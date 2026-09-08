Gala Montes abandona de forma sorpresiva la Casa de los Famosos 2026

Gala Montes - (Instagram)

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La actriz mexicana, Gala Montes abandonó la competencia de La Casa de los Famosos México 2026 de forma sorpresiva por voluntad propia.

Dos días después de ingresar a la cuarta temporada del reality, la cantante tomó la decisión de abandonar, así lo dio a conocer la producción de La Casa de los Famosos México a través de sus canales oficiales.

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La organización del reality show confirmó la baja mediante una publicación difundida a las 16:20 horas. En el comunicado oficial señalaron que la participante optó por dar por concluida su estancia dentro de las instalaciones por decisión propia.

En el mensaje oficial, la producción externó sus buenos deseos hacia la intérprete para sus siguientes compromisos profesionales.

Hasta el momento no se han revelado los motivos específicos que llevaron a la artista a tomar la determinación de abandonar el formato televisivo.

La noticia generó un impacto inmediato entre la audiencia del programa y en plataformas digitales, debido a que su incorporación se había concretado apenas en la gala del domingo 6 de septiembre. Su estancia dentro del inmueble sumó aproximadamente 48 horas antes de formalizarse la salida.

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Así lo dio a conocer la producción de La Casa de los Famosos México a través de sus canales oficiales. (Captura de pantalla )

Un regreso que duró apenas 48 horas

El ingreso de la actriz a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ocurrió para ocupar la vacante dejada por el estilista Aldo Rendón.

El stylist abandonó el juego el pasado 1 de septiembre debido a complicaciones de salud que requerían atención médica especializada.

Durante la gala de eliminación realizada el domingo 6 de septiembre, la conductora Galilea Montijo presentó a Gala Montes como la decimonovena habitante del show.

La llegada de la participante buscaba reconfigurar las dinámicas internas del grupo tras las recientes eliminaciones y retiros.

Esa misma noche se confirmó la salida de la artista argentina Flor Vigna como la sexta eliminada del formato por votación del público.

La coincidencia entre la partida de Vigna y la llegada de Montes prometía modificar la convivencia y las alianzas entre los concursantes restantes.

La incorporación de Montes fue bien recibida inicialmente por sus compañeros dentro de la casa y causó revuelo entre los televidentes.

La actriz aceptó volver al proyecto con el objetivo de sumarse de manera activa a las votaciones, dinámicas y retos del reality.

Sin embargo, el paso de la concursante por la casa fue interrumpido a las pocas horas de su llegada. La decisión de renunciar al proyecto deja nuevamente un lugar vacante dentro del reality.

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La actriz ingresó el domingo 6 de septiembre como la decimonovena habitante del reality show en sustitución de Aldo Rendón. (Captura)

De tercera finalista en 2024 a su salida repentina en 2026

Gala Montes cuenta con un antecedente de alto perfil dentro de La Casa de los Famosos México. La actriz formó parte de la segunda temporada realizada en 2024, emisión en la que obtuvo el tercer lugar de la competencia general.

Durante aquella edición, la participante integró el denominado Team Mar junto a figuras como Mario Bezares, Karime Pindter, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo.

Su desempeño en esa etapa se caracterizó por constantes enfrentamientos estratégicos y una notable presencia mediática.

El paso de la actriz por la versión de 2024 dejó momentos de alta tensión en las galas de nominación y eliminación.

Esas controversias la posicionaron como una de las competidoras más seguidas por los fanáticos del formato de telerrealidad.

Previo a su fugaz reingreso en septiembre de 2026, Montes había mantenido un diálogo crítico hacia la producción del programa.

En semanas anteriores, la artista señaló desacuerdos vinculados a la organización de las galas y la presencia de panelistas en los estudios.

A pesar de las diferencias previas, la intérprete aceptó la invitación para incorporarse como jugadora titular en sustitución de Rendón.

Gala Montes obtuvo el tercer lugar en la segunda temporada del programa realizada en 2024 como integrante del Team Mar. (En 5 / YouTube)

Las bajas y reconfiguraciones en la cuarta temporada

La cuarta temporada del programa televisivo ha registrado múltiples modificaciones en la lista de habitantes a lo largo de seis semanas de competencia.

Entre las personalidades que concluyeron su participación por eliminación del público destacan Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro y Flor Vigna.

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La salida voluntaria de la cantante representa la cuarta baja no dada por votación del público en la cuarta temporada. (Captura de pantalla)

A las eliminaciones ordinarias se sumaron salidas imprevistas como la de Aldo Rendón cuyo retiro por prescripción médica obligó a la producción a buscar un reemplazo inmediato.

A dicha baja se le suma la de Fede Vigevani durante las primeras semanas, el retiro del YouTuber uruguayo ocurrió por el tipo de participante que era.

Vigevani no entró como un participante más, era el cómplice de La Jefa y el público dentro de la competencia y únicamente ingresó para cumplir una serie de retos.

A las salidas se le sumó la de Yanet García, la reconocida conductora salió por decisión de sus compañeros tras considerarla “un mueble” dentro de la casa.

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La salida voluntaria de Gala Montes representa la cuarta baja no dada por votación del público dentro de la presente edición. Este tipo de retiros altera de forma directa la programación de nominaciones y la logística de convivencia dentro de la casa.

Hasta la tarde de este martes, la producción del programa de Televisa no ha informado si habrá un nuevo participante que ocupe la vacante dejada por la actriz. Tampoco se ha especificado si el tema será abordado durante la transmisión nocturna en vivo.