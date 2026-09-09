Detienen a dos integrantes de Los Chapitos por vínculos con el secuestro de los 10 mineros en Concordia, Sinaloa

Ángel Gabriel N , alias “Tronco” y Milton Yair N fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano. Crédito: Defensa

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Este martes 8 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y de Milton Yair “N”, ambos vinculados con el secuestro de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, ocurrido el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. La captura se realizó mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ambos detenidos fueron identificados como integrantes de una célula comandada por Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco 81”, jefe regional de Los Chapitos en Concordia. A los detenidos se les aseguraron dos armas largas, un lanzagranadas calibre 40 milímetros, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

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Según información oficial, la detención se llevó a cabo mediante reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia en el municipio de Concordia, ejecutados por personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Los detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa, para continuar con las actuaciones ministeriales conducentes.

El secuestro de los 10 mineros ocurrió en el campamento de La Clementina

Un grupo armado privó de la libertad a los 10 trabajadores de Vizsla Silver la mañana del 23 de enero, en el campamento de la empresa ubicado en el fraccionamiento La Clementina, Concordia.

Las víctimas fueron identificadas como José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández, Ignacio Aurelio Salazar Flores, Javier Guillermo Vargas Valle, Javier Emilio Valdez Valenzuela, José Antonio Jiménez Nevárez, Jesús Antonio de la O Valdez, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Miguel Tapia Rayón y Francisco Antonio Esparza Yáñez.

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Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

La minera canadiense suspendió temporalmente las operaciones en su proyecto Pánuco, uno de los más relevantes de la empresa, como medida de precaución tras el hecho. El secuestro se dio en el contexto de la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayos.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal desplegó un operativo de fuerzas federales y estatales para la búsqueda, con más de mil 190 uniformados. 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de 250 elementos de la Marina con helicópteros artillados y aviones de reconocimiento integraron parte de los contingentes.

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Harfuch señaló a Los Chapitos y Sheinbaum pidió profundizar la investigación

Durante la conferencia matutina del pasado 30 de enero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló a Los Chapitos como los probables responsables del hecho: “En esta área opera una célula de ‘Los Chapitos’, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona, y también estamos en su búsqueda”. El funcionario precisó que, según los primeros informes, no se reportaba una amenaza previa hacia los trabajadores de la compañía.

Harfuch señaló a Los Chapitos por el secuestro. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Días después, Harfuch atribuyó el secuestro a una confusión: los responsables habrían tomado a los mineros por integrantes de un grupo rival, Los Mayos. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el 13 de febrero que esa versión provenía de la declaración de uno de los detenidos, no de una conclusión oficial: “Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos”.

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La mandataria subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) profundizaba la investigación sin limitarse a esa versión: “Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación más profunda, no solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa”. Añadió que las autoridades dialogaban con familiares de las víctimas, con otros trabajadores de Vizsla Silver y con representantes de la industria minera para conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho.

Sheinbaum indicó que también se buscaba establecer si la empresa tuvo responsabilidad en lo ocurrido, y adelantó que su gobierno dialogaría con cámaras mineras para determinar si eran víctimas de extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que su gobierno implementa desde julio de 2025.

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Nueve de los mineros ya fueron identificados sin vida

Como parte de la búsqueda de los 10 mineros desaparecidos desde el 23 de enero, las autoridades localizaron una primera fosa clandestina en la comunidad de El Verde, Concordia, el 3 de febrero.

La investigación sobre este hallazgo fue atraída por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa del 6 de febrero. La dependencia estatal precisó que su colaboración se limita al apoyo del Servicio Médico Forense en el manejo y traslado de los cuerpos, mientras que el resto de las diligencias ministeriales y periciales quedaron a cargo del personal federal.

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Una segunda fosa fue localizada el 9 de febrero. (imagen ilustrativa) FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

El 9 de febrero se reportó la localización de una segunda fosa clandestina, ubicada entre 1.5 y 2 kilómetros de distancia del primer sitio, en un predio cercano a la presa El Tecolote. En ese punto fueron hallados otros cinco cuerpos, con lo que el total de restos localizados en El Verde ascendió a 10.

La FGR fue informando de manera escalonada los avances. Ese mismo 9 de febrero, la institución encabezada por Ernestina Godoy confirmó que ya habían sido identificados cinco de los 10 cuerpos, mientras trabajaba en el reconocimiento de los cinco restantes.

El 6 de abril, la empresa Vizsla Silver confirmó la identificación del noveno minero, con lo que la cifra de trabajadores identificados ascendió a nueve. El director ejecutivo de la compañía calificó el desenlace como “devastador” y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

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El único trabajador que permanece sin identificar es Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 67 años, quien se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias de la compañía.

Quién es “El Casco”, jefe de plaza de Los Chapitos en la región

Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco 81”, es identificado como el jefe de plaza de Los Chapitos en los municipios de Rosario y Concordia. Tiene alrededor de 37 años y es el último de los cuatro hermanos Martínez Larios que permanece prófugo.

El Casco, jefe de plaza de Los Chapitos en Concordia, Sinaloa. (Foto de @HEARST_BB)

Sus hermanos son José Luis Martínez Larios, alias “El Monstruo” o “El 51”, fallecido en diciembre de 2015 en un ataque armado en Mazatlán; Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, en prisión; y Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán, en uno de los golpes más fuertes contra la estructura de Los Chapitos en el sur del estado.

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Con “El Monstruo” muerto y tras la caída de “El Gabito”, “El Casco 81” quedó como el último operador en pie del clan que controló el sur de Sinaloa durante cerca de una década al servicio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.

Un operativo de la Secretaría de Marina desplegado el 4 de julio en El Rosario y Concordia tuvo como objetivo prioritario su captura; el saldo fue de 10 presuntos integrantes de la célula abatidos, tres detenidos y un marino muerto, pero “El Casco” no fue localizado.