Rafa Márquez visita al Atlas en su primera gira por clubes de Liga MX: ¿Cuál es el objetivo del Tri?

Rafa Márquez visitó el club Atlas (X/ @AtlasFC)

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A días de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realice la presentación oficial de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, el estratega ya inició su primera actividad como parte del proyecto que emprenderá rumbo al ciclo mundialista 2030.

Este martes 8 de septiembre dio un paso estratégico cuando Rafael Márquez y su cuerpo técnico iniciaron una serie de visitas presenciales a los 18 clubes de la Liga MX. El club Atlas fue el primero en recibir al técnico del Tricolor, academia en la que se formó el Káiser y debutó como futbolista profesional.

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El encuentro en la Academia Aga marcó el primer acercamiento visible de esta nueva política de diálogo. Márquez estuvo acompañado por Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional Mayor, así como por los asistentes técnicos Pol Lorente, Xabier Mancisidor y Vidal Paloma. También participó Andrés Lillini, quien actualmente tiene a su cargo la dirección deportiva de las Selecciones Nacionales Menores.

El entrenador de la Selección Mexicana realizó un recorrido a las instalaciones del club Atlas como parte de las actividades iniciales en su gestión como director técnico del Tri (X/ @AtlasFC)

¿Cuál es el objetivo de la gira de Rafa Márquez por clubes de la Liga MX?

Esta iniciativa busca establecer una relación más directa entre los equipos de la liga y el entorno de trabajo de la selección absoluta, de acuerdo con lo que explicó la FMF en un comunicado oficial.

El recibimiento lo encabezó Andoni Zubizarreta, vicepresidente deportivo de Atlas FC. Junto a él estuvieron Eduardo Herrera —director de gestión deportiva— y el director técnico Hernán Crespo. La presencia de estos referentes muestra la apuesta de las dirigencias por respaldar la apertura de canales formales de comunicación entre ambas estructuras técnicas.

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El principal objetivo de esta gira es “estrechar el diálogo con las instituciones del futbol mexicano”, así como “compartir información, metodologías, y fortalecer la coordinación y comunicación entre la Selección Nacional y los clubes de la Liga MX”, según puntualizó la FMF.

Rafael Márquez saluda a los futbolistas del Club Atlas durante una visita a sus instalaciones como parte de su gira por los clubes de la Liga MX. (X/ @AtlasFC)

La acción se inscribe en una etapa de ajustes para el equipo nacional, tras los retos competitivos recientes. Desde el entorno de Federación Mexicana de Futbol, se percibe que la colaboración sistemática con los clubes permitirá no solo un seguimiento más cercano al desarrollo de los futbolistas, sino también la armonización de criterios técnicos y físicos.

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Las visitas programadas cubrirán los 18 equipos de la Liga MX, en busca de consensuar protocolos de trabajo, observar metodologías de entrenamiento y asegurar información actualizada de los perfiles que puedan ser convocados en futuras competencias internacionales.

Rafael Márquez conversa con integrantes del club Atlas durante su visita a las instalaciones del equipo en México. (X/ @AtlasFC)

El encuentro inicial en las instalaciones de Atlas FC inaugura una dinámica inédita desde la asunción de Márquez en el cargo. La gira contempla una agenda de reuniones, prácticas presenciadas y espacios de intercambio que abarcarán todo el espectro de la primera división mexicana.

Cuándo presentan a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

La FMF presentará a Rafa Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana el próximo jueves 10 de septiembre, en un acto previsto a las 10:00 horas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), con el que arranca de manera formal el ciclo rumbo al Mundial de 2030 después de su trabajo previo junto a Javier Aguirre en el proceso de 2026.

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Rafael Márquez posa con la indumentaria de la Selección Mexicana durante su visita a las instalaciones del club Atlas como parte de su gira por equipos de la Liga MX. (X/ @AtlasFC)

El nuevo cuerpo técnico llegará a su primer bloque de competencia con una gira de cuatro partidos en Estados Unidos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. El debut de Márquez en el banquillo será ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore.

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la integración del grupo que acompañará al ex capitán del Tri. De acuerdo con la información difundida por la propia Federación, el equipo lo conforman Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos, Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico.

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Será la primera vez que Márquez encabece una conferencia de prensa como director técnico de la Selección Nacional de México. La presentación incluirá a su cuerpo técnico y el proyecto con el que la Federación pretende abrir la ruta mundialista hacia 2030.