendizajes y mejorar.

Además, demandó establecer metas concretas, plazos responsables, recursos e indicadores y resultados públicos para recuperar los aprendizajes.

“PISA 2025 muestra que las matemáticas son un foco rojo: entre 2015 y 2025 aumentó en 13 puntos porcentuales la proporción de estudiantes que se encuentra por debajo del nivel básico”, expresó la organización.

Asimismo, pidió orientar la formación continúa de docentes hacia desafíos en el aula, darles acompañamiento pedagógico, recursos pertinentes y condiciones en las escuelas para desempeñar su labor.

“La política educativa no puede seguir suponiendo que la voluntad individual de las maestras y los maestros compensará las debilidades estructurales del sistema (...) no es posible pedirle a cada docente que resuelva individualmente un problema que es sistemático”, concluyó la organización en un comunicado.

Este viernes 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad.
La SEP aclaró si este viernes 14 de febrero los estudiantes deben acudir a clases. Crédito: Cuartoscuro.

Morena culpa a la pandemia por los malos resultados en PISA 2025

Pese al diagnóstico que han hecho las organizaciones civiles, luego de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, aseguró que eso se debió al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

“Recordemos que hemos vivido una pandemia en donde los niños durante dos años estudiaron de una manera, no solo los de México, sino los del mundo. Y entonces considero que también eso trae, pues una generación que tuvo, esta situación.

Al minimizar el retroceso en matemáticas y lectura y cuestionar el alcance de la medición internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abre un debate sobre rendición de cuentas y urgencias, con 41.8% bajo el nivel básico
Al minimizar el retroceso en matemáticas y lectura y cuestionar el alcance de la medición internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abre un debate sobre rendición de cuentas y urgencias, con 41.8% bajo el nivel básico

“Yo tengo una niña de trece años que estaba iniciando su aprendizaje de lectoescritura, iba en primer año cuando la pandemia y el Zoom, pues no, no alcanzaba a resolver un momento tan importante y trascendente con los niños. Y al siguiente año fue igual. Y bueno, pasaron de grado y creo que en ese sentido sí la Secretaría de Educación Pública ha hecho todo por ir fortaleciendo justo esta situación que todos vivimos”, justificó Montiel.

Mientras las organizaciones civiles exigen replantear el modelo educativo, luego del rezago en México exhibido por los resultados de la prueba PISA 2025, en Morena, culpan a la pandemia por lo que ocurre con las y los estudiantes del país.

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