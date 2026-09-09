Aldo Rendón comparte nuevos detalles sobre el estado de su hígado

Aldo Rendón confirmó que la inflamación en el hígado y el bazo le impidió recibir medicamentos para la gota dentro de La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El stylist Aldo Rendón actualizó su estado de salud tras abandonar el programa La Casa de los Famosos México. El especialista en imagen reveló la presencia de una inflamación simultánea en el hígado y el bazo que impidió la administración de fármacos en el encierro.

El exintegrante del reality show enfrentó complicaciones médicas derivadas de un cuadro de gota que no pudo ser tratado adecuadamente.

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La afectación hepática previa restringió el uso de los medicamentos requeridos durante su estancia en la competencia.

Al ser cuestionado sobre su evolución clínica reciente, el estilista detalló que se encuentra en un proceso constante de valoración médica, Rendón afirmó: “He pasado de doctor en doctor, pero ahí vamos. Ahí vamos”.

El cuadro médico combinó inflamación hepática con un ataque de gota

Rendón explicó las causas específicas que aceleraron su decisión de abandonar la competencia televisiva a principios de septiembre.

El stylist señaló que la combinación de padecimientos físicos generó un escenario complejo para los médicos que lo evaluaron.

En sus declaraciones más recientes, el especialista en imagen detalló el diagnóstico preliminar que mantiene bajo observación a sus doctores.

“Mejor, o sea, traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Y como me da gota, no me podían dar medicamentos adentro, un desastre”, señaló Rendón.

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La complicación entre el aparato digestivo y el sistema articular obligó al participante a priorizar su atención física fuera de las instalaciones del programa.

La administración de analgésicos e antiinflamatorios estándar para la gota requería supervisión hospitalaria continua.

Las dos semanas previas a su salida de La Casa de los Famosos México representaron un reto físico constante para el participante.

Durante ese periodo, Rendón procuró disimular los malestares frente a las cámaras de transmisión continua.

El stylist explicó que ocultó el dolor físico durante dos semanas antes de tomar la decisión de abandonar el reality show.(Captura de pantalla )

Las condiciones higiénicas de la casa incrementaron su malestar

Además de las complicaciones internas de salud, Rendón expuso que la experiencia de convivencia en el inmueble resultó adversa para su estado físico.

El especialista criticó las condiciones ambientales que percibió en las áreas comunes durante su estancia.

El stylist manifestó su incomodidad con los olores presentes en los dormitorios y los sanitarios de la residencia.

“Horrendo, todo horrendo y yo soy muy de velas, inciensos, entonces me ponía perfume todo el día”, comentó Aldo.

La molestia ambiental se sumó al cansancio acumulado que el participante experimentó desde los primeros días de la competencia.

El uso constante de fragancias personales funcionó como una medida paliativa frente a las condiciones del lugar.

El encierro prolongado y la falta de ventilación adecuada en ciertos espacios de la residencia afectaron la comodidad de Aldo. Dichos factores influyeron en el deterioro general que precedió a su retiro voluntario.

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Además del cuadro médico, el estilista criticó los olores y las condiciones de higiene dentro de las habitaciones del inmueble. (YouTube)

Los padecimientos previos complicaron la estancia dentro del programa

El historial clínico de Rendón incluye diversos padecimientos diagnosticados con anterioridad a su ingreso al formato televisivo. Entre ellos destaca un cuadro de anemia detectado mediante estudios de laboratorio previos a la competencia.

El especialista padece además queratocono, una condición ocular progresiva que adelgaza la córnea y altera la visión. A este diagnóstico se suma la pérdida auditiva congénita en el oído izquierdo, condición con la que ha vivido desde su nacimiento.

El antecedente de mayor gravedad en la salud del estilista se remonta a un episodio de insuficiencia hepática registrado años atrás.

Aquella afectación comprometió las funciones básicas del hígado y la vesícula tras un periodo prolongado de hospitalización.

Dicho historial hepático impidió que el equipo médico del programa le suministrara los tratamientos convencionales para controlar el episodio agudo de gota. La interacción entre ambos padecimientos volvió insostenible su permanencia en el juego.

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Los antecedentes de problemas hepáticos impidieron que los médicos de la producción le administraran el tratamiento convencional para la gota. (Captura de pantalla: IG/aldorendon)

El participante descartó que su salida respondiera a tensiones con el público

El retiro del estilista generó diversas especulaciones entre la audiencia del reality show. Sin embargo, el propio participante aclaró que su marcha respondió exclusivamente a criterios médicos recomendados por especialistas.

Rendón sostuvo que las condiciones de la casa no permitían entradas y salidas constantes hacia centros hospitalarios para recibir atención. Por ello, la producción y el concursante acordaron la salida definitiva como la alternativa más responsable.

El stylist confirmó que las causas de su salida fueron únicamente por temas de salud. (IG: @aldorendon)

El especialista en moda continúa bajo revisión médica en Ciudad de México para determinar el tratamiento definitivo. Rendón confía en que la inflamación en el hígado y el bazo ceda con los fármacos adecuados.

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El exhabitante descartó mantener secuelas permanentes si cumple estrictamente con el reposo y el seguimiento farmacológico.

Rendón contempla retomar sus compromisos profesionales en la industria del estilismo una vez reciba el alta médica correspondiente.