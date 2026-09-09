México

Pececillos de plata: qué significa su presencia y cómo ahuyentarlos de forma natural

Si su número aumenta pueden dañar libros, documentos, papel tapiz, cajas, alimentos secos y algunas telas, pues se alimentan de almidones, pegamentos y fibras

Un pececillo de plata gris plateado con antenas largas está sobre una superficie de madera clara, junto a ropa doblada y cajas de cartón.
Un pececillo de plata, Lepisma saccharina, se mueve sobre la superficie de madera clara de un clóset, cerca de ropa doblada y cajas de cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los pececillos de plata son insectos pequeños, alargados y sin alas. Tienen cuerpo gris o plateado, se mueven rápido y cuentan con tres filamentos en la parte trasera.

Suelen aparecer de noche en sitios húmedos y oscuros del hogar, como baño, cocina, lavandería, clósets, bodegas y zonas cercanas a tuberías.

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Se alimentan de materiales con almidón o celulosa: papel, cartón, pegamentos, restos de comida, telas y libros.

Varios pececillos de plata en un baño con azulejos y bañera. Se observa un higrómetro, un frasco con cristales, hojas de laurel, clavos, polvo blanco, esponja y rasqueta.
Un baño con alta humedad muestra pececillos de plata y trucos caseros para su eliminación, junto a un higrómetro que mide el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pececillos de plata: qué significa su presencia en el hogar

Los pececillos de plata suelen indicar que hay humedad alta, filtraciones, poca ventilación o acumulación de materiales donde pueden ocultarse, como cartón, papel, ropa guardada y polvo. Son más comunes en baños, cocinas, lavanderías, clósets y cerca de tuberías.

No pican, no transmiten enfermedades ni representan un riesgo directo para las personas; sin embargo, el problema aparece si su número aumenta: pueden dañar libros, documentos, papel tapiz, cajas, alimentos secos y algunas telas, pues se alimentan de almidones, pegamentos y fibras.

Ver uno de forma aislada no necesariamente significa una infestación. Si aparecen con frecuencia, durante el día o en varias habitaciones, conviene inspeccionar humedad oculta y considerar un servicio profesional de control de plagas.

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Pececillo de plata alargado y gris plateado con antenas largas sobre estante de madera clara, junto a ropa doblada y cajas de cartón.
Un pececillo de plata, también conocido como Lepisma saccharina, se desplaza sobre la superficie de un estante de madera clara, cerca de ropa doblada y cajas de cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahuyentar a los pececillos de plata de manera natural

La medida natural más eficaz no es un repelente: es quitarles la humedad y los escondites. Los pececillos de plata prefieren espacios oscuros, cálidos y húmedos.

  • Ventila baño, cocina y lavandería todos los días. Si es necesario, usa un deshumidificador o un recipiente absorbedor de humedad.
  • Repara fugas de llaves, tuberías, regaderas y conexiones del lavabo. Revisa debajo del fregadero y detrás del excusado.
  • Seca superficies y textiles. No dejes toallas, tapetes o ropa húmeda acumulados.
  • Reduce el cartón y el papel en clósets, bodegas y debajo de camas. Guarda documentos, libros y ropa de temporada en cajas plásticas con tapa.
  • Aspira grietas, zoclos y detrás de muebles. Retira polvo, cabellos, migajas y restos de alimento.
  • Sella rendijas alrededor de tuberías, ventanas, puertas, zoclos y muebles empotrados.
  • Usa trampas adhesivas sin insecticida en zonas de paso para ubicar el foco y reducir la cantidad de ejemplares.

La tierra de diatomeas de grado alimentario suele usarse en grietas secas como barrera física, pero debe aplicarse con cuidado: evita inhalarla, mantenla lejos de menores y mascotas, y no la coloques donde pueda mojarse.

El vinagre, los aceites esenciales, la canela o el bicarbonato pueden dejar olor o ayudar a limpiar, pero no hay evidencia sólida de que eliminen una infestación.

Si ves pececillos de plata todos los días, incluso en lugares secos, conviene buscar humedad oculta dentro de muros, pisos o tuberías.

