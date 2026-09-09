Quién es la esposa de Edson Álvarez, figura del futbol mexicano señalado por un presunto secuestro

La pareja mexicana está envuelta en un conflicto sobre presunto secuestro a un productor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Edson Omar Álvarez Velázquez, mejor conocido como El Machín del Futbol Mexicano, en las últimas horas se encuentra envuelto en un serio problema derivado de una presunta participación de secuestro que habría ocurrido el 3 de noviembre del 2024.

El productor, Juan José López Ordóñez, rompió el silencio y señaló al capitán de la Selección Mexicana, además del suegro y su pareja Sofía Toache.

PUBLICIDAD

El conflicto, según el denunciante, tiene origen a un documental que habla sobre la carrera de Edson Álvarez, cuyo pago cifra en 3 millones 500 mil pesos, además del reclamo de un inmueble en la colonia San Rafael, que estaría valuado en 30 millones de pesos.

De acuerdo a la información desvelada por la revista TVNotas, el productor Juan José López Ordóñez afirma que fue “secuestrado” por órdenes del suegro de Edson Álvarez para así evitar el pago de 3 millones y medio de pesos por el trabajo realizado durante dos años.

Estos motivos llevan a que El Machín, Edson Álvarez, y su esposa, Sofía Toache, sean vinculados de manera preliminar con el supuesto delito de la privación ilegal de la libertad.

PUBLICIDAD

Quién es Sofía Toache, esposa de Edson Álvarez

Ella y el Machín son señalados como cómplices de un secuestro (Instagram / sofia.toache)

Sofía Toache, pareja de Edson Álvarez, es modelo y creadora de contenido en las redes sociales. La mayoría de sus fotos y videos nos hablan de una mujer que ama la moda, los viajes y opta por diferentes actividades que la hacen estar contenta en su vida familiar.

Ella nació un 25 de octubre de 1998 en la Ciudad de México. Con 27 años de edad nos enseña cómo ha crecido desde el día que se dedicó a esta profesión. La construcción de una comunidad respalda los más de 150 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Además, Sofía Toache también utiliza sus medios oficiales para visibilizar su amor y apoyo a Edson Álvarez. Fotos con su playera de México y asistencia en el estadio Azteca nos muestra el lazo que existe entre la pareja mexicana desde el año 2018.

Edson y Sofía comenzaron su vínculo amoroso desde aquel año. Juntos procrearon a dos hermosas hijas, la mayor se llama Valentina y nació en 2019. Su niña menor llegó al mundo en 2022, cuya identidad se mantiene fuera de la exposición pública.

El jugador mexicano entrega el anillo a su pareja en Indonesia (Instagram / sofia.toache)

En julio del 2024, Sofía Toache y Edson Álvarez se llevaron el reconocimiento de amigas, conocidos y familiares porque, en Bali, Indonesia el exjugador del Club América le propuso matrimonio a su pareja. “Para siempre”, dice la frase que la modelo añadió en su publicación de Instagram.

PUBLICIDAD

Desde entonces son vistos como una linda pareja en el rubro deportivo, sin embargo la denuncia pública por el productor, Juan José López Ordóñez, tiene en la mira de los medios informativos a Sofía Toache y Edson Álvarez, además del papá de la creadora de contenido,

¿Qué ha dicho Edson Álvarez y Sofía Toache sobre esta grave situación?

El futbolista porta una chamarra de la Selección Mexicana. REUTERS/Arafat Barbakh

Al día de hoy, ni Edson Álvarez ni su pareja Sofía Toache han emitido algún pronunciamiento acerca de las revelaciones hechas por el productor Juan José López Ordóñez. Se estima que el entorno del jugador emita un comunicado para rechazar los señalamientos.

Por ahora, el defensa central sigue enfocado en mantenerse en el futbol de Europa tras su participación en el Mundial 2026. Sin embargo, no ha visto mucha actividad en el inicio de temporada con el West Ham United; hoy no jugó en la victoria del club de la Premier League sobre Bolton Wanderers, 2-3, en la Championship.

PUBLICIDAD

El defensor mexicano lamenta la derrota vs Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez

West Ham United recibirá al Wrexham en su siguiente compromiso de la Champíonship, aunque es poco probable que aparezca Edson Álvarez, al no estar considerado por los Hammers y estar envuelto en un presunto secuestro del productor Juan José López Ordóñez.