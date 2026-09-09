Suman cuatro detenidos por el feminicidio de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres del ISENCO en Manzanillo. Cortesía

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Van cuatro las personas detenidas por el feminicidio de la docente Noemí Isabel Ríos Torres, profesora del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (Isenco) en Manzanillo. Así lo confirmaron las autoridades estatales en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) de la capital colimense.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, y el fiscal general del Estado (FGE), Bryant Alejandro García Ramírez, informaron sobre la detención de dos nuevos sospechosos, con lo que se suman a los dos capturados días atrás por el mismo caso.

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Quiénes son los cuatro detenidos por el feminicidio

Se trata de cuatro personas: Marco “N” y Paola “N”, señalados como presuntos autores materiales del ataque; Karla “N”, identificada como presunta autora intelectual; y Leonardo “N”, quien habría participado como enlace o intermediario en el crimen.

En ataque directo, balean a Noemí Isabel Ríos Torres, docente en ISENCO, Colima (especial)

Ríos Torres fue asesinada a balazos la tarde del 2 de septiembre en el municipio de Manzanillo. Desde el inicio, la Fiscalía indicó que el caso se investigaba bajo protocolo de feminicidio.

Cómo se logró la detención de la pareja

Gómez Calcáneo explicó que la captura de la pareja sospechosa fue resultado de la reacción inmediata de las autoridades, del seguimiento continuo del sistema de videovigilancia y de un operativo conjunto con personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

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El funcionario precisó que los indicios visuales resultaron determinantes para ubicar a los sospechosos. Entre ellos, tatuajes y calzado distintivo identificados a través de la tecnología del C5i permitieron reconstruir la ruta de escape de los presuntos ejecutores.

Gómez Calcáneo subrayó el trabajo coordinado entre instituciones de los tres órdenes de gobierno. Reafirmó, además, el compromiso de las fuerzas de seguridad estatales para actuar con firmeza ante hechos violentos de alto impacto y brindar garantías de tranquilidad a la población colimense.

Aseguramiento de vehículos y armas de fuego

El fiscal García Ramírez amplió el informe técnico-jurídico del caso. Detalló que durante los operativos de captura se logró el aseguramiento de una motocicleta, una camioneta pick-up Saveiro y armas de fuego que habrían sido utilizadas durante la agresión directa contra la catedrática.

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Suman cuatro detenidos por el feminicidio de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres del ISENCO en Manzanillo. Cortesía

El fiscal explicó que los peritajes biológicos y balísticos recabados en la escena y sobre los objetos asegurados se integraron a la carpeta de investigación penal. Esta evidencia, precisó, servirá para sustentar la acusación formal ante los tribunales.

Los elementos periciales forman parte de la estrategia de la FGE para consolidar el caso en su etapa judicial. La dependencia no detalló fechas específicas para las siguientes audiencias del proceso.

La investigación continúa abierta

García Ramírez puntualizó que, aunque las cuatro detenciones representan un paso decisivo para hacer justicia, las investigaciones del caso aún no concluyen. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de trabajo para esclarecer la totalidad de los hechos.

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El fiscal indicó que la dependencia estatal garantiza un acompañamiento integral a los familiares de la víctima. Este acompañamiento se realiza mediante los protocolos de atención a víctimas correspondientes al tipo de delito investigado.

Las autoridades no revelaron un móvil específico del crimen durante la conferencia. Tampoco precisaron si existen más personas señaladas dentro de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía.

La conferencia contó con la presencia de representantes de la SSPC estatal y de la FGE, además de personal de las corporaciones que participaron en los operativos de captura. El caso continúa bajo perspectiva de género, conforme al protocolo de feminicidio aplicado desde el inicio de las indagatorias.

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Cómo ocurrió el ataque contra la docente

El crimen ocurrió la tarde del miércoles 2 de septiembre sobre la Avenida de las Rosas, en la Delegación Santiago de Manzanillo. Según versiones de testigos, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba Noemí Isabel Ríos Torres, quien iba acompañada de sus hijos al momento de la agresión.

En ataque directo, balean a Noemí Isabel Ríos Torres, docente en ISENCO, Colima (especial)

Los agresores se aproximaron al automóvil y dispararon de manera directa contra la docente. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar mientras la maestra perdía la vida al interior de la unidad, frente a sus hijos.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la escena para procesar el sitio del crimen. En el lugar fueron recabados diversos indicios que se incorporaron a la investigación, además de recopilarse versiones de personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

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Agentes investigadores, bajo la conducción del Ministerio Público, realizaron las primeras diligencias para establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque e identificar la ruta de escape de los agresores. Estas indagatorias iniciales sentaron las bases de lo que después permitiría reconstruir el movimiento de los responsables hasta su posterior detención.