Dos paneles que muestran pececillos de plata sobre ropa apilada dentro de un armario y sobre libros colocados en un estante.
Una infestación de pececillos de plata afecta a prendas de vestir dentro de un armario y a libros guardados en una estantería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía rápida para proteger libros y documentos de los pececillos de plata

Los pececillos de plata pueden alimentarse de papel, cartón, pegamentos y otros materiales presentes en libros, fotografías y documentos. La protección empieza por evitar la humedad y el desorden en las zonas de guardado.

1. Aleja los archivos de la humedad

No guardes libros, papeles ni fotografías en el baño, la cocina, el sótano, la cochera, el ático o junto a tuberías. También conviene mantenerlos fuera del piso y lejos de ventanas con filtraciones.

Un clóset interior, seco y con temperatura estable suele ser mejor opción. La humedad relativa por encima de 65% favorece el moho y aumenta la actividad de insectos.

2. Cambia cajas de cartón por contenedores adecuados

El cartón sirve como escondite y alimento para los pececillos de plata. Para documentos importantes, usa cajas de archivo y carpetas libres de ácido. En el caso de fotografías, busca fundas de poliéster, polipropileno o polietileno.

Las piezas deben caber sin doblarse, aplastarse ni quedar amontonadas. Evita sobres de papel kraft, bolsas de PVC y materiales de oficina comunes si se trata de documentos o fotos de valor.

3. Ordena y limpia libreros, cajones y clósets

Aspira con regularidad grietas, zoclos, repisas, la parte trasera de los libreros y el espacio debajo de los muebles. Retira polvo, cabellos, papeles sueltos, restos de comida y cajas vacías.

No acumules periódicos, revistas, recibos o empaques de cartón. Guarda la papelería que quieras conservar en cajas cerradas y etiquetadas.

4. Separa libros y documentos de comida y agua

No almacenes cereal, harina, croquetas, semillas o alimentos secos cerca de bibliotecas personales, archivos o papelería. Los insectos y roedores son atraídos por estas fuentes de alimento y por la humedad.

5. Revisa los objetos antes de guardarlos

Antes de integrar libros usados, cajas heredadas, expedientes o álbumes a una colección, revisa si tienen insectos, manchas de humedad, polvo acumulado, perforaciones o pequeñas escamas.

Si detectas actividad, aísla temporalmente el material en una bolsa o contenedor limpio y revisa la zona de donde provino. Para colecciones valiosas, documentos históricos, fotografías antiguas o archivos con daño visible, es preferible consultar a un restaurador especializado.

6. Protege fotografías con mayor cuidado

Las fotografías no deben tocarse por la cara impresa. Tómalas por las orillas y evita pegarlas con cinta adhesiva, usar clips, grapas, ligas o notas autoadheribles.

Guarda cada foto en una funda individual cuando sea posible. Las imágenes grandes, frágiles o con bordes rotos deben conservarse planas, no dobladas ni enrolladas.

7. Coloca trampas para detectar el foco

Las trampas adhesivas, ubicadas detrás de libreros, bajo archivadores o cerca de zoclos, ayudan a saber si todavía hay pececillos de plata y en qué punto se concentran.

No sustituyen la limpieza ni la reparación de fugas, pero permiten vigilar la presencia de insectos sin rociar productos sobre los materiales.

8. Digitaliza lo irremplazable

Escanea actas, cartas, fotografías, planos, recibos o documentos familiares importantes. Conserva los archivos digitales en al menos dos lugares distintos, como un disco externo y un servicio de almacenamiento en la nube.

La copia digital permite consultar la información sin manipular continuamente el original. El documento físico debe mantenerse en un lugar seco, oscuro y ordenado.

Dibujo de una persona limpiando un estante con libros junto a seis recuadros explicativos con textos, iconos de humedad, cajas y trampas.
Una guía gráfica de Infobae explica cómo controlar la humedad y mantener el orden para proteger documentos y libros de la plaga de pececillos de plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué evitar

  • Guardar libros o documentos en cajas de cartón húmedas.
  • Dejar álbumes y papeles sobre el piso.
  • Usar cloro, vinagre, agua, calor o aerosoles directamente sobre libros, fotos y documentos.
  • Colocar tierra de diatomeas, insecticidas o remedios caseros sobre páginas, fotografías o dentro de cajas de archivo.
  • Exponer fotografías y documentos a la luz solar de forma permanente.

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