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Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México

La incineración incluyó 13 mil litros de materiales ligados a indagatorias, además de narcóticos y compuestos con fentanilo

Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México. FGR
Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México. FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de cinco toneladas y 13 mil litros de sustancias y precursores químicos vinculados a distintas investigaciones. El material fue asegurado en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el operativo también se destruyeron 16 mil 653 unidades de narcóticos y casi 19 kilos, además de 350 litros de sustancia que contiene fentanilo. La diligencia se realizó en instalaciones especializadas ubicadas en el Estado de México.

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Cifras totales de la destrucción

En total, la FGR incineró cinco toneladas, 264 kilos, 704 gramos y 600 miligramos de sustancias y precursores químicos, junto con 13 mil 196 litros y 235 mililitros de estos mismos materiales. A esto se suman los 16 mil 653 narcóticos decomisados.

Del total incinerado, 19 kilos, 138 gramos y 980 miligramos correspondieron a sustancia que contiene fentanilo en estado sólido, mientras que 349 litros y 975 mililitros de esa misma sustancia se encontraban en forma líquida.

Líquidos destruidos: ácidos, solventes y precursores

Entre las sustancias líquidas eliminadas, el ácido clorhídrico registró el volumen más alto, con 9,746 litros y 210 mililitros. Le siguió el metilpentano, con 499 litros y 990 mililitros.

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También se incineraron 546 litros y 441 mililitros de ácido acético, 355 litros y 608 mililitros de acetato de etilo, y 318 litros y 93 mililitros de acetona. El hidróxido de amonio sumó 172 litros y 518 mililitros.

Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México. FGR
Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México. FGR

Otros líquidos destruidos incluyeron 349 litros y 995 mililitros de benzaldehído, 349 litros y 945 mililitros de sustancia que contiene cloruro de bencilo, y 339 litros y 955 mililitros de sustancia que contiene 4-anilino-n-fenetilpiperidina.

El listado se completó con 226 litros y 450 mililitros de tolueno, 89 litros y 985 mililitros de sustancia que contiene metanol, 49 litros y 720 mililitros de alcohol, 42 litros y 296 mililitros de diclorometano, 31 litros y 90 mililitros de ácido sulfúrico, 24 litros y 995 mililitros de fenilacetamida, 22 litros y 954 mililitros de hidróxido de sodio, 19 litros y 995 mililitros de clorodifenilmetano, y nueve litros con 995 mililitros de cloruro de mercurio.

Sólidos incinerados: de hidróxido de sodio a metilato de sodio

En estado sólido, el mayor volumen destruido correspondió al hidróxido de sodio, con tres mil 923 kilos, 492 gramos y 600 miligramos. Le siguió el acetato de plomo, con 952 kilos, 327 gramos y 800 miligramos.

También se incineraron 190 kilos, 999 gramos y 600 miligramos de ácido benzoico, y 99 kilos, 999 gramos y 800 miligramos de metilato de sodio. El dicromato de sodio sumó 18 kilos y 795 gramos.

La lista de sólidos continuó con 29 kilos, 499 gramos y 800 miligramos de bicarbonato de sodio, 25 kilos, 596 gramos y 400 miligramos de residuos de reacción, y 14 kilos y 438 gramos de cloruro de mercurio.

Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México. FGR
Queman más de cinco toneladas de narcóticos y precursores químicos en el Estado de México. FGR

Se destruyeron además siete kilos y 75 gramos de manitol, un kilo, 489 gramos y 900 miligramos de borohidruro de sodio, y 990 gramos con 700 miligramos de ácido tartárico.

Sede del operativo y autoridades presentes

La incineración se realizó en instalaciones especializadas y acondicionadas para este tipo de procesos, ubicadas en el Estado de México. Según se informó, estas instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la destrucción de las sustancias y narcóticos asegurados.

El acto contó con la presencia del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa. También participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense, ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Asimismo, estuvo presente personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, encargado de dar fe del proceso de incineración.

Según se informó, la totalidad del material destruido fue asegurado en el marco de diversas investigaciones y en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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