El IMCO alerta sobre el futuro de los jóvenes en México tras los resultados de PISA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) advierte que México enfrenta un retroceso educativo sin precedente en dos décadas: los resultados de PISA 2025 ubican al país en el lugar 37 de 38 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el puntaje más bajo en Matemáticas y Comprensión Lectora desde 2003, mientras solo 0.5% de los estudiantes alcanza los niveles más altos de desempeño.

El organismo detalla que México obtuvo un promedio de 403 puntos entre Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias, 66 puntos por debajo de la media de la OCDE en Ciencias, 62 en Matemáticas y 47 en Comprensión Lectora, por lo que entre sus conclusiones apunta a que la mitad de los estudiantes no alcanza el nivel básico de aprendizaje en Ciencias.

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México no mejora en Ciencias desde hace casi 20 años

El puntaje de 414 en Ciencias mantiene al país en un rango que no registra avances significativos desde 2006, cuando el resultado fue de 410 puntos. Entre esa fecha y 2022, la cifra osciló entre 410 y 419 unidades, un margen de apenas nueve puntos en 16 años.

México se encuentra entre los países peor evaluados en la prueba PISA 2025. (Imagen: IMCO)

Frente a la edición 2022, aplicada tras el cierre de escuelas por la pandemia, el país retrocedió siete puntos tanto en Matemáticas como en Comprensión Lectora. Ciencias registró una mejora marginal de cuatro puntos, insuficiente para revertir la tendencia.

En Problemas Computacionales, categoría incorporada como medición nueva, México obtuvo 453 puntos, siete por debajo del promedio de la OCDE. El IMCO subraya que el desempeño del país permanece alejado de referencias como Corea del Sur y Singapur en las cuatro áreas evaluadas.

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Menos de uno por ciento de los estudiantes alcanza el desempeño más alto

Los datos muestran una concentración mínima de talento en los niveles superiores de la prueba:

En Ciencias, solo 0.2% de los estudiantes mexicanos logra un desempeño alto, frente a 7% en la OCDE y más de 35% en China.

En Matemáticas, la proporción cae a 0.1% en México, contra 8% en la OCDE y cifras de 54% en China y 37% en Singapur.

En Comprensión Lectora, 0.3% de los estudiantes mexicanos domina textos extensos y conceptos abstractos, frente a 6% en la OCDE y 22% en los países con mejores resultados.

El IMCO señala que 42 de cada 100 estudiantes en México muestran bajo rendimiento en las tres materias evaluadas, lo que implica que no pueden identificar una explicación científica sencilla, resolver una operación con números enteros ni reconocer la idea principal de un texto.

IMCO propone restablecer una prueba nacional. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

El vacío de evaluación educativa se extenderá hasta 2029

El instituto advierte que México pasará cuatro años sin información sobre los aprendizajes de sus estudiantes, desde la publicación de estos resultados hasta la próxima edición de PISA en 2029. El periodo coincide con el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana, modelo que -según el análisis- ha implicado el desmantelamiento del sistema nacional de evaluación educativa tras la desaparición de PLANEA y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

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Ante este panorama, el IMCO propone restablecer una evaluación nacional de aprendizajes, estandarizada y con resultados públicos, que permita dar seguimiento a generaciones completas de estudiantes. También plantea que la Secretaría de Educación Pública (SEP) defina progresiones nacionales de contenidos en matemáticas y ciencias para cada grado de secundaria, sin limitar la autonomía de las escuelas para adaptar sus métodos de enseñanza.

El organismo vincula estos resultados con el mercado laboral: de acuerdo con su reporte Compara Carreras 2026, Matemáticas es la carrera mejor pagada del país, con un crecimiento de 41% en el ingreso real entre 2020 y 2025. El 42% de los empleadores anticipa que la disponibilidad de talento calificado empeorará hacia 2030.

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