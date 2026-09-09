Sheinbaum invita a escuchar gratis a “Intocable” durante las Fiestas Patrias en el Zócalo de CDMX

Sheinbaum confirma a Intocable en el Zócalo | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum invita a los mexicanos, a través de un video en Instagram, a disfrutar del concierto gratuito de Intocable este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia. En la grabación, la mandataria camina por su oficina en Palacio Nacional mientras escucha en sus audífonos el tema “¿Y todo para qué?”.

El mensaje que acompaña el video pregunta a los seguidores: “¿Estás listas y listos para el 15 de septiembre?”. La publicación coincide con la confirmación oficial de que Intocable encabezará el cartel musical de la Plaza de la Constitución esa noche.

PUBLICIDAD

El concierto arranca a las 21:00 horas, antes de la ceremonia del Grito

El grupo Intocable prepara una noche inolvidable, prometiendo una experiencia llena de sus éxitos. (X/ @grupointocable)

Las actividades en el Zócalo capitalino comienzan a las 19:00 horas con espectáculos folclóricos y una verbena popular. El show central de Intocable está programado para las 21:00 horas, previo a la ceremonia oficial que encabezará Sheinbaum desde Palacio Nacional a las 23:00 horas, seguida de fuegos artificiales.

El acceso es gratuito y sujeto a la capacidad de la plaza, por lo que las autoridades recomiendan llegar con varias horas de anticipación. Entre los temas que se esperan en el repertorio están “Fuerte no soy”, “Eres mi droga” y “Enséñame a olvidar”, además del ya mencionado “¿Y todo para qué?”.

PUBLICIDAD

Intocable no es nuevo en el Zócalo: ya reunió a 140,000 personas en 2016

Los miembros de la agrupación Intocable posan frente a una gráfica promocional con el logotipo oficial del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación, originaria de Zapata, Texas, se presentó por primera vez en la Plaza de la Constitución en 2016, cuando convocó a más de 140,000 asistentes. La banda regresa ahora en el marco de su gira “Cultura” Tour 2026, que recorre escenarios de México y Estados Unidos.

Fundada en 1992 por Ricky Muñoz y René Martínez, Intocable fusiona la música conjunto de Texas con ritmos de la norteña tradicional y baladas de corte romántico. El grupo acumula dos premios Grammy y siete Latin Grammy, además de ventas superiores a los 11 millones de copias en Estados Unidos y México.

PUBLICIDAD

Un accidente marcó la historia del grupo en 1999

La banda Intocable posa durante una rueda de prensa en el Museo del Grammy, este martes en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Mónica Rubalcava

El 31 de enero de 1999, dos integrantes de la banda, José Ángel Farías y Silvestre Rodríguez, murieron junto con su entonces gerente en un accidente automovilístico rumbo a Monterrey. Muñoz y el resto de la agrupación resultaron heridos y permanecieron varias semanas hospitalizados.

Tras seis meses de pausa, Intocable regresó con el álbum “Contigo” y el sencillo “El amigo que se fue”, dedicado a sus compañeros fallecidos. La canción “¿Y todo para qué?”, del disco “Llévame contigo” de 1996, fue la que abrió las puertas de la banda en México y se convirtió en su primer éxito internacional, según ha explicado el propio Martínez.

PUBLICIDAD

El Zócalo acumula casi cuatro décadas de conciertos gratuitos multitudinarios

(Ig/Shakira)

La Plaza de la Constitución ha sido escenario de presentaciones gratuitas desde hace casi 40 años, con cifras de asistencia que en varios casos superaron las 200,000 personas. El récord histórico lo mantiene Shakira, con aproximadamente 400,000 asistentes.

Antes de ese concierto, Los Fabulosos Cadillacs ostentaba la marca con 300,000 personas reunidas. Otros hitos incluyen a Paul McCartney, con 230,000 espectadores en 2012, y a Vicente Fernández, quien congregó a 217,000 personas en 2009.

La lista de artistas que se han presentado gratis en el Zócalo incluye a Roger Waters, Justin Bieber, Rosalía, Juan Gabriel, Café Tacvba y Los Tigres del Norte, entre otros. En 2022, precisamente Los Tigres del Norte interpretaron éxitos como “La puerta negra” y “El jefe de jefes” durante los festejos patrios de ese año.

PUBLICIDAD

Otras alcaldías también anuncian conciertos gratuitos para el 15 de septiembre

Además del Zócalo, distintas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México confirmaron su propia cartelera para la Noche del Grito. Entre los artistas anunciados figuran Santa Fe Klan, Paty Cantú, Aleks Syntek, Lila Downs, El Gran Silencio y Pancho Barraza, este último en la Explanada Jardín Cuitláhuac de Iztapalapa.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si habrá artistas adicionales en el Zócalo capitalino además de Intocable. La entrada a todas las sedes anunciadas será gratuita.