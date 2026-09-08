Presidencia de Morena culpa a la pandemia por el rezago educativo de México en la prueba PISA 2025

Los resultados de la prueba PISA 2025, exhiben un importante rezago educativo en México. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

Este martes, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, defendió la política educativa de los gobiernos de la cuarta transformación después de conocerse los resultados de la prueba PISA.

La líder del partido oficial –en conferencia de prensa– puso parte del foco en la pandemia de Covid-19 que, en México, fue declarada oficialmente a principios de 2020, lo que provocó que diversas actividades, como las clases, se tomarán a distancia o desde casa por el cierre de las escuelas.

PUBLICIDAD

Morena culpa a la pandemia por los malos resultados en la prueba PISA

Montiel Reyes recordó que los alumnos pasaron dos años estudiando a distancia y aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha trabajado para recuperar los aprendizajes perdidos.

Con tal de justificar lo ocurrido a nivel educativo, la líder guinda puso de ejemplo a su hija, quien tuvo que tomar clases a distancia debido al confinamiento por la emergencia sanitaria de hace seis años.

“Recordemos que hemos vivido una pandemia en donde los niños durante dos años estudiaron de una manera, no solo los de México, sino los del mundo. Y entonces considero que también eso trae, pues una generación que tuvo, esta situación.

PUBLICIDAD

“Yo tengo una niña de trece años que estaba iniciando su aprendizaje de lectoescritura, iba en primer año cuando la pandemia y el Zoom, pues no, no alcanzaba a resolver un momento tan importante y trascendente con los niños. Y al siguiente año fue igual. Y bueno, pasaron de grado y creo que en ese sentido sí la Secretaría de Educación Pública ha hecho todo por ir fortaleciendo justo esta situación que todos vivimos”, justificó Montiel.

Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, culpa a la pandemia por los resultados de la prueba PISA 2025. Crédito: X/ @SoyPepeMacias

Se ha invertido mucho en mejorar la educación: Ariadna Montiel

Desde el punto de vista de Montiel, la administración de Claudia Sheinbaum ha invertido en mejorar las condiciones laborales de los maestros, haciendo a un lado la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

PUBLICIDAD

“Entonces creo que sin menoscabo, debemos hacer las evaluaciones que nos permitan, como en todos los temas de la vida y del gobierno, hay que hacer las evaluaciones y buscar las estrategias para darle una mejor educación, una mejor infraestructura.

“Se ha invertido mucho en mejorar las condiciones laborales de los maestros. Justo lo que comentábamos de las reformas estructurales de Peña Nieto. En fin. Entonces estamos en el camino correcto, porque la presidenta ha puesto un gran énfasis en todo el tema educativo, así que, seguramente, todo irá mejor hacia adelante y se está trabajando en eso”, agregó la exsecretaria de Estado.

PUBLICIDAD

Ya son dos sexenios bajo el modelo educativo de la 4T

Ariadna Montiel puede decir muchas cosa, pero la realidad muestra que ya llevamos ocho años con el sistema educativo impulsado por los gobiernos federales de Morena:

Con el expresidente Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum de 2024 al día de hoy.

Al minimizar el retroceso en matemáticas y lectura y cuestionar el alcance de la medición internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abre un debate sobre rendición de cuentas y urgencias, con 41.8% bajo el nivel básico

Comparación de resultados educativos entre 2018 y 2025

Lo anterior, cobra relevancia porque comparando los resultados de la prueba PISA de 2018 contra los resultados de 2025, se puede observar un rezago alarmante y paulatino.

En matemáticas , México pasó de 409 puntos en 2018 a 388 en 2025.

Mientras que en lectura cayó de 420 a 408.

Ciencias pasó de 419 a 414.

Sin embargo, lo más alarmante es que el rezago en educación continúa después del regreso presencial a las aulas, sobre todo, con la deserción escolar que ha ido en aumento en los últimos años.

Estudiantes mexicanos exhiben bajo desempeño de entre 2022 y 2025

Cabe señalar que entre 2022 y 2025, México volvió a caer en matemáticas. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –encargada de elaborar la prueba PISA– reveló que apenas 30 por ciento de los estudiantes alcanza las competencias básicas en esa materia.

PUBLICIDAD

No obstante, pese a la adversidad en el rubro educativo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, culpó a la pandemia por el rezago de México mostrado en la prueba PISA, e insistió en que “estamos en el camino correcto”.