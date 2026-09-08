México retrocede en matemáticas: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzaron niveles básicos en la prueba PISA 2025

PISA 2025 registró una caída de 7 puntos en Matemática para México frente a 2022, en un contexto donde ningún país de América Latina mejoró de forma significativa. Fotos: Cuartoscuro

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Los resultados de la prueba PISA 2025 arrojan que en Matemáticas, México tuvo una caída de 7 puntos respecto a 2022, pues el 69% de los estudiantes de 15 años no alcanzó en esta última edición el nivel mínimo de desempeño, aunque el país se mantiene como uno de los mejores evaluados en América Latina.

En el promedio de la OCDE, 35% de los alumnos queda por debajo del nivel mínimo, muy por debajo del rango regional de entre 57% y 92%. Ese retroceso colocó a México en un grupo de cinco países latinoamericanos que bajan en Matemáticas entre 2022 y 2025.

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Según el informe “¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo con base en resultados publicados por la OCDE, México obtuvo 388 puntos en Matemáticas. Solo lo superan Uruguay con 405 y Chile con 403 dentro de los 13 países latinoamericanos analizados.

Paraguay y Guatemala registraron 334 puntos, mientras República Dominicana alcanzó 339. El promedio de la OCDE en esa materia es de 463 puntos.

En Matemáticas ningún país de la región mejora y México cae 7 puntos

Un informe de Argentinos por la Educación sintetiza los resultados de América Latina en PISA 2025, área donde el 69% de alumnos mexicanos no logra el nivel básico en Matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba PISA evalúa a estudiantes de 15 años en Lectura, Matemáticas y Ciencias, y mide no solo conocimientos, sino la capacidad de usarlos en situaciones nuevas. En 2025 participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE; América Latina estuvo representada por 13 países.

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En Matemáticas, la proporción de estudiantes latinoamericanos que no llega al nivel 2 de desempeño va de 57% a 92%. Los mejores resultados de la región en ese indicador corresponden a Uruguay con 57%, Chile con 59% y México con 69%.

Por el contrario, en el extremo opuesto aparecen Guatemala con 92%, República Dominicana con 91% y Paraguay con 91%. La publicación también señaló que entre 2022 y 2025 las caídas significativas en Matemática se observan en Argentina con -11 puntos, Guatemala con -10, Chile con -9, Perú con -9 y México con -7.

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Uruguay (405) y Chile (403) superaron a México en Matemática en PISA 2025, dentro de los 13 países latinoamericanos analizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, sostuvo: “Los resultados de PISA 2025 confirman que la crisis educativa en Matemática es un fenómeno regional: incluso los países mejor posicionados de América Latina, tienen a más de la mitad de sus estudiantes por debajo del nivel mínimo de competencia. En otros países esto llega al 80% de los estudiantes”.

Volman añadió: “Mientras seis países de la región lograron mejorar sus resultados en Ciencias, mostrando que el retroceso no es inevitable, otros países retrocedieron en las diferentes áreas evaluadas. Esto nos exige mirar más allá de nuestras fronteras: necesitamos aprender de las experiencias de países que lograron revertir la tendencia negativa, y construir políticas educativas sostenidas en el tiempo, con el máximo nivel de compromiso de gobiernos, docentes, familias, organismos internacionales y sociedad civil”.

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Martín Nistal, director del Observatorio de la misma organización y coautor del informe, afirmó: “Los resultados obtenidos en Matemática en la región siguen mostrando un rezago importante respecto al resto de países del mundo. Potenciar los aprendizajes fundamentales es crucial para el desarrollo de los países de Latinoamérica”.

Ciencias es el área con mejores desempeños regionales, pero sigue lejos de la OCDE

En Ciencias, el foco de PISA 2025, Uruguay (445), Chile (442) y Costa Rica (424) encabezaron América Latina, aunque el promedio de la OCDE llega a 482 puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ciencias, que fue el área de foco en la edición 2025 como ocurrió en 2006 y 2015, los mejores resultados de América Latina correspondieron a Uruguay con 445 puntos, Chile con 442 y Costa Rica con 424. Guatemala queda al final con 351, seguida de Paraguay con 355 y República Dominicana con 361.

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El promedio de la OCDE en Ciencias es de 482 puntos. En esa área, el porcentaje de alumnos por debajo de los aprendizajes mínimos oscila entre 36% en Uruguay y 79% en Guatemala, frente a 26% en el promedio de la organización.

Los tres países con menor proporción de estudiantes debajo del nivel mínimo en Ciencias son Uruguay con 36%, Chile con 36% y Costa Rica con 45%. Los porcentajes más altos corresponden a Guatemala con 79%, Paraguay con 76% y República Dominicana con 74%.

Costa Rica mejoró 13 puntos en Ciencias entre 2022 y 2025, mientras Guatemala cayó 22 puntos. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Del 2022 y 2025, Costa Rica registra la mayor mejora en Ciencias con 13 puntos. Le siguen El Salvador con 12 y Uruguay con 9; del otro lado, Guatemala cae 22 puntos, Paraguay 13 y Argentina 13.

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En los niveles más altos de desempeño en Ciencias, los niveles 5 y 6, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Colombia muestran cerca de 1% de sus estudiantes.

Lectura muestra caídas regionales y ningún avance relevante

En Lectura, Chile lideró la región con 436 puntos y el estudio señaló que no hay mejoras significativas en América Latina entre 2022 y 2025, con caídas en países como Uruguay y Guatemala. FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM

En Lectura, los puntajes latinoamericanos se ubican entre 337 y 436 puntos, mientras el promedio de la OCDE es de 461. Chile encabeza la región con 436 puntos, seguido de Uruguay con 423 y Costa Rica con 416; al final se colocan Guatemala con 337, República Dominicana con 346 y Paraguay con 352.

La proporción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo en esta área va de 38% a 83%. Los porcentajes más bajos son los de Chile con 38%, Uruguay con 43% y Costa Rica con 47%, mientras los más altos se observan en Guatemala con 83%, República Dominicana con 78% y Paraguay con 77%.

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De acuerdo con el informe, ningún país de la región mejora de manera estadísticamente significativa en Lectura entre 2022 y 2025. Las caídas significativas aparecen en Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.

La mirada conjunta del estudio ubica a Chile, Uruguay y Costa Rica como los países con mejores resultados regionales en las tres áreas, mientras Guatemala, República Dominicana y Paraguay registran los puntajes más bajos. En toda la región, los resultados van de 337 a 436 puntos en Lectura, de 334 a 405 en Matemática y de 351 a 445 en Ciencias.

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