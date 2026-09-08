Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera encabezan el cartel de las Fiestas de Octubre 2026: sede, fechas y precio de los boletos

Las Fiestas de Octubre 2026 ya tienen cartelera y fechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Fiestas de Octubre 2026 volverán a reunir música, entretenimiento familiar, gastronomía y actividades culturales durante poco más de un mes en Guadalajara.

La edición 61 de la tradicional feria jalisciense contará con una cartelera encabezada por Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera, además de propuestas para públicos de distintas edades.

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El encuentro se desarrollará en el Auditorio Jalisco, recinto que antes llevaba otro nombre y que concentrará los principales espectáculos.

La programación combinará conciertos de pop, regional mexicano, rock, música urbana y electrónica con lucha libre, juegos mecánicos, pabellones y espacios comerciales.

El Auditorio Jalisco recibirá la edición 61 de la feria

Las actividades tendrán como sede el recinto ubicado sobre avenida Alcalde, en Guadalajara. El espacio era conocido durante décadas como Auditorio Benito Juárez y para esta edición llevará el nombre de Auditorio Jalisco.

El cambio de denominación coincide con el regreso del recinto tras trabajos de remodelación. El lugar concentrará buena parte de los conciertos y espectáculos anunciados para la feria.

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Las puertas abrirán todos los días de 11:00 a 23:00 horas. Durante ese horario, los visitantes podrán recorrer áreas de entretenimiento, espacios comerciales, zonas de comida y propuestas culturales.

La celebración utilizará el lema “Jalisco, el corazón de México”. La edición de este año continuará una tradición que comenzó en 1965 como una iniciativa para impulsar las costumbres, la cultura y la actividad turística del estado.

En sus primeras ediciones, el evento tuvo como escenario el Parque Agua Azul. Con el paso de los años, la feria amplió su oferta y se convirtió en una de las celebraciones populares más reconocidas de Guadalajara.

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La nueva denominación del auditorio será uno de los elementos distintivos de la edición 61. El recinto albergará los espectáculos principales, aunque el programa general se extenderá a distintas áreas de la feria.

La Lucha Libre AAA abrirá las Fiestas de Octubre el 2 de octubre

La función de Lucha Libre AAA marcará el inicio de la programación el viernes 2 de octubre. El espectáculo abrirá una agenda que no se limitará a conciertos y que incluirá propuestas para familias, niñas, niños y asistentes de distintas generaciones.

Tras la jornada inaugural, el Foro Principal recibirá a Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera, junto con propuestas de pop, regional mexicano, rock, música urbana, cumbia y electrónica. La cartelera también reserva tres fechas para artistas que todavía no fueron anunciados.

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El programa no se limitará a los espectáculos del escenario principal. La feria incluirá juegos mecánicos, gastronomía jalisciense, artesanías, exposiciones, actividades culturales, una feria ganadera y Canica Azul, un espacio infantil con contenidos interactivos.

La oferta gastronómica reunirá antojitos mexicanos y platillos vinculados con la cocina jalisciense. Entre las opciones mencionadas se encuentran la birria y la carne en su jugo.

La Zona Comercial tendrá 411 espacios para artesanías, moda, accesorios, productos de belleza y dulces típicos. El área complementará la oferta de entretenimiento y comida dentro de la feria.

Todas las presentaciones de las Fiestas de Octubre 2026

El Foro Principal reunirá conciertos y espectáculos durante toda la feria. La programación incluye artistas de pop, regional mexicano, rock, música urbana, cumbia y electrónica, además de tres fechas que permanecen anunciadas como “Artista Sorpresa”.

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Estas son las presentaciones confirmadas hasta ahora:

3 de octubre: Ha*Ash

4 de octubre: Picus

5 de octubre: Los Horóscopos de Durango

6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

7 de octubre: La Fiebre Grupera de la KBuena

8 de octubre: Gloria Trevi

9 de octubre: Río Roma

11 de octubre: Mariano Barba

12 de octubre: Fiesta Cumbiera con Los Hijos de Mike Laure y la Sonora Kaliente

13 de octubre: Cabaret VIP con invitada especial

14 de octubre: Kenia Os

15 de octubre: Artista Sorpresa

16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho

17 de octubre: Banda Pequeños Musical

18 de octubre: Generación R

19 de octubre: Leonardo Aguilar

20 de octubre: Artista Sorpresa

21 de octubre: El Evento Retro de La Mejor FM

22 de octubre: Reik

23 de octubre: Revisiting Creedence

24 de octubre: Don Diablo en Water Castle

25 de octubre: Lara Campos

26 de octubre: Los Hermanos Barba

27 de octubre: Farruko

28 de octubre: Artista Sorpresa

29 de octubre: Manuel Turizo

30 de octubre: Banda Cuisillos

31 de octubre: Mariachi Internacional CHG

1 de noviembre: El Tri

2 de noviembre: Carlos Rivera

Kenia Os se presentará el 14 de octubre en en las Fiestas de Octubre. (Kenia Os/Instagram)

Los boletos generales costarán 60 pesos y los conciertos tendrán tarifas separadas

La entrada general a las Fiestas de Octubre tendrá un costo de 60 pesos. Las niñas y los niños de tres a 12 años pagarán 30 pesos.

El acceso a Canica Azul costará 40 pesos. Para las escuelas se contempla una tarifa de 30 pesos, de acuerdo con los precios anunciados para esta edición.

La venta de accesos comenzará el sábado 5 de septiembre mediante Superboletos y en las taquillas del recinto. Las ventanillas físicas operarán de 10:00 a 23:00 horas.

Las localidades para conciertos y zonas determinadas del Foro Principal se venderán de manera independiente. El valor de esos boletos dependerá del artista, del espectáculo y de la ubicación elegida.

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Las personas adultas mayores, los estudiantes y los niños tendrán una tarifa de 30 pesos para el ingreso al recinto. Las gradas y áreas preferentes tendrán precios distintos según cada presentación.

El ingreso general permitirá entrar al recinto y disfrutar de las actividades incluidas, pero no garantizará una localidad específica para los shows con venta adicional.

Las Fiestas de Octubre cerrarán con un mes de actividades

Con una agenda que combina espectáculos, actividades familiares y propuestas culturales, las Fiestas de Octubre 2026 reunirán opciones para quienes planeen asistir durante sus distintas jornadas.

Antes de comprar accesos o organizar la visita, se recomienda consultar el sitio oficial del evento para verificar horarios, anuncios pendientes y condiciones de venta.

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