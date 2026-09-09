Flor Vigna reacciona a la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos 2026, “perdidos estamos todos”

Flor Vigna pide no juzgar a Gala Montes tras su fugaz paso por la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Guardar

Flor Vigna reaccionó a la abrupta salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026, luego de menos de 48 horas de encierro de la actriz mexicana, quien entró al reality de Televisa tras la salida de Aldo Rendón por problemas de salud.

En una charla con TVNotas, Flor Vigna, quien fue la sexta eliminada de la casa y tenía aparentemente una buena relación con Montes, reaccionó a la salida sorpresiva de la actriz, señalando que le gustaría escuchar y saber cómo está, antes de asumir cualquier postura.

PUBLICIDAD

La actriz argentina señaló que había visto a Gala siendo protagonistas en las pocas horas que duró dentro del reality, recordando que entró justamente en la noche de eliminación en la que Flor dejó el encierro por votación del público.

La reacción de Flor Vigna a la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México

Flor Vigna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flor Vigna explicó a TVNotas que recuperó su celular “hace nada de tiempo” y que lo que vio de Gala Montes fue a partir de la gala, entrevistas y materiales que le compartieron. “La vi protagonista, la vi con mucha actitud, la vi auténtica”, señaló.

Ante versiones de que Gala Montes se veía “un poco perdida” en las horas que estuvo dentro, Flor respondió que vio clips virales y que no la percibió mal. “No, no la vi mal. Siento que perdidos estamos todos”, señaló la argentina sobre los rumores de un malestar emocional que aparentemente tenía Gala.

PUBLICIDAD

Flor también habló de su relación previa con Gala Montes dentro del contexto del reality, señalando que se conocieron poco antes de la pelea entre ella y Alana Flores: “La conocí poquito en la pelea… tuvo actos muy bonitos, como invitarme a una fiesta… entonces, me da ganas de tomarnos un café, un rico taco y hablar de la vida”, comentó.

Sobre el motivo de la salida, la actriz argentina evitó especular y planteó una postura de contención si existió una razón personal detrás del abandono. “Si realmente a ella le pasó algo por lo que tiene que abandonar la competencia, me gustaría que todos la contengamos, no que la juzguemos”, dijo Flor.

PUBLICIDAD

El vínculo de Gala Montes con Flor Vigna

Gala Montes manifestó respaldo público hacia Flor Vigna desde que la argentina ingresó a La Casa de los Famosos México 2026. La actriz intentó acompañarla al foro durante su primera nominación, pero la producción no se lo permitió.

“Yo iba hoy a defender a Flor, porque saben que es mi amiga, se lo prometí y aparte, necesita a alguien que la vaya a defender”, dijo Montes. La cercanía entre ambas, sin embargo, no proviene de una amistad de años.

Gala reconoció que solo había coincidido con Flor en una ocasión antes del reality. “La vi una vez, nada más, pero me gusta su vibra. Y mira, no me equivoqué”, afirmó.

PUBLICIDAD

El vínculo también tiene un antecedente en Supernova, el evento mexicano de box entre influencers donde Vigna venció a Alana Flores, quien anteriormente había derrotado a Montes en el mismo circuito.

La salida de Flor Vigna coincidió con el ingreso de Gala Montes

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)

La argentina se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México. Su salida ocurrió minutos antes de que Gala Montes entrara al reality como nueva habitante.

Gala se lamentó al enterarse de que no alcanzó a convivir con Flor dentro de la casa. Como gesto de amistad, eligió la misma cama que la argentina dejó libre para dormir durante su estadía.

Ya como habitante, Montes tomó postura sobre la relación que Vigna tuvo dentro del reality con el influencer conocido como “Ese Pérez”. Sin nombrarlo directamente al inicio, cuestionó a los hombres que se involucran con mujeres “para jugar con ellas, sin asumir responsabilidad afectiva”.

PUBLICIDAD

Gala Montes habría sido retirada de La Casa de los Famosos por agredir a personal de producción

Una versión distinta a la oficial circula sobre la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026. Mientras la producción atribuyó la salida a una decisión voluntaria de la actriz, la cuenta de Instagram Chamonic sostiene que Montes habría sido retirada tras un episodio de descontrol.

La cuenta de Instagram Chamonic revela que Gala Montes agredió a personal de La Casa de los Famosos México

Según el relato de la cuenta, la actriz llegó “muy descontrolada” a la llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y pidió abandonar el reality, algo que el equipo de producción no permitió en un primer momento.

“Me dicen que Gala cuando fue al Zoom estaba muy descontrolada y se quería salir, pero no podían dejarla ir, estaba mal. Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”, relató la cuenta en Instagram.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la misma publicación, una psicóloga y un médico habrían atendido a la actriz mientras esperaba la llegada de sus allegados. Chamonic plantea además una hipótesis sin confirmar sobre el estado de Montes: “Si me dicen que estaba pasando por el momento de la abstinencia de consumir, pero solo que consume, que no sabemos qué sea”.

La cuenta concluye que la salida no fue voluntaria: “No salió por su voluntad, la sacaron porque agredió a uno de producción, como les dije”. La versión contrasta directamente con el comunicado oficial del programa.

Gala Montes rompe el silencio horas después de su salida

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Gala Montes responde a la controversia con un mensaje en sus redes sociales horas después de dejar el reality. La actriz aparece recostada en una cama, con las luces apagadas, y asegura a sus seguidores que se encuentra bien.

PUBLICIDAD

En el video, Montes hace referencia al ejercicio que realizó con Yahir durante la mañana, todavía dentro del encierro. Adelanta que en los próximos días dará detalles de lo ocurrido el martes dentro de La Casa de los Famosos y que derivó en su salida.

“Ya estoy bien, estoy descansando un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir, mañana o en estos días les cuento más. Pero estoy bien, les mando besos”, dice Montes en el mensaje.

La actriz no menciona el episodio de descontrol ni las versiones sobre una posible agresión a personal de producción.