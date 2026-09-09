“Frena tu cabeza”, el camino que llevó a Marina Mammoliti a transmitir en su nuevo libro que la ansiedad tiene solución

Marina Mammoliti presentará en CDMX su libro Frena tu cabeza. (cortesía)

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Marina Mammoliti, psicóloga argentina y autora, publica en México su primer libro: Frena tu cabeza. El texto, es un dinámico viaje alrededor de la ansiedad que pretende armar a los lectores frente a un fenómeno que todos los seres humanos experimentamos al menos una vez en nuestra vida.

¿De qué trata “Frena tu cabeza” y qué van a leer los mexicanos?

Frena tu cabeza nace desde una experiencia personal y crece con vivencias de los pacientes de su autora (cortesía)

En entrevista con Infobae México, Marina Mammoliti nos contó cuál es el origen de su primer libro: “Frena tu cabeza es un libro que nace de algo muy personal, que es que yo comencé a tener ataques de pánico a los dieciocho años y pasé muchos años buscando respuestas. Como paciente, antes de estudiar psicología, habré cambiado unas ocho veces de psicólogo”, relató.

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Por supuesto, un libro de esa naturaleza no sólo se cimenta en las experiencias propias de la autora, sino en las vivencias de otras personas, conocidas por Marina gracias a su labor como psicóloga:

“Si fuera solo mi historia no serviría de mucho. Lo que yo hice fue agarrar todos los años de consultorio que tengo atendiendo a pacientes con ansiedad y mi propia historia, después de muchos años agotada de pelear contra mi propia cabeza, y las ordené en un mapa”, dijo.

El resultado es un recorrido que pretende comprender la ansiedad de forma dinámica: “El libro es un viaje a través de un mapa por ocho estaciones, y el lector lo que va haciendo es ir atravesándolas una a una. Es el recorrido habitual que yo suelo hacer con todos mis pacientes cuando llegan a terapia. Muchas veces no saben que lo que les pasa tiene que ver con la ansiedad, pero el libro lo que hace es permitirte ir recorriendo todas esas estaciones”, explicó.

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Para priorizar la accesibilidad del libro, Marina Mammolit evitó el tono de manual técnico y que buscó una forma mucho más coloquial para conectar con sus lectores:

“No es un manual frío en el que vas a leer de qué se trata la ansiedad de manera difícil y aburrida, sino todo lo contrario. Cada una de las estaciones tiene alguna historia, ya sea mía o de un paciente. También tiene teoría contada de manera muy fácil, porque mi idea es que las personas entiendan el mecanismo de fondo de la ansiedad”.

El libro, además de relatar las historias de la autora y sus pacientes con ansiedad, tiene ejercicios novedosos que ayudarán al autor a comprender el fenómeno y su propia relación con éste.

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Sobre el público al que está dirigido el libro, la autora nos compartió: “No es solamente para las personas que tienen grandes trastornos de ansiedad, que por supuesto que a esas personas las va a ayudar un montón. Yo diría que es para todos, porque todas las personas vamos a sentir ansiedad en algún momento, en cualquier situación importante. Aprender qué hacer con nuestra ansiedad es parte de la canasta básica psicológica”.

La autora detalló también el trabajo de investigación detrás del texto. “Para hacerlo me metí a estudiar muy a detalle lo último de lo último en herramientas de psicología para equilibrar la ansiedad. El libro también es un poco la recopilación de las herramientas y del camino que más me sirvió a mí, pero también a mis pacientes, para ir atravesando la ansiedad hasta equilibrarla”.

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Marina presentará el libro el miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde en la librería Ghandi Del Valle. La experta en salud mental platicará con la psicóloga mexicana conocida como Psico Pau, firmará libros y responderá preguntas del público.

La ansiedad en las nuevas generaciones: la opinión de Marina Mammoliti

Marina Mammoliti crea un mapa interactivo en "Frena tu cabeza". (cortesía)

Sobre la visibilidad creciente de la ansiedad, Marina Mammoliti identificó dos factores simultáneos: “Sabemos que hoy hay más ansiedad que en generaciones anteriores. Tenemos datos fehacientes que nos muestran que los niveles de ansiedad al día de hoy son mucho más elevados que en generaciones anteriores”.

El segundo factor, explicó, es el lenguaje disponible para nombrar el malestar. “Las generaciones anteriores quizás sí sentían ansiedad, pero decían: estoy un poco nervioso, estoy cansado, me bajó la presión, cuando en realidad lo que había era como un inicio de ataque de pánico. Había más tabú para expresar las propias emociones”, dijo.

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La psicóloga describió la ansiedad como un mecanismo evolutivo: “De la misma manera que el mecanismo evolutivo de tener hambre nos marca que tenemos que ir a comer algo para no morir de inanición, la ansiedad es igual. Es un mecanismo que está desde los inicios para ayudarnos a resolver amenazas”.

“Hoy por hoy los trastornos de ansiedad son los número uno a nivel global. No es solamente que se puso de moda hablar de ansiedad. Realmente estamos hablando de la problemática número uno de salud mental, mucho más que la depresión. Las tasas de ansiedad de los últimos años se dispararon a niveles que no vimos nunca antes”, afirmó.

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¿Hay una razón que englobe a toda la humanidad o los casos de la alza de la ansiedad son individualizados?

Marina Mammoliti nos cuenta su opinión sobre la ansiedad como fenómeno global (cortesía)

Frente a la pregunta sobre una causa común detrás del aumento de casos de ansiedad, Marina Mammoliti descartó una explicación única:

“La suba de la ansiedad es multifactorial, no se la podemos atribuir solamente al funcionamiento de nosotros como seres humanos individuales, y tampoco absolutamente al contexto. Tenemos que pensar en el interjuego entre esas dos variables”.

¿Hay una formula universal contra la ansiedad? La autora nos explica: “En el libro lo que yo propongo es arma vos tu propio mapa, porque la idea es que no sigamos cayendo en esta idea de que hay una receta de cocina con cinco pasos que tenemos que seguir para aliviar la ansiedad, porque cada uno lo siente diferente”.

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Sobre los factores globales, citó al psicólogo Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa. “Él trae que del 2012 en adelante se dio algo así como una tormenta perfecta, que es la masificación de Internet, la aparición de las redes sociales, que nosotros estuviéramos veinticuatro siete conectados, y la aparición de los smartphones. Él marca muy claramente cómo desde ahí en adelante la suba en los niveles de ansiedad fue a niveles que no habíamos visto antes en la historia”, detalló.

Marina Mammoliti explicó el mecanismo de comparación que generan las redes sociales: “La comparación que inevitablemente va a hacer que uno piense, quizás superinconsciente: no soy suficiente, yo no tengo ese cuerpo, mirá todo el éxito que tiene esta persona. Todo eso son como microamenazas constantes en los que nuestro sistema de amenaza no frena nunca”.

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La psicóloga sumó la cultura del apuro y la hiperproductividad como factores adicionales: “Tenemos que ser ágiles y producir un millón de cosas por segundo, entonces el que no lo hace es más bien fracasado. No importa si salgo a dar una vuelta a la manzana, tengo que ir escuchando un pódcast porque tengo que aprender algo. Como esta sensación de nunca poder descansar”.

“No hay una respuesta simple. No es que las redes sociales causan ansiedad, porque eso es más bien simplista pensarlo de ese modo. Yo creo que sí son grandes disparadores, pero hay todo un abanico de cosas”.

¿Cómo organizó la escritura del libro y cuánto tiempo tardó?

Marina Mammoliti nos comparte los detalles del proceso creativo detrás de Frena tu mente (Cortesía)

Sobre el proceso de escritura, Marina Mammoliti explicó: “Para mí escribir un libro fue toda una aventura completamente desconocida y para la que estaba medio sin rumbo”, relató.

Describió la escritura como un proceso de descubrimiento. “Yo no tenía en la cabeza la idea de cómo iba a terminar siendo el libro. Siento que fui escribiendo y fui descubriendo ahí lo que iba pasando. Sí tenía muy claro que quería contar el paso a paso de cómo hacer para equilibrar la ansiedad, porque veía en mis pacientes un patrón muy claro de cuál era lo que trabajábamos primero, qué trabajamos después, y ese camino generaba alivio”, explicó.

Sobre el tono del texto, explicó que conserva la oralidad de su podcast Psicología al desnudo. “Cuando uno lee el libro, si ya escuchás el pódcast, parece casi como si yo estuviera hablando. El modo de narrar es mi oralidad. El tono del libro siempre fue lo que me salió. No hice ningún esfuerzo extra para escribir diferente”, afirmó.

La autora describió el proceso como una revisión emocional profunda. “Siento que escribí cinco libros para escribir este solo, porque fue como además ir a revisitar mi historia. Lo iba escribiendo, tardé dos años más o menos. Iba escribiendo cada historia propia y entonces me la llevaba a mi proceso de terapia. Trabajaba y me acordaba de algún detalle más, entonces lo incluía”, relató.

Para la autora, publicar el libro fue un acto de sinceridad con el mundo: “Fue como un desnudarme emocionalmente frente a las personas, porque de verdad narro cosas que mis papás lo leían y me decían: guau, hija, no me había imaginado que lo habías sentido de ese modo. Realmente fue como poner ahí mucho de mi propia historia, de mi vulnerabilidad”.

Pese a que el libro tiene mucho de ella, aclaró que “está muy lejos de ser una autobiografía” y que las historias personales que incluye buscan siempre transmitir un aprendizaje concreto al lector.

Marina Mammoliti cerró con una reflexión sobre lo que le dejó el proceso. “Cuando terminé de escribir el libro, terminé de cerrar y de entender cómo es que se equilibra la ansiedad. No lo sabía hasta ese momento, ni como terapeuta ni como persona, como paciente. Tengo una cantidad de terapia encima que no te imaginás, la cantidad de años, pero lo aprendí con el libro, porque yo misma fui recorriendo esas ocho estaciones”.

¿Cuál es el efecto que quiere causar en sus lectores?

Marina Mammoliti (Cortesía)

Sobre las expectativas frente al público lector, Marina Mammoliti explicó que espera que los lectores comprendan cómo se manifiesta la ansiedad en cada caso y encuentren alivio:

“Me encantaría que las personas encuentren, en primer lugar, que salgan de leer todo el libro entendiendo exactamente cómo se siente, cómo se ve la ansiedad en cada una de ellas, y que sientan mucho alivio. Que digan: ah, esto es lo que me pasa a mí, esto tiene un nombre, no es que estoy loco, no es que solamente me pasa a mí”.

La autora nos contó que el alcance del libro va más allá de la ansiedad como diagnóstico. “El libro no solamente va de ansiedad, sino que es como una lección para relacionarnos con todas las emociones. La sensación de alivio y sobre todo de empoderamiento, de entender: yo tengo las herramientas, conozco las herramientas, y no me siento solo”, afirmó.

Marina Mammoliti (cortesía)