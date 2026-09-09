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Un perro invade el campo durante el juego Atlante vs Juárez y las reacciones de las jugadoras se vuelven virales

El perro esquivó a todas las jugadoras que intentaban llamara su atención

(redes sociales)
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El partido entre Atlante Femenil y FC Juárez tuvo un episodio inesperado que rápidamente llamó la atención más allá del resultado.

En plena segunda parte, un perro ingresó al terreno de juego y obligó a detener momentáneamente las acciones, mientras las futbolistas, la árbitra y los integrantes de la organización intentaban conseguir que el improvisado visitante abandonara la cancha.

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El perro entró a la cancha y sorprendió a las jugadoras

La escena ocurrió alrededor del minuto 52, cuando el marcador todavía se encontraba 0-0.

Sin que estuviera previsto, un perro apareció dentro de la cancha 1 del CAR Atlante y comenzó a recorrer el terreno de juego, provocando que el encuentro tuviera que detenerse durante algunos minutos.

El perrito no se dejó agarrar. (captura de pantalla)
El perrito no se dejó agarrar. (captura de pantalla)

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a las reacciones que generó el animal entre las protagonistas del encuentro.

En lugar de una situación de tensión, el episodio tuvo un tono mucho más relajado, pues el perro simplemente corría por diferentes zonas del campo mientras varias personas intentaban acercarse para retirarlo.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la árbitra Montserrat Pérez Comellas se aproximó al can e incluso intentó acariciarlo. Sin embargo, el animal volvió a escapar cuando algunas personas se acercaron con la intención de sacarlo del terreno de juego.

Durante algunos minutos, el inesperado protagonista recorrió la cancha y puso a prueba a quienes buscaban atraparlo. Finalmente, cerca del minuto 56, abandonó el terreno de juego y permitió que el compromiso pudiera continuar con normalidad.

El perro al final huyó (captura de pantalla)
El perro al final huyó (captura de pantalla)

La situación terminó convirtiéndose en uno de esos episodios poco habituales que quedan registrados dentro de una jornada de futbol.

Las imágenes de las jugadoras de Atlante y Juárez reaccionando ante la presencia del perro, además del intento de la silbante por acercarse a él, fueron las que terminaron provocando mayor interés entre los aficionados.

Juárez encontró el gol en el último suspiro ante Atlante

Más allá de la curiosa interrupción, el partido tuvo un desenlace completamente deportivo. FC Juárez consiguió imponerse por 1-0 a Atlante Femenil gracias a una anotación prácticamente sobre el final del encuentro.

Las dos escuadras mantuvieron la igualdad durante prácticamente todo el compromiso y parecían encaminadas a repartir puntos.

Sin embargo, las Bravas encontraron la diferencia en el tiempo agregado, cuando Miah Zuazua apareció para resolver una jugada que terminó dándole los tres puntos al conjunto fronterizo.

Zuazua puso el tanto con el que ganaron el partido las de Juárez. @FemenilFcJuarez
Zuazua puso el tanto con el que ganaron el partido las de Juárez. @FemenilFcJuarez

La acción comenzó después de un tiro de esquina. El balón llegó hasta Zuazua, quien consiguió protegerlo ante la presión de las defensoras de Atlante, avanzó unos metros y encontró el espacio suficiente para sacar un disparo de zurda que terminó en el fondo de la portería defendida por Riley Meléndez.

El tanto llegó al 90+7′, cuando el encuentro prácticamente estaba por terminar. De esta manera, Juárez evitó el empate y consiguió una victoria de gran importancia como visitante, mientras Atlante se quedó sin recompensa después de haber resistido durante gran parte del compromiso.

El resultado también permitió a las Bravas sumar tres puntos importantes dentro del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, en una jornada que terminó teniendo dos protagonistas muy diferentes: primero, el perro que interrumpió el partido y se ganó las miradas de todos; después, Miah Zuazua, quien con su gol decidió el resultado.

Así, el duelo entre Atlante y FC Juárez quedó marcado por una de las escenas más peculiares de la jornada, pero también por un cierre dramático.

El inesperado ingreso del perro terminó siendo el momento más comentado en redes, aunque fueron las Bravas quienes se llevaron la noticia deportiva al conseguir la victoria con un gol prácticamente en la última jugada

